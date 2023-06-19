La Vân Hi và Lưu Thi Thi sắp hợp tác trong một dự án cổ trang, cùng có visual đậm chất tiên khí nhưng lại bị netizen phản đối vì một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính đang nhắm tới sẽ do Lưu Thi Thi và La Vân Hi đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính đang nhắm tới sẽ do Lưu Thi Thi và La Vân Hi đóng chính. Nhiều khán giả vô cùng thích thú trước thông tin này. Được biết, La Vân Hi được mệnh danh là nam thần cổ trang với ngoại hình và diễn xuất đậm chất tiên khí. Còn Lưu Thi Thi luôn để lại ấn tượng mạnh cho khán giả không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bằng lối diễn xuất chân thật, tự nhiên và có chiều sâu.Hứa hẹn sẽ có màn kết hợp bùng nổ nếu được hợp tác.

Chuyện không có gì để nói khi có nguồn tin trong dự án Bạch Nhật Đề Đăng, Lưu Thi Thi sẽ giữ phiên 1, còn La Vân Hi phiên 2. Điều này khiến nhiều khán giả không hài lòng. Họ cho rằng thời gian qua Lưu Thi Thi lui về ở ẩn vì kết hôn và chăm sóc gia đình, cô chỉ mới trở lại nghệ thuật gần đây nên diễn xuất cần phải trau dồi thêm. Còn La Vân Hi những năm qua đã có nhiều dự án phim đình đám, giữ được nhiệt ổn định trong lòng khán giả nên anh chàng xứng đáng ở vị trí phiên 1 chứ không phải là Lưu Thi Thi.

Trước đó, cũng xảy ra trường hợp tương tự về phiên vị khi thời điểm dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp có thông tin Lưu Thi Thi sẽ nên duyên với La Vân Hi và đảm nhận vị trí phiên 1. Điều này cũng từng gây tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên, cuối cùng dự án chốt lại do một mỹ nam kém nổi hơn nữ chính là Trương Vân Long. Hiện tại, thông tin Bạch Nhật Đề Đăng do Lưu Thi Thi và La Vân Hi đóng chính chỉ là đồn đoán và chưa có sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim và các diễn viên. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn còn tiếp tục tranh cãi về vấn đề phiên vị và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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