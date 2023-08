Cô C. - người tố cáo bị Thái Từ Khôn ép phá thai để trốn tránh trách nhiệm làm cha - đã báo cảnh sát việc bị mẹ bạn tình lắp camera mini trước cửa nhà, thuê thám tử theo dõi đời tư nhằm tìm ra chứng cứ C. giả mang thai, gài bẫy nam thần tượng vào năm 2021. Sau đó, Thái Từ Khôn, mẹ và thám tử tư đã bị cảnh sát triệu tập điều tra.

Tháng 7/2021, mẹ Thái Từ Khôn chuyển cho cô C. 62.000 USD phí đền bù và bồi dưỡng hậu phá thai. Đến tháng 9 cùng năm, hai bên ký hợp đồng hòa giải. Trong đó, cô C. đồng ý nhận bồi thường với cam kết không tiết lộ bê bối và truy tố hình sự vụ bị phía Thái Từ Khôn xâm phạm đời tư. Để chứng minh lời nói của mình, Giang Tiểu Yến đăng tải ảnh chụp hợp đồng thỏa thuận giữa C. và Thái Từ Khôn. Danh tính cô gái tên C. được tiết lộ mang họ Tào, hơn nam ca sĩ 9 tuổi.