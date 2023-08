Thái Từ Khôn ngầm bị phong sát khi lặng lẽ biến mất khỏi các tác phẩm

Theo Sohu, từ ngày 26/6, sau khi bị bóc ra từng quan hệ tình dục thiếu an toàn khiến bạn tình mang thai, sau đó ép cô gái phá thai, Thái Từ Khôn vẫn giữ im lặng. Nam ca sĩ còn vướng thêm nhiều cáo buộc khác như có con với 3 người phụ nữ, từng quan hệ với trẻ vị thành niên... đây đều là những lời tố cáo mang tính chất hủy diệt sự nghiệp, thậm chí có thể khiến Thái Từ Khôn vướng vòng lao lý nhưng nam ca sĩ vẫn nhất quyết giữ im lặng.

Những tưởng không bị phong sát như Ngô Diệc Phàm hay Lý Dịch Phong, thế nhưng ngày 1/7, Thái Từ Khôn chính thức bị xoá tên khỏi hàng loạt tác phẩm từng tham gia, bao gồm: Idol Producer, Thanh Xuân Có Bạn 2, Keep Running, Campus Go, bộ phim "Tôi sẽ không để con gái bắt nạt",... Số tác phẩm của Thái Từ Khôn trên Douban hiện tại là con số 0 tròn trĩnh. Đây được coi là động thái "phong sát ngầm" của Trung Quốc đối với ngôi sao vướng scandal đặc biệt nghiêm trọng.

Lễ trao giải âm nhạc TMEA 2023 gạch tên Thái Từ Khôn khỏi danh sách khách mời.

Sohu phân tích đến hiện tại, Thái Từ Khôn vẫn chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên các cơ quan quản lý nghệ thuật không thể phong sát công khai với nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, anh bị coi là nghệ sĩ có đời tư thiếu đứng đắn, có vết nhơ đạo đức, không được xuất hiện trên truyền hình.



2 tập cuối của Keep Running 2023 được ghi hình tại Thái Lan cũng không được công chiếu vì scandal của Thái Từ Khôn.

Chương trình Keep Running hai tập gần đây được quay tại Thái Lan đã bị buộc phải dừng phát sóng vì scandal của Thái Từ Khôn. Theo nguồn tin trong ngành giải trí, các ngôi sao góp mặt ở hai tập này sẽ phải trở lại Thái Lan để quay lại tập mới. Keep Running đã phát sóng được 11 mùa trong 10 năm, đây là lần đầu tiên chương trình phải hoãn chiếu do những tin tức tiêu cực của nghệ sỹ.