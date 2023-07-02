Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức lên sóng vào ngày 5/7, dân tình 'đứng ngồi không yên' vì nhan sắc cực phẩm

Sao quốc tế 02/07/2023 16:16

Mới đây, dự án phim Khói lửa nhân gian của tôi với sự tham gia diễn chính của Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ chính thức lên sóng bắt đầu từ ngày 5/7 tới.

Mới đây,  dự án phim “Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi” do Dương Dương Vương Sở Nhiên đóng chính tung trailer mới, dự kiến lên sóng ngày 5/7 trên đài Hồ Nam và Mango TV.

 

 

Với tạo hình trong phim, Dương Dương gây ấn tượng khi vào vai một chàng lính cứu hoả Tống Diệm vừa đẹp trai, phong trần vừa mạnh mẽ, có ánh mắt kiên định và trầm tĩnh. Vương Sở Nhiên thì hoá thân vào hình ảnh một nữ bác sĩ xinh đẹp, ngọt ngào.

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức lên sóng vào ngày 5/7, dân tình 'đứng ngồi không yên' vì nhan sắc cực phẩm - Ảnh 1Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức lên sóng vào ngày 5/7, dân tình 'đứng ngồi không yên' vì nhan sắc cực phẩm - Ảnh 2

Trước đó, truyền thông vẫn đặt nhiều kì vọng vào màn kết hợp của Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Bởi thực tế, đây là tác phẩm ngôn tình hiện đại, nội dung chủ yếu về tình yêu tuổi trẻ, dễ tạo được đồng cảm với người xem. Chưa kể, ngoại hình của cặp sao cũng được khen đẹp đôi, tương tác của họ trong những cảnh tình cảm ở hậu trường khá tốt. Ngoài ra, việc Dương Dương và Vương Sở Nhiên nhiều lần vướng tin hẹn hò khiến khán giả tin rằng, cả hai sẽ có chemistry (sự ăn ý) bùng nổ trên màn ảnh.

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức lên sóng vào ngày 5/7, dân tình 'đứng ngồi không yên' vì nhan sắc cực phẩm - Ảnh 3Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức lên sóng vào ngày 5/7, dân tình 'đứng ngồi không yên' vì nhan sắc cực phẩm - Ảnh 4

Một lợi thế nữa của tác phẩm khi Dương Dương là một trong những “tứ đại đỉnh lưu” (4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng nhất, có lượng fan hùng hậu nhất) của giới giải trí Trung Quốc. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên được mệnh danh là “tiểu Lưu Diệc Phi”, “thần tiên tỉ tỉ thế hệ mới” với ngoại hình kiêu sa, cuốn hút. Nữ diễn viên cũng là ngôi sao được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt, dù là vai phụ hay lên hàng nữ chính. Thực lực của cô được chứng minh qua các dự án như “Tướng quân ở trên, ta ở dưới”, “Thanh bình nhạc”, “Yến vân đài, “Nghe nói em thích tôi”.

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên chính thức lên sóng vào ngày 5/7, dân tình 'đứng ngồi không yên' vì nhan sắc cực phẩm - Ảnh 5

Khói lửa nhân gian của tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm (do Vương Sở Nhiên thủ vai) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

 

Trái ngược với cô, nam chính Tống Diệm (do Dương Dương thủ vai) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'tín hiệu' chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'tín hiệu' chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Vương Sở Nhiên và Dương Dương đóng chính bất ngờ phát tín hiệu chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ.

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