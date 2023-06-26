Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2023: Tống Dật thường đến đoàn làm phim thăm Bạch Kính Đình, Dương Dương và Vương Sở Nhiên được nhiều người trong giới coi trọng?

2. Trương Nghệ Hưng không dám làm mất lòng fan, thuận theo ý của fan rất nhiều thứ. Anh ấy thực sự đã thay đổi đoàn đội của mình.

1. Ngao Thụy Bằng sẽ nhận vai nam thứ trong "Thất Căn Hung Giản". Nam chính là Tống Uy Long.

4. Bộ phim tiếp theo của Dương Tử là phim nhiệm vụ. Sau khi quay xong "Thừa Hoan Ký" cô ấy sẽ nghỉ ngơi 1 thời gian sau đó mới vào đoàn quay tiếp.

3. Gần đây Nhẫm Mẫn mua không ít sách để nâng cao EQ. Cô ấy rất để ý hình tượng cá nhân, muốn kéo lại duyên qua đường.

5. Tống Dật rất hay đến đoàn làm phim thăm Bạch Kính Đình, mọi người trong đoàn trầm trồ rất nhiều làm Bạch Kính Đình đỏ hết mặt

6. Lưu Thi Thi mời đoàn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương ăn điểm tâm, nữ diễn viên luôn được mọi người khen ngợi là đối đãi tốt với nhân viên từ xưa tới nay.

7. Mã Bá Kiên học đại học chuyên ngành diễn xuất, lúc mới tốt nghiệp làm âm nhạc là vì sở thích. Nhưng sau đó anh ấy không muốn lãng phí chuyên ngành đã học nên bắt đầu đóng phim

8. "Dữ Phượng Hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân dự kiến chiếu vào kỳ nghỉ hè, nhưng trong 2 tháng này có rất nhiều phim bom tấn cạnh tranh.

9. Điện ảnh Cô Ấy Biến Mất do Chu Nhất Long, Nghê Ni, Văn Vịnh San, Đỗ Giang đóng chính ra rạp ngày đầu tiên, một ngày phá 200 triệu NDT.

10. Trong giới có không ít người coi trọng Dương Dương và Vương Sở Nhiên.

11. Trong 6 tháng cuối năm nay, Trương Vãn Ý sẽ đóng vai chính trong dự án cổ trang cấp S (cấp trọng điểm) của Iqiyi.

12. Hai bộ phim"Thế Gả Tiểu Tài N" Do Tôn Trân Ni, Trương Chí Hạo đóng chính và "Xin chào！Chúng tôi là Hoan Hỉ Thiên Đoàn" do Vương Nghệ Cẩn, Thiên Triết, Cao Khanh Trần lấy được giấy phép phát hành, thể loại phim chiếu mạng và phim ngắn chiếu mạng.

13. Chúc Tự Đan và Tuyên Lộ đang cạnh tranh vai Mộ Dao trong Hắc Liên Hoa

14. Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư có khả năng sẽ hợp tác trong một bộ phim tình cảm hiện đại.

15. Lợi Kiếm Hoa Hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba tầm tháng 7 đóng máy, đang tiếp xúc với bộ Công Viên Tận Thế.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.