La Vân Hi và Lưu Thi Thi sắp hợp tác trong một dự án cổ trang, cùng có visual đậm chất tiên khí nhưng lại bị netizen phản đối vì một điều?

Sao quốc tế 19/06/2023 11:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính đang nhắm tới sẽ do Lưu Thi Thi và La Vân Hi đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính đang nhắm tới sẽ do Lưu Thi ThiLa Vân Hi đóng chính.

Nhiều khán giả vô cùng thích thú trước thông tin này. Được biết, La Vân Hi được mệnh danh là nam thần cổ trang với ngoại hình và diễn xuất đậm chất tiên khí. Còn Lưu Thi Thi luôn để lại ấn tượng mạnh cho khán giả không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bằng lối diễn xuất chân thật, tự nhiên và có chiều sâu.Hứa hẹn sẽ có màn kết hợp bùng nổ nếu được hợp tác.

La Vân Hi và Lưu Thi Thi sắp hợp tác trong một dự án cổ trang, cùng có visual đậm chất tiên khí nhưng lại bị netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 1

Chuyện không có gì để nói khi có nguồn tin trong dự án Bạch Nhật Đề Đăng, Lưu Thi Thi sẽ giữ phiên 1, còn La Vân Hi phiên 2. Điều này khiến nhiều khán giả không hài lòng. Họ cho rằng thời gian qua Lưu Thi Thi lui về ở ẩn vì kết hôn và chăm sóc gia đình, cô chỉ mới trở lại nghệ thuật gần đây nên diễn xuất cần phải trau dồi thêm. Còn La Vân Hi những năm qua đã có nhiều dự án phim đình đám, giữ được nhiệt ổn định trong lòng khán giả nên anh chàng xứng đáng ở vị trí phiên 1 chứ không phải là Lưu Thi Thi.

La Vân Hi và Lưu Thi Thi sắp hợp tác trong một dự án cổ trang, cùng có visual đậm chất tiên khí nhưng lại bị netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 2

Trước đó, cũng xảy ra trường hợp tương tự về phiên vị khi thời điểm dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp có thông tin Lưu Thi Thi sẽ nên duyên với La Vân Hi và đảm nhận vị trí phiên 1. Điều này cũng từng gây tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên, cuối cùng dự án chốt lại do một mỹ nam kém nổi hơn nữ chính là Trương Vân Long.

La Vân Hi và Lưu Thi Thi sắp hợp tác trong một dự án cổ trang, cùng có visual đậm chất tiên khí nhưng lại bị netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 3

Hiện tại, thông tin Bạch Nhật Đề Đăng do Lưu Thi Thi và La Vân Hi đóng chính chỉ là đồn đoán và chưa có sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim và các diễn viên. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn còn tiếp tục tranh cãi về vấn đề phiên vị và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến được dân tình soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ?

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến được dân tình soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ?

Mới đây, netizen bất ngờ soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ của La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi Lưu Thi Thi Bạch Nhật Đề Đăng sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến được dân tình soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ?

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến được dân tình soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ?

La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký

La Vân Hi 'phát tướng' trong loạt ảnh nhân vật của Nhan Tâm Ký

Hóa ra từ lâu La Vân Hi và Bạch Lộc vốn là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhau?

Hóa ra từ lâu La Vân Hi và Bạch Lộc vốn là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhau?

Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi

Vừa chia tay La Vân Hi, Bạch Lộc đã công khai khoảnh khắc ngập 'mật đường' cùng mỹ nam kém 4 tuổi

La Vân Hi bất ngờ tiết lộ lý do ít tham gia các chương trình giải trí?

La Vân Hi bất ngờ tiết lộ lý do ít tham gia các chương trình giải trí?

La Vân Hi gây tranh cãi khi có phát ngôn 'đụng chạm' tới 'tình cũ màn ảnh' Bạch Lộc?

La Vân Hi gây tranh cãi khi có phát ngôn 'đụng chạm' tới 'tình cũ màn ảnh' Bạch Lộc?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu