Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2023: Tiêu Chiến đã tăng lên gần 10kg vì dự án phim 'Xạ Điêu', Viêm Á Luân thường tìm kiếm 'con mồi' trên Internet?

Sao quốc tế 23/06/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nhậm Gia Luân và Dương Dĩnh đóng vai chính trong "Mộ sắc tâm ước" phát sóng vào ngày 26 tháng 6 trên Tencent Video.

2. Trương Bích Thần luôn dạy Triệu Lệ Dĩnh hát hai người thường xuyên cùng nhau đi hát karaoke.

3. Trương Nghệ Hưng không dám chọc giận người hâm mộ, sẽ lắng nghe ý kiến của họ. Anh quả thật đem quan hệ trong đoàn đội của mình đều thanh lý ra, nhưng lại an bài đến các bộ phận khác của công ty mình, dù sao cũng từng là đồng đội của mình, trực tiếp sa thải cũng khó xử.

4. Nhậm Mẫn gần đây mua không ít sách, đều là về việc đề cao EQ, cô rất quan tâm đến hình tượng cá nhân của mình, dự định đem duyên người qua đường bị tổn thất kéo về.

5. Tiêu Chiến vì "Xạ điêu" đã tăng lên gần 10kg, hiện giờ thời gian khai máy bị trì hoãn sẽ ảnh hưởng một chút đến các tài nguyên khác.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2023: Tiêu Chiến đã tăng lên gần 10kg vì dự án phim 'Xạ Điêu', Viêm Á Luân thường tìm kiếm 'con mồi' trên Internet? - Ảnh 1

6. Dương Dương hiện tại khi lựa chọn đối tượng hợp tác, càng coi trọng vị trí và thực lực của đối phương. Tuy nói anh kén chọn như vậy sẽ khiến cảm thấy anh rất phiền phức, nhưng năm nay các nghệ sĩ đều phải suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của mình, anh không thể không cẩn thận một chút.

7. Điền Hi Vi gần đây quả thực có tập gym, trước đây cô giảm cân hoàn toàn dựa vào việc ăn kiêng, bây giờ cơ thể không thể chịu nổi nữa.

8. Trần Quán Hy sau khi kết hôn sinh con gái đã thay đổi rất nhiều, không thích chơi như lúc còn trẻ, hơn nữa vì sự trưởng thành và giáo dục của con gái, anh cũng rất chú trọng hình tượng của mình.

9. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, hai người này một người tính cách tương đối phô trương, một người ghét nhất chính là người có tính cách phô trương.

10. Viêm Á Luân thường tìm kiếm "con mồi" trên Internet và gửi tin nhắn riêng cho đối phương theo nhiều cách khác nhau, yêu cầu họ liên hệ với mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2023: Tiêu Chiến đã tăng lên gần 10kg vì dự án phim 'Xạ Điêu', Viêm Á Luân thường tìm kiếm 'con mồi' trên Internet? - Ảnh 2

11. Buổi hòa nhạc do Mạnh Mỹ Kỳ mở ra ngay từ đầu bán vé không tốt, sau khi lên hot search lập tức bán sạch.

12. Trong ví của Trương Tử Phong đều là ảnh chụp chung của cô và bạn trai, không có việc gì cô đều lôi ra ngắm.

13. Bản thân Tần Tiêu Hiền là phú nhị đại, đối với tiền cũng không quá coi trọng.

14. Quốc Siêu thật sự là người rất thích nói chuyện, khi đoàn làm phim không có ai để ý tới anh, anh sẽ tự mình nói chuyện với mình, không ngừng kể chuyện, tuyệt đối không cảm thấy nhàm chán

15. Cổ Lực Na Trát coi trọng "Tuyết ưng lĩnh chủ" hơn là Hứa Khải, phim này không thành công thì sau này cô khó mà lấy được vai nữ chính nữa.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Viêm Á Luân sao hoa ngữ sao châu á Dương Dương

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