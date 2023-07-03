Lộ ảnh bạn gái 'ôm cứng ngắc' trong khách sạn, Thái Từ Khôn phủ nhận kèm hành động 'đã báo cảnh sát'

Sao quốc tế 03/07/2023 12:44

"Đỉnh lưu" Thái Từ Khôn lên tiếng về những bê bối đời tư mà anh vướng phải thời gian qua.

Vào ngày 3/7, Thái Từ Khôn thừa nhận anh đã có quan hệ với cô C vào hai năm trước. Tuy nhiên, nam ca sĩ sinh năm 1998 phủ nhận những thông tin gây sốc như ép người tình phá thai, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

"Cách đây hai năm, tôi khi đó đang độc thân và có nảy sinh quan hệ tình cảm với cô C. Chuyện giữa đôi bên đã được giải quyết ổn thỏa vào năm 2021 và không còn vướng mắc gì với nhau nữa. Điều cần làm rõ với mọi người và truyền thông là tôi và cô C cùng tự nguyện, không tồn tại việc 'nhà gái tuổi vị thành niên', 'ép phá thai' và các sự việc vi phạm pháp luật. Cầu xin các đơn vị truyền thông không lan truyền tin đồn thất thiệt", nam ca sĩ thừa nhận trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, Thái Từ Khôn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, hứa sẽ nghiêm khắc hơn trong hành động và lời nói trong tương lai. Hiện tại, các từ khóa liên quan đến scandal của Thái Từ Khôn đang có lượt tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội Weibo.

Lộ ảnh bạn gái 'ôm cứng ngắc' trong khách sạn, Thái Từ Khôn phủ nhận kèm hành động 'đã báo cảnh sát' - Ảnh 1

Ngay sau đó, blogger nổi tiếng trên mạng tiếp tục tiết lộ hình ảnh thân mật giữa Thái Từ Khôn và bạn gái. Đồng thời, đoạn hội thoại của anh và bạn gái cũng được công khai toàn bộ.

Tuy nhiên, nam ca sĩ đã thẳng thắn phủ nhận trên trang cá nhân của mình: "Toàn bộ đều là tin đồn, đã báo cảnh sát ngay lập tức! Bức ảnh đó không phải tôi".

Lộ ảnh bạn gái 'ôm cứng ngắc' trong khách sạn, Thái Từ Khôn phủ nhận kèm hành động 'đã báo cảnh sát' - Ảnh 2

 

Ngay sau đó, người hâm mộ của nam ca sĩ cũng đã tìm được tài khoản đã đăng bức ảnh thân mật này lên. Bức ảnh thực ra đã được chụp và đăng tải từ năm 2019. Đồng thời, tài khoản này khẳng định người trong ảnh không phải là Thái Từ Khôn và bạn gái.

Lộ ảnh bạn gái 'ôm cứng ngắc' trong khách sạn, Thái Từ Khôn phủ nhận kèm hành động 'đã báo cảnh sát' - Ảnh 3

Trước đó, từ ngày 2/7, tên của Thái Từ Khôn bị xóa khỏi nhiều chương trình mà nam ca sĩ từng tham gia. Hiệp hội quảng cáo Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro mà scandal của Thái Từ Khôn có thể mang lại. Sau đó, hàng loạt trang truyền thông của chính phủ Trung Quốc như Nhật báo Pháp trị, Tuần san tin tức Trung Quốc cũng chia sẻ lại thông tin trên, coi Thái Từ Khôn như một nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức.

Đến tối 3/7, trang thông tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã xóa hết các video và bài đăng liên quan tới Thái Từ Khôn. Theo Sina, nam diễn viên đang bước đầu bị cấm sóng.

Lộ ảnh bạn gái 'ôm cứng ngắc' trong khách sạn, Thái Từ Khôn phủ nhận kèm hành động 'đã báo cảnh sát' - Ảnh 4

Thái Từ Khôn sinh năm 1998, nổi danh sau khi giành vị trí quán quân của chương trình Idol Produce (2018). Nhờ ngoại hình điển trai và tài năng nổi trội, anh nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ hot nhất tại Trung Quốc, được mệnh danh là "center quốc dân". Thái Từ Khôn vướng bê bối khi đang ở trên đỉnh cao danh tiếng.

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