Phim mới của Triệu Lộ Tư bị chỉ trích vì cổ xúy học sinh cấp 2 yêu sớm

'Vụng trộm không thể giấu' của Triệu Lộ Tư bị chỉ trích vì khai thác chuyện yêu của trẻ vị thành niên.

Theo Sohu, Vụng trộm không thể giấu phát trên nền tảng Youku ngày 20/6, xoay quanh đời sống của nữ sinh Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư đóng) từ lúc học tiểu học tới khi lên cấp ba, trưởng thành. Khi chưa đầy 14 tuổi, Tang Trĩ yêu thầm Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) - sinh viên làm thêm, là bạn của anh trai Tang Trĩ. Vụng trộm không thể giấu phát trên nền tảng Youku ngày 20/6, xoay quanh đời sống của nữ sinh Tang Trĩ Những tập đầu, phim dành phần lớn thời lượng tập trung vào tính cách mơ mộng của Tang Trĩ, mô tả việc cô bé thầm nhớ Đoàn Gia Hứa hay bối rối, đỏ mặt khi vô tình chạm vào người chàng sinh viên. Gia Hứa cũng có ánh mắt, cử chỉ thể hiện tình cảm với Tang Trĩ.

Trên trang cá nhân hôm 24/6, nhà biên kịch Chúc Minh nhận xét nhiều tình tiết của Vụng trộm không thể giấu không phù hợp cho người vị thành niên, cổ xúy yêu sớm và phạm tội tình dục với trẻ dưới 16 tuổi. Chúc Minh kêu gọi phụ huynh không để con cái họ xem phim này, đề nghị gỡ tác phẩm khỏi các nền tảng video. Nhà biên kịch viết: 'Các đồng nghiệp của tôi, có thể có trách nhiệm xã hội hơn không?'. Nhà biên kịch Chúc Minh nhận xét nhiều tình tiết của Vụng trộm không thể giấu không phù hợp cho người vị thành niên Chúc Minh 37 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Điện ảnh tại Viện nghiên cứu nghệ thuật Trung Quốc. Cô từng viết kịch bản các tác phẩm Thiếu nữ toàn phong, Bắt gặp tình yêu, Nhiệt huyết bóng rổ.

Bài viết của Chúc Minh nhận hơn 90.000 like và hơn 10.000 bình luận. Hàng nghìn người đồng tình với nhà biên kịch, cho rằng cô dũng cảm khi dám lên tiếng. Tài khoản Puzhong viết: 'Tôi thấy chị phản ánh đúng, phê bình thẳng thắn dù biết sẽ bị nhiều fan mắng'. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng trộm không thể giấu Tuy nhiên, một số khán giả biện minh rằng ở lứa tuổi 14-15 tuổi, Tang Trĩ có những rung động đầu đời với Đoàn Gia Hứa. Tuy nhiên, cả hai chỉ phát triển tình cảm khi đã trưởng thành. Hiện tại, bộ phim Vụng trộm không thể giấu đạt được nhiều thành tích khả quan. Trong đó, chỉ số truyền thông của hai diễn viên chính là Triệu Lộ Tư (vai Tang Trĩ) đứng top 1, Trần Triết Viễn (vai Đoàn Gia Hứa) đứng top 3 trên Vlinkgae. Chỉ số Datawin của phim đứng đầu trong các phim truyền hình đang lên sóng, mỗi ngày phim thu khoảng hơn 40 triệu lượt xem trực tuyến. Nhiều khán giả lo lắng bộ phim tác động tiêu cực tới tư tưởng của các học sinh cấp hai, cấp ba Do đó, nhiều khán giả lo lắng bộ phim tác động tiêu cực tới tư tưởng của các học sinh cấp hai, cấp ba tại Trung Quốc. Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là tiểu hoa đán nổi bật nhất thuộc lứa sinh sau năm 1995. Triệu Lộ Tư được khán giả yêu thích qua các phim như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trường Ca hành, Tinh hán xán lạn... Các phim do cô đóng chính thường có nội dung hài hước, giải trí, dễ xem. Do đó, dù diễn xuất của Triệu Lộ Tư không được đánh giá cao, vẫn có một lượng khán giả nhất định ủng hộ.

Lộ cái kết của 'Vụng trộm không thể giấu' do Triệu Lộ Tư đóng chính, thực hư ra sao? "Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn dù còn nhiều tranh cãi về nội dung cũ kĩ hay diễn xuất của một diễn viên chưa tốt nhưng tác phẩm vẫn đang được chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-trieu-lo-tu-bi-chi-trich-vi-co-xuy-hoc-sinh-cap-2-yeu-som-596172.html