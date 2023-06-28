Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đẹp đôi chuẩn 'couple' ngôn tình trong sự kiện

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lần đầu cùng xuất hiện trong một sự kiện truyền thông kể từ khi “Vụng trộm không thể giấu" lên sóng.

Ngày 27/6, nhà sản xuất phim Trung Quốc “Vụng trộm không thể giấu" tổ chức buổi họp báo quảng bá sau 1 tuần phim lên sóng chính thức. Sự kiện có sự tham gia của các diễn viên phụ và hai diễn viên chính Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư. Diện mạo của cặp đôi Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa nhận nhiều lời khen.

Triệu Lộ Tư diện chiếc váy kim sa hồng lấp lánh, khoe vóc dáng cân đối và đôi chân thon dài. Trong khi Trần Triết Viễn mặc bộ vest trắng dáng rộng trẻ trung. Sau đó cả hai cùng thay độ trang phục thứ hai màu đen đồng điệu. Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư mặc trẻ trung, toả sáng tại sự kiện Tương tác của cả hai khiến bầu không khí buổi họp báo thêm phần hấp dẫn Đây cũng là sự kiện đầu mà cặp đôi Trần Triết Viễn - Triệu Lộ Tư cùng xuất hiện trước truyền thông kể từ ngày phim ra mắt. Tương tác của cả hai khiến bầu không khí buổi họp báo thêm phần hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet Kể từ khi khai máy, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính luôn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Thời gian gần đây, cặp đôi này liên tục được khen ngợi đẹp đôi vì những khoảnh khắc cực ngọt trên phim trường. "Vụng trộm không thể giấu" đang là một trong những phim hot nhất trên nền tảng trực tuyến Trung Quốc Hiện “Vụng trộm không thể giấu" đang là một trong những phim hot nhất trên nền tảng trực tuyến Trung Quốc. Phim đứng Top 1 ở nhiều bảng xếp hạng nhiệt độ phim như bảng xếp hạng của Datawin, Vlinkage (số liệu mới nhất ngày 26/6).

Lý do 'anh trai' của Triệu Lộ Tư bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo Vụng Trộm Không Thể Giấu Vừa qua, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã tổ chức buổi họp báo quảng bá sau 1 tuần phim lên sóng chính thức. Tuy nhiên, 'anh trai' của Triệu Lộ Tư lại bất ngờ vắng mặt trong sự kiện này.

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