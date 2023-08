Nhân vật hot nhất của BXH Maoyan: La Vân Hi ngang hàng Tiêu Chiến

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi lại đứng đầu BXH phim chiếu mạng.

Tiêu Chiến thành công lớn với vai diễn Tiêu Xuân Sinh.

Lần này, Maoyan cũng công bố bảng xếp hạng nhân vật hút fan nhất. Bất ngờ là vị trí đầu tiên thuộc về La Vân Hi với nhân vật Đàm Đài Tẫn (Trường Nguyệt Tẫn Minh). Tiêu Chiến là quán quân mảng phim chiếu đài với nhân vật Tiêu Xuân Sinh (Vùng Biển Trong Mơ Ấy). Không ít người cho rằng vị trí top 1 của La Vân Hi là không xứng đáng. So về độ thảo luận thì nhân vật của Bạch Lộc chiếm nhiều hotsearch hơn.

Trường Nguyệt Tẫn Minh gặt hái được thành công lớn dù gây nhiều tranh cãi.

Trường Nguyệt Tẫn Minh là một trong những bộ phim gây chú ý nhất thời gian đầu năm 2023. Bộ phim có kinh phí đầu tư lớn nhất từ trước đến nay và gây ấn tượng với khán giả bằng tạo hình cổ trang lộng lẫy của dàn nhân vật chính. La Vân Hi được đánh giá là một trong những sao nam hot nhất hiện tại.