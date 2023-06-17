La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Ngô Thiến được dân tình soi ra một khuyết điểm giống nhau đến không ngờ?

La Vân Hi là một trong những nam thần nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Anh chàng gần đây gây chú ý và nhận nhiều lời khen ngợi về diễn xuất với nhân vật Đàm Đài Tẫn trong dự án cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Mặc dù có diễn xuất tương đối khá tốt nhưng La Vân Hi vẫn bị dân tình phát hiện ra một nhược điểm. Theo đó, trong buổi livestream gần đây, anh chàng được yêu cầu diễn lại biểu cảm của các sticker. Tuy nhiên, đến chiếc sticker nháy mắt bắn tim, anh chàng đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát hai bên mắt của mình. Thay vì chỉ nhắm một bên, La Vân Hi nhắm cả đôi. Khoảnh khắc này khiến dân tình không khỏi bật cười và cho rằng anh chàng không có khả năng nháy mắt.

Khuyết điểm này của La Vân Hi khiến dân tình nhớ đến bạn diễn ăn ý của anh chàng là Ngô Thiến. Theo đó, trong chương trình Đạp Gió 2023, ở màn kết phần trình diễn ca khúc See Tình, Ngô Thiến bị dân tình phát hiện không thể nháy mắt. Từ khóa 'Ngô Thiến không thể nháy mắt' nhận được hơn 100 triệu views. Tuy nhiên, khuyết điểm này của Ngô Thiến khiến netizen cảm thấy rất đáng yêu, phù hợp với hình tượng nhóm nhạc nữ.

La Vân Hi và Ngô Thiến từng hợp tác trong dự án Bên Nhau Trọn Đời vào năm 2015. Cặp đôi này luôn nhận được lời khen ngợi về sự đẹp đôi, ăn ý mỗi khi cả hai xuất hiện chung trong một khung hình.

Vào năm ngoái, dự án Truy Quang Giả của La Vân Hi và Ngô Thiến chính thức lên sóng đánh dấu màn tái hợp sau 7 năm Bên Nhau Trọn Đời. Cặp đôi này đã khiến người hâm mộ phải đứng ngồi không yên bởi chemistry cực kì bùng nổ.