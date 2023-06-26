Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2023: Tống Dật thường đến đoàn làm phim thăm Bạch Kính Đình, Dương Dương và Vương Sở Nhiên được nhiều người trong giới coi trọng?

Sao quốc tế 26/06/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ngao Thụy Bằng sẽ nhận vai nam thứ trong "Thất Căn Hung Giản". Nam chính là Tống Uy Long.

2. Trương Nghệ Hưng không dám làm mất lòng fan, thuận theo ý của fan rất nhiều thứ. Anh ấy thực sự đã thay đổi đoàn đội của mình.

3. Gần đây Nhẫm Mẫn mua không ít sách để nâng cao EQ. Cô ấy rất để ý hình tượng cá nhân, muốn kéo lại duyên qua đường.

4. Bộ phim tiếp theo của Dương Tử là phim nhiệm vụ. Sau khi quay xong "Thừa Hoan Ký" cô ấy sẽ nghỉ ngơi 1 thời gian sau đó mới vào đoàn quay tiếp.

5. Tống Dật rất hay đến đoàn làm phim thăm Bạch Kính Đình, mọi người trong đoàn trầm trồ rất nhiều làm Bạch Kính Đình đỏ hết mặt

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2023: Tống Dật thường đến đoàn làm phim thăm Bạch Kính Đình, Dương Dương và Vương Sở Nhiên được nhiều người trong giới coi trọng? - Ảnh 1

6. Lưu Thi Thi mời đoàn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương ăn điểm tâm, nữ diễn viên luôn được mọi người khen ngợi là đối đãi tốt với nhân viên từ xưa tới nay.

7. Mã Bá Kiên học đại học chuyên ngành diễn xuất, lúc mới tốt nghiệp làm âm nhạc là vì sở thích. Nhưng sau đó anh ấy không muốn lãng phí chuyên ngành đã học nên bắt đầu đóng phim

8. "Dữ Phượng Hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân dự kiến chiếu vào kỳ nghỉ hè, nhưng trong 2 tháng này có rất nhiều phim bom tấn cạnh tranh.

9. Điện ảnh Cô Ấy Biến Mất do Chu Nhất Long, Nghê Ni, Văn Vịnh San, Đỗ Giang đóng chính ra rạp ngày đầu tiên, một ngày phá 200 triệu NDT.

10. Trong giới có không ít người coi trọng Dương Dương Vương Sở Nhiên

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2023: Tống Dật thường đến đoàn làm phim thăm Bạch Kính Đình, Dương Dương và Vương Sở Nhiên được nhiều người trong giới coi trọng? - Ảnh 2

11. Trong 6 tháng cuối năm nay, Trương Vãn Ý sẽ đóng vai chính trong dự án cổ trang cấp S (cấp trọng điểm) của Iqiyi.

12. Hai bộ phim"Thế Gả Tiểu Tài N" Do Tôn Trân Ni, Trương Chí Hạo đóng chính và "Xin chào！Chúng tôi là Hoan Hỉ Thiên Đoàn" do Vương Nghệ Cẩn, Thiên Triết, Cao Khanh Trần lấy được giấy phép phát hành, thể loại phim chiếu mạng và phim ngắn chiếu mạng.

13. Chúc Tự Đan và Tuyên Lộ đang cạnh tranh vai Mộ Dao trong Hắc Liên Hoa

14. Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư có khả năng sẽ hợp tác trong một bộ phim tình cảm hiện đại.

15. Lợi Kiếm Hoa Hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba tầm tháng 7 đóng máy, đang tiếp xúc với bộ Công Viên Tận Thế.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2023: Tiêu Chiến đã tăng lên gần 10kg vì dự án phim 'Xạ Điêu', Viêm Á Luân thường tìm kiếm 'con mồi' trên Internet?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Bạch Kính Đình Tống Dật sao hoa ngữ sao châu á

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