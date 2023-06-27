Tiêu Chiến, Lý Thấm bước lên một nấc thang cao hơn sau "Vùng biển trong mơ"

Sao quốc tế 27/06/2023 10:29

Sau "Where dreams begin" (Vùng biển trong mơ) lập loạt thành tích, danh tiếng của Tiêu Chiến, Lý Thấm ngày một tăng cao.

Vùng biển trong mơ kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970. Bộ phim tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám theo đuổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ.

Tiêu Chiến, Lý Thấm bước lên một nấc thang cao hơn sau 'Vùng biển trong mơ' - Ảnh 1
Vùng biển trong mơ kể về quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970

Đây là thử thách khá lớn với Tiêu Chiến bởi sau một loạt dự án cổ trang, anh sẽ thử sức trong một hình tượng nhân vật khá mới. Với chủ đề dân quốc, Tiêu Chiến (vai Tiêu Xuân Sinh) sẽ đảm nhận vai diễn trong giai đoạn xuyên suốt từ 20 đến 40 tuổi, nghĩa là diễn viên không chỉ hóa trang già đi mà còn cần phải có diễn xuất tốt để thể hiện nội tâm nhân vật. Trong tác phẩm này có cả tình huynh đệ cùng nhau lập nghiệp, xen kẽ là câu chuyện tình yêu ngây ngô nhưng rất đẹp, chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Tiêu Chiến, Lý Thấm bước lên một nấc thang cao hơn sau 'Vùng biển trong mơ' - Ảnh 2
Đây là thử thách khá lớn với Tiêu Chiến bởi sau một loạt dự án cổ trang

Hiện tại, tác phẩm Vùng biển trong mơ đã kết thúc và những thành tích của phim đã mang đến cho Tiêu Chiến, Lý Thấm bước tiến rộng mở. Trang Sina nhận xét Tiêu Chiến diễn xuất linh hoạt. Vai Xuân Sinh của Tiêu Chiến được nam diễn viên diễn chân thật, tạo cảm giác gần gũi hơn với công chúng.

Tiêu Chiến, Lý Thấm bước lên một nấc thang cao hơn sau 'Vùng biển trong mơ' - Ảnh 3
Tác phẩm Vùng biển trong mơ đã kết thúc và thành tích của phim đã mang đến cho Tiêu Chiến, Lý Thấm bước tiến rộng mở

Tiêu Chiến cũng linh hoạt sáng tạo bổ sung thêm nhiều chi tiết ngoài kịch bản để tăng tính thuyết phục cho câu truyện. Anh thêm thoại, tự ứng phó các phân cảnh cùng diễn viên đóng vai Lý Thượng Du...

Tiêu Chiến, Lý Thấm bước lên một nấc thang cao hơn sau 'Vùng biển trong mơ' - Ảnh 4
Diễn xuất của Tiêu Chiến nhận được nhiều bình luận tích cực 

Không những thể hiện một cách tự nhiên mỗi nhân vật đơn lẻ, sự chuyển đổi giữa các vai diễn của Tiêu Chiến cũng rất linh hoạt, nhạy bén. CCTV6 cho rằng anh có tiềm năng trở thành “tính cách diễn viên” (diễn viên có sở trường vận dụng kỹ năng biểu diễn để tạo nên các nhân vật với nhiều loại tính cách khác nhau).

Đài từ của Tiêu Chiến trong phim cũng được đánh giá cao với việc thoại nhuần nhuyễn, tự nhiên bằng tiếng Bắc Kinh – phương ngữ hoàn toàn khác với nơi xuất thân của anh là Trùng Khánh.

Tiêu Chiến, Lý Thấm bước lên một nấc thang cao hơn sau 'Vùng biển trong mơ' - Ảnh 5
Lý Thấm cũng được khen ngợi vì hoá thân vào nhân vật tốt và lối diễn tự nhiên

Trong khi đó, Lý Thấm cũng được khen ngợi vì hoá thân vào nhân vật tốt và lối diễn tự nhiên, kết hợp ăn ý với bạn diễn.

Đây cũng là bộ phim niên đại có thành tích chiếu đài và chiếu mạng tốt nhất trong lịch sử của nền tảng Tencent. Tính đến hiện tại vai diễn Tiêu Xuân Sinh của Tiêu Chiến là nhân vật có nhiệt độ cao nhất tại các nền tảng Tencent, Weibo, Maoyan, V bảng trong năm 2023. 

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