Bất ngờ trước mối liên kết giữa ba cái tên nổi tiếng Cbiz: Thái Từ Khôn, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong

Mẹ Thái Từ Khôn nghi ngờ con trai bị lừa nên đã thuê thám tử theo dõi, lén đặt camera siêu nhỏ trước nhà cô gái này.

Ngày 26/6, thông tin nam ca sĩ Thái Từ Khôn ép một cô gái phá thai 6 tuần gây chấn động giới giải trí Trung Quốc. Hai blogger/paparazzi Trương Tiểu Hàn và Giang Tiểu Yến đã cung cấp loạt thông tin, bằng chứng tố cáo trưởng nhóm Nine Percent có quan hệ tình cảm với một cô gái dẫn đến mang thai, nhưng sau đó anh yêu cầu cô gái này tự đến bệnh viện phá thai.

Ngay khi tin tức nổ ra, tất cả 11 hot search (xu hướng tìm kiếm) đầu tiên trên nền tảng Weibo đều liên quan đến Thái Từ Khôn. Ngoài từ khoá chính “Thái Từ Khôn, cô gái họ C phá thai", một chủ đề khác được công chúng quan tâm không kém là “Người đại diện Prada".

Thậm chí Trương Tiểu Hàn có cả bằng chứng là clip ghi âm cuộc hội thoại của mẹ Thái Từ Khôn nói rằng sẽ bồi thường cô gái 500.000 nhân dân tệ (1,6 tỉ đồng). Phía Thái Từ Khôn đến nay vẫn chưa lên tiếng.

Thời gian qua, Thái Tử Khôn được nhiều thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế trao danh phận đại sứ, trong đó có hãng thời trang xa xỉ của Ý - Prada. Nhưng có một điểm trùng hợp bất ngờ là rất nhiều gương mặt đại diện trước đây của thương hiệu này đều lao đao hoặc mất trắng sự nghiệp vì scandal. Như Kha Chấn Đông, PGone, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong…

Những gương mặt từng là đại diện của Prada

Năm 2014, mỹ nam phim “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” Kha Chấn Đông bị bắt do sử dụng ma túy. Năm 2017, Nam rapper PGone ngoại tình với nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ - vợ của Giả Nãi Lượng, cũng là anh em kết nghĩa với PGone.

Năm 2021, nữ diễn viên Trịnh Sảng bị “phong sát" vì scandal thuê người mang thai hộ, bỏ rơi con. Năm 2022, một trong những “tứ đại lưu lượng" (4 ngôi sao đông fan, nổi tiếng nhất giới giải trí Trung Quốc), Lý Dịch Phong bị bắt do hành vi mua dâm, sự nghiệp sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Thái Từ Khôn hiện cũng đang là gương mặt đại diện Prada

Thái Từ Khôn hiện cũng đang là gương mặt đại diện Prada. Công chúng cho rằng, nếu scandal này là thật, Thái Từ Khôn cũng có nguy cơ mất trắng sự nghiệp như những nhân vật kể trên.

Tối 26/6, theo Sina, blogger giải trí Giang Tiểu Yến tiếp tục livestream để đưa tin về bê bối đời tư của Thái Từ Khôn. Trong diễn biến mới, Giang Tiểu Yến cho biết vụ việc của nam thần tượng không dừng lại ở mâu thuẫn tình ái mà còn liên quan đến pháp luật.

Vụ việc của nam thần tượng không dừng lại ở mâu thuẫn tình ái mà còn liên quan đến pháp luật

Cô C. - người tố cáo bị Thái Từ Khôn ép phá thai để trốn tránh trách nhiệm làm cha - đã báo cảnh sát việc bị mẹ bạn tình lắp camera mini trước cửa nhà, thuê thám tử theo dõi đời tư nhằm tìm ra chứng cứ C. giả mang thai, gài bẫy nam thần tượng vào năm 2021. Sau đó, Thái Từ Khôn, mẹ và thám tử tư đã bị cảnh sát triệu tập điều tra.