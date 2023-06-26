Cẩm Tú An Ninh vẫn còn đang quay, Trương Vãn Ý và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến gặp 'biến căng' do nhà sản xuất phim hãm hại?

Sao quốc tế 26/06/2023 15:08

Những ngày qua dự án Cẩm Tú An Ninh (tên cũ: Trường Nhai Trường) do Nhậm Mẫn và Trương Vãn Ý đóng chính đã chính thức khai máy. Tuy nhiên, mới đây, cặp đôi này đã gặp 'biến căng' do nhà sản xuất phim hãm hại.

Những ngày qua dự án Cẩm Tú An Ninh (tên cũ: Trường Nhai Trường) do Nhậm MẫnTrương Vãn Ý đóng chính đã chính thức khai máy. Mới đây, dự án này đã tung ra poster và phiên vị của các diễn viên chính trong phim gây nhiều tranh cãi.

Theo đó, nam chính Trương Vãn Ý ở vị trí phiên 1, còn nữ chính Nhậm Mẫn giữ vị trí phiên 2. Tuy nhiên, khán giả phản đối gây gắt vì xét về độ nổi tiếng và diễn xuất thì Nhậm Mẫn nổi trội hơn Trương Vãn Ý.

Cẩm Tú An Ninh vẫn còn đang quay, Trương Vãn Ý và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến gặp 'biến căng' do nhà sản xuất phim hãm hại? - Ảnh 1

Được biết, Nhẫm Mẫn gây chú ý khi nên duyên cùng Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao. Từ khi là sinh viên năm nhất, cô đã được đạo diễn Quách Kính Minh chọn làm nữ chính cho phim điện ảnh Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông (2008) với đề tài bạo lực học đường. Ngay khi có thông tin khởi quay, nữ chính luôn nhận về nhiệt quan tâm của khán giả nhiều hơn. Còn Trương Vãn Ý chỉ được mới chú ý gần đây khi đóng chính cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư. Chính vì điểu này đã khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Cẩm Tú An Ninh vẫn còn đang quay, Trương Vãn Ý và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến gặp 'biến căng' do nhà sản xuất phim hãm hại? - Ảnh 2Cẩm Tú An Ninh vẫn còn đang quay, Trương Vãn Ý và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến gặp 'biến căng' do nhà sản xuất phim hãm hại? - Ảnh 3

Cẩm Tú An Ninh là bộ phim dài tập chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng. Kiếp trước, La Thận Viên là đứa con thứ bị mọi người lạnh nhạt, ghét bỏ, tính tình hung ác, hiểm độc nhưng lại bỗng dưng thành danh, tiếng vang khắp kinh thành. Còn La Nghi Ninh là thiên kim tiểu thư được mọi người yêu thương đùm bọc, kiêu căng ngạo mạn. Ai ngờ sau một đêm tỉnh lại, càn khôn điên đảo.

Cẩm Tú An Ninh vẫn còn đang quay, Trương Vãn Ý và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến gặp 'biến căng' do nhà sản xuất phim hãm hại? - Ảnh 4Cẩm Tú An Ninh vẫn còn đang quay, Trương Vãn Ý và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến gặp 'biến căng' do nhà sản xuất phim hãm hại? - Ảnh 5

Kiếp này, trước lúc bảy tuổi, cả hai như nước với lửa, La Nghi Ninh là khắc tinh không tránh nổi trong đời La Thận Viễn. Sau bảy tuổi, La Nghi Ninh lại trở thành người duy nhất được Đại học sĩ Nội các yêu chiều, khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Hai người vốn lợi dụng lẫn nhau, sau đó dần nảy sinh cảm tình và sánh bước bên nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành lý tưởng hoài bão của bản thân.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã phát tín hiệu phim sắp lên sóng.

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