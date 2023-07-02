Nhân vật hot nhất của BXH Maoyan: La Vân Hi ngang hàng Tiêu Chiến

Sao quốc tế 02/07/2023 14:32

Nhiệt độ hiện tại của La Vân Hi nay đã sánh ngang Tiêu Chiến.

Mới đây Maoyan đã công bố bảng xếp hạng những những bộ phim và nhân vật hot nhất nửa đầu năm 2023. Nhiều cái tên quen thuộc với khán giả đều xuất hiện. Theo đó, danh sách phim truyền hình chiếu đài có nhiệt độ cao nhất lần lượt là Cuồng Phong, Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Hậu Lãng. Những phim chiếu mạng hot nhất là Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trọng Tử, Mùa Dài Đằng Đẵng

Nhân vật hot nhất của BXH Maoyan: La Vân Hi ngang hàng Tiêu Chiến - Ảnh 1
Vùng Biển Trong Mơ Ấy của Tiêu Chiến đứng thứ 2 trong BXH phim chiếu đài. 
Nhân vật hot nhất của BXH Maoyan: La Vân Hi ngang hàng Tiêu Chiến - Ảnh 2
Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi lại đứng đầu BXH phim chiếu mạng. 

Đây là kết quả không bất ngờ khi toàn là những phim chất lượng của dàn ngôi sao hàng đầu Cbiz. Không khó để nhận ra những phim chiếu đài thành công đều là thể loại chính kịch kén người xem, khẳng định khả năng diễn xuất ổn định cũng như kịch bản chặt chẽ, được đầu tư chỉn chu.  

Nhân vật hot nhất của BXH Maoyan: La Vân Hi ngang hàng Tiêu Chiến - Ảnh 3
Tiêu Chiến thành công lớn với vai diễn Tiêu Xuân Sinh.

Lần này, Maoyan cũng công bố bảng xếp hạng nhân vật hút fan nhất. Bất ngờ là vị trí đầu tiên thuộc về La Vân Hi với nhân vật Đàm Đài Tẫn (Trường Nguyệt Tẫn Minh). Tiêu Chiến là quán quân mảng phim chiếu đài với nhân vật Tiêu Xuân Sinh (Vùng Biển Trong Mơ Ấy). Không ít người cho rằng vị trí top 1 của La Vân Hi là không xứng đáng. So về độ thảo luận thì nhân vật của Bạch Lộc chiếm nhiều hotsearch hơn. 

Nhân vật hot nhất của BXH Maoyan: La Vân Hi ngang hàng Tiêu Chiến - Ảnh 4
Trường Nguyệt Tẫn Minh gặt hái được thành công lớn dù gây nhiều tranh cãi. 

 Trường Nguyệt Tẫn Minh là một trong những bộ phim gây chú ý nhất thời gian đầu năm 2023. Bộ phim có kinh phí đầu tư lớn nhất từ trước đến nay và gây ấn tượng với khán giả bằng tạo hình cổ trang lộng lẫy của dàn nhân vật chính. La Vân Hi được đánh giá là một trong những sao nam hot nhất hiện tại.

Nhân vật hot nhất của BXH Maoyan: La Vân Hi ngang hàng Tiêu Chiến - Ảnh 5
Trường Nguyệt Tẫn Minh đưa tên tuổi La Vân Hi tiến thêm một bậc. 

Tiêu Chiến đảm nhận vai chính trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy, mình cùng nhiều khán giả cảm thấy rất bất ngờ. Một phần là vì diễn xuất của sao nam 9x này vốn không được đánh giá cao, chỉ e đảm nhận một bộ phim niên đại như Vùng Biển Trong Mơ Ấy sẽ khó mà gồng gánh được. Tuy nhiên, sau khi xem bộ phim này thì mình mới nhận ra những suy nghĩ ban đầu của mình đã sai quá rồi, thực tế thì Tiêu Chiến đã nỗ lực rất nhiều, bứt phá và mang đến một Tiêu Xuân Sinh khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Nhân vật hot nhất của BXH Maoyan: La Vân Hi ngang hàng Tiêu Chiến - Ảnh 6
Tiêu Chiến thành công chuyển mình sang chính kịch. 
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Từ khóa:   La Vân Hi Tiêu Chiến BXH Maoyan sao Cbiz Trường Nguyệt Tẫn Minh

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