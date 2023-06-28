Trần Triết Viễn bị đào lại phát ngôn 'nửa đùa nửa thật' giữa tâm bão scandal của Thái Từ Khôn

Những phát ngôn của Trần Triết Viễn năm xưa về chuyện tình cảm bất ngờ bị netizen đào lại giữa lùm xùm của Thái Từ Khôn.
- Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do?
- Bất ngờ trước mối liên kết giữa ba cái tên nổi tiếng Cbiz: Thái Từ Khôn, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong
Tin tức xoay quanh 'center quốc dân' Thái Từ Khôn bị tố "tình 1 đêm" với gái lạ, phải nhờ mẹ đi giải quyết hậu quả đang là chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Ngay giữa tâm bão scandal chấn động của nam đỉnh lưu Cbiz, những phát ngôn của Trần Triết Viễn năm xưa về chuyện tình cảm cũng bất ngờ bị netizen đào lại.
Cụ thể, trong một lần được hỏi về việc độc thân của các sao nam, Trần Triết Viễn không ngần ngại nói rằng: "Thật ra mỗi khi nghĩ đến người hâm mộ, tôi tự hỏi tại sao họ có thể thích một ai đó nhiều như vậy. Họ thích tôi nhiều đến mức tôi không tưởng tượng nổi. Điều đó khiến tôi cảm thấy nếu có yêu ai đó, tôi cũng không thể có tình cảm lớn như thế". Điều này ngầm khẳng định nam diễn viên không có người yêu, hơn nữa trong khi vẫn còn đóng phim sẽ không để chuyện tình cảm cản đường sự nghiệp.
Bên cạnh đó, nam diễn viên bày tỏ: "Các bạn thích tôi, tôi rất vui, có thể tôi không có nhiều để trả ơn các bạn, tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt công việc của mình, quay nhiều tác phẩm hay hơn".
Những phát ngôn 5 năm trước của Trần Triết Viễn được đào lại nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, nhiều khán giả bày tỏ đây là điều khiến họ càng thêm yêu mến anh. Từ những xôn xao về phát ngôn này, nhiều người hâm mộ cũng cảm thấy họ vẫn còn có niềm tin vào các sao nam Cbiz, có lẽ đây chính là yếu tố quan trọng khiến anh chàng trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay.
Trần Triết Viễn gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình King of Pop và lần đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Đoàn Bách Văn trong bộ phim "Bí Quả" năm 2016. Hiện tại, Trần Triết Viễn đang rất được quan tâm với bộ phim vừa được công chiếu "Vụng trộm không thể giấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư.