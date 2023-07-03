Chân dung người phụ nữ giúp Tiêu Kính Đằng vượt mặt Châu Kiệt Luân

Lâm Hữu Huệ hơn Tiêu Kính Đằng 13 tuổi. Cô là con gái của diễn viên hài gạo cội Lâm Quang Ninh. Lâm Hữu Huệ trở thành quản lý của Tiêu Kính Đằng khi anh mới ngoài 20 tuổi, vừa chập chững bước chân vào showbiz và không có gì trong tay.

Và ngày 1/7, QQ đưa tin Tiêu Kính Đằng tốn hơn 100 triệu Đài tệ (3,2 triệu USD) để mua chiếc nhẫn kim cương 13,33 carat cầu hôn bạn gái Lâm Hữu Huệ. Số tiền nam ca sĩ Đài Loan bỏ ra để rước Lâm Hữu Huệ về dinh không bằng công sức 16 năm qua cô giúp đỡ anh trở thành ngôi sao lớn trong làng nhạc Hoa ngữ.

Người trong giới giải trí Đài Loan cho biết Lâm Hữu Huệ thông minh, nhạy bén và biết nắm bắt lòng người. Việc Tiêu Kính Đằng có được Lâm Hữu Huệ như vớ được "hũ vàng không đáy". Nếu không có Lâm Hữu Huệ, sự nghiệp của nam ca sĩ đã sớm chấm dứt vào năm 2013 khi vướng lùm xùm với fan nữ người Nhật Bản Kageyama Tomonori (Yuki). Cô gái này tố cáo Tiêu Kính Đằng dùng tình cảm, lừa gạt 1 triệu USD. Vụ việc sau đó được đưa ra tòa và nam ca sĩ giành chiến thắng khi thành công chứng minh Kageyama Tomonori vu khống mình.

Dưới sự hỗ trợ của Lâm Hữu Huệ, Tiêu Kính Đằng nhận việc trong showbiz không ngớt tay. Năm 2022, anh quay 17 show truyền hình, ký 9 hợp đồng làm người đại diện và tham gia 25 buổi biểu diễn thương mại. Tổng thu nhập kiếm được của Tiêu Kính Đằng là 480 triệu TWD (15,4 triệu USD), đứng đầu làng nhạc Đài Loan và cao hơn Châu Kiệt Luân 20 triệu TWD (641.000 USD).

Vài năm trở lại đây, Tiêu Kính Đằng trở thành đối thủ cạnh tranh với Châu Kiệt Luân về khả năng kiếm tiền. Năm 2021, anh cũng vượt mặt Thiên vương làng nhạc để đứng đầu danh sách ca sĩ có thu nhập cao nhất Đài Loan, với 17,2 triệu USD.

Không chỉ vậy, Lâm Hữu Huệ còn giỏi kinh doanh. Vì vậy, phần lớn thu nhập kiếm được từ showbiz, Tiêu Kính Đằng giao cho bạn gái đầu tư bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Theo ETtoday, nam ca sĩ ước tính sở hữu khối tài sản ròng hàng trăm triệu USD.