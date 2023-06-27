Cô C. - người tố cáo bị Thái Từ Khôn ép phá thai để trốn tránh trách nhiệm làm cha - đã báo cảnh sát việc bị mẹ bạn tình lắp camera mini trước cửa nhà, thuê thám tử theo dõi đời tư nhằm tìm ra chứng cứ C. giả mang thai, gài bẫy nam thần tượng vào năm 2021. Sau đó, Thái Từ Khôn, mẹ và thám tử tư đã bị cảnh sát triệu tập điều tra.

Theo trang Sina mới đây, blogger giải trí Giang Tiểu Yến tiếp tục livestream để đưa tin về bê bối đời tư của Thái Từ Khôn . Trong diễn biến mới, Giang Tiểu Yến cho biết vụ việc của nam thần tượng không dừng lại ở mâu thuẫn tình ái mà còn liên quan đến pháp luật.

Tháng 7/2021, mẹ Thái Từ Khôn chuyển cho cô C. 62.000 USD phí đền bù và bồi dưỡng hậu phá thai. Đến tháng 9 cùng năm, hai bên ký hợp đồng hòa giải. Trong đó, cô C. đồng ý nhận bồi thường với cam kết không tiết lộ bê bối và truy tố hình sự vụ bị phía Thái Từ Khôn xâm phạm đời tư. Để chứng minh lời nói của mình, Giang Tiểu Yến đăng tải ảnh chụp hợp đồng thỏa thuận giữa C. và Thái Từ Khôn. Danh tính cô gái tên C. được tiết lộ mang họ Tào, hơn nam ca sĩ 9 tuổi.

Theo Giang Tiểu Yến, Thái Từ Khôn không chỉ có con với mỗi mình C. Nam ca sĩ bí mật quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ. Anh được tiết lộ còn có con với 3 người phụ nữ khác.

Một người là fan của nam thần tượng. Người thứ hai là con gái của một ông trùm trong giới thời trang. Con của Thái Từ Khôn được nhà gái nuôi ở Thâm Quyến. Cô gái cuối cùng tên Jerry. Giang Tiểu Yến cho biết Thái Từ Khôn quan hệ tình ái với C. khi đã có bạn gái ngoài ngành giải trí.

Tờ Sohu đã nhanh chóng liên hệ với nam ca sĩ, yêu cầu đại diện của Thái Từ Khôn xác nhận, nhưng người này từ chối bình luận. Hiện, cụm từ khóa liên quan đến ca sĩ Thái Tử Khôn đang có hơn 24 triệu lượt đọc trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Sự im lặng và thái độ xử lý khủng hoảng truyền thông chậm chạp của phía Thái Tử Khôn khiến người hâm mộ tò mò. Việc nam ca sĩ giữ im lặng trong thời điểm này còn bị xem là động thái thừa nhận vụ việc. Song, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực Thái Tử Khôn và khuyên fan nên chờ đợi câu trả lời chính thức từ thần tượng.

Tai tiếng đời tư của Thái Từ Khôn gây sốc cho cả làng giải trí Hoa ngữ. Nhiều khán giả cho rằng, nếu những tiết lộ của tay săn ảnh Giang Tiểu Yến là đúng, nguy cơ đánh mất sự nghiệp của Thái Tử Khôn sẽ rất lớn.