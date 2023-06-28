Trần Triết Viễn bị đào lại phát ngôn 'nửa đùa nửa thật' giữa tâm bão scandal của Thái Từ Khôn

Tin tức xoay quanh 'center quốc dân' Thái Từ Khôn bị tố "tình 1 đêm" với gái lạ, phải nhờ mẹ đi giải quyết hậu quả đang là chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Ngay giữa tâm bão scandal chấn động của nam đỉnh lưu Cbiz, những phát ngôn của Trần Triết Viễn năm xưa về chuyện tình cảm cũng bất ngờ bị netizen đào lại.

Những phát ngôn của Trần Triết Viễn năm xưa về chuyện tình cảm bất ngờ bị netizen đào lại giữa lùm xùm của Thái Từ Khôn

Cụ thể, trong một lần được hỏi về việc độc thân của các sao nam, Trần Triết Viễn không ngần ngại nói rằng: "Thật ra mỗi khi nghĩ đến người hâm mộ, tôi tự hỏi tại sao họ có thể thích một ai đó nhiều như vậy. Họ thích tôi nhiều đến mức tôi không tưởng tượng nổi. Điều đó khiến tôi cảm thấy nếu có yêu ai đó, tôi cũng không thể có tình cảm lớn như thế". Điều này ngầm khẳng định nam diễn viên không có người yêu, hơn nữa trong khi vẫn còn đóng phim sẽ không để chuyện tình cảm cản đường sự nghiệp.