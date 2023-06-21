La Vân Hi khiến người hâm mộ 'lo sốt vó' vì tình trạng sức khỏe đáng báo động

Sao quốc tế 21/06/2023 14:30

La Vân Hi đang là cái tên dành được nhiều sự chú ý từ khán giả nhờ sức nóng của siêu phẩm cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Tham dự buổi livestream nhãn hàng mới đây, gương mặt vốn đã gầy nay lại càng hốc hác hơn của La Vân Hi tiếp tục khiến khán giả lo lắng không ngừng. Nhiều người cho rằng gần đây anh đang bận rộn ghi hình cho bộ Nhan Tâm Ký nên không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc cho cơ thể.

 

La Vân Hi khiến người hâm mộ 'lo sốt vó' vì tình trạng sức khỏe đáng báo động - Ảnh 1

Sau giai đoạn nổi lên nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương với vai diễn Nhuận Ngọc, tài nguyên tìm tới tay La Vân Hi tăng lên kha khá. Vừa chạy show liên tục, sức khỏe lại không thực sự tốt đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới cân nặng của sao nam sinh năm 1988, khiến anh bị sụt cân nghiêm trọng. 

Song, trong cái rủi lại có cái may, ngoại hình và gương mặt của La Vân Hi lại được khán giả nhận xét phù hợp đóng phim cổ trang. Bên cạnh Trường Nguyệt Tẫn Minh với Đàm Đài Tẫn, một số bức ảnh chụp La Vân Hi trên phim trường Nhan Tâm Ký cũng được khen ngợi hết lời. 

La Vân Hi khiến người hâm mộ 'lo sốt vó' vì tình trạng sức khỏe đáng báo động - Ảnh 2La Vân Hi khiến người hâm mộ 'lo sốt vó' vì tình trạng sức khỏe đáng báo động - Ảnh 3La Vân Hi khiến người hâm mộ 'lo sốt vó' vì tình trạng sức khỏe đáng báo động - Ảnh 4

Nhan Tâm Ký là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Trường An Bí Sử Ký, thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Trong phim, La Vân Hi vào vai Quận Vương Giang Tâm Bạch, sở hữu tài suy luận sắc bén, còn Tống Dật hóa thân thành Nhan Nam Tinh - một nữ y giang hồ, mắc căn bệnh kỳ lạ có thể thay đổi dung nhan. 

Nhan Tâm Ký do IQIYI phối hợp với Thượng Hải Kim Hòa Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Hiện phim vẫn đang trong quá trình quay, chưa rõ lịch đóng máy cũng như thời gian lên sóng dự kiến. 

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