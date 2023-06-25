'Vụng Trộm Không Thể Giấu' lên sóng chưa lâu, khán giả đòi gỡ gấp phim của Triệu Lộ Tư vì nhân vật nam chính quá sai trái

Sao quốc tế 25/06/2023 19:10

Phim mới của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lại tiếp gây tranh cãi diện rộng.

Thời gian gần đây, cái tên Triệu Lộ Tư liên tục gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện với vai nữ chính trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Có thể nói, đây là tác phẩm được đánh giá phù hợp với nét diễn của nữ diễn viên. Thêm nữa, việc vào những vai thanh xuân, trẻ tuổi không phải là khó khăn với mỹ nhân họ Triệu. Tuy nhiên sau khi lên sóng Vụng Trộm Không Thể Giấu đã lên sóng được một thời gian và gây ra những cuộc tranh luận với khán giả.

'Vụng Trộm Không Thể Giấu' lên sóng chưa lâu, khán giả đòi gỡ gấp phim của Triệu Lộ Tư vì nhân vật nam chính quá sai trái - Ảnh 1

Hiện tại, không ít khán giả và cả người trong ngành đều lên tiếng phẫn nộ, thậm chí đòi gỡ phim khỏi nền tảng vì nhiều tình tiết sai trái

Trang QQ cho biết, khán giả đang có nhiều tranh cãi trái chiều về cách xây dựng tuyến tình cảm của 2 nhân vật chính Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ. Tang Trĩ thích thầm Đoàn Gia Hứa - bạn của anh trai Tang Diên từ lúc còn học cấp 3 và đây chính là vấn đề chính gây nên làn sóng phẫn nộ. 

Tình tiết yêu đương của Vụng Trộm Không Thể Giấu khiến biên kịch của phim Thiếu Nữ Toàn Phong năm xưa phải lên tiếng. Vị biên kịch cho biết: "Mở đầu phim, học sinh trung học 14 tuổi có những hành động tương tác qua lại ám muội với nam sinh đại học, nam sinh đại học cũng có giọng điệu ám muội. Nếu để khán giả chưa đủ tuổi thành niên xem được, chúng sẽ có suy nghĩ gì? Các bậc phụ huynh luôn cố gắng hết sức dạy con nâng cao nhận thức về phòng chống kẻ xấu, kết quả xem phim với vỏ bọc tình yêu này các bạn trẻ sẽ nhận thức ra sao?".

'Vụng Trộm Không Thể Giấu' lên sóng chưa lâu, khán giả đòi gỡ gấp phim của Triệu Lộ Tư vì nhân vật nam chính quá sai trái - Ảnh 2
Tang Trĩ thích thầm Đoàn Gia Hứa - bạn của anh trai Tang Diên từ lúc còn học cấp 3 và đây chính là vấn đề chính gây nên làn sóng phẫn nộ

Chia sẻ của vị biên kịch đã "châm ngòi" cuộc tranh luận không ngừng nghỉ về Vụng Trộm Không Thể Giấu, rằng phải chăng tình yêu trong bộ phim được thể hiện bởi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn không phù hợp. 

Theo đó, QQ cũng chỉ ra nhiều chi tiết chưa thỏa đáng ở Vụng Trộm Không Thể Giấu. Ban đầu, Tang Trĩ gặp Đoàn Gia Hứa khi cô còn học cấp 2. Đương nhiên lúc này, Tang Trĩ chưa thầm mến đàn anh, thậm chí còn tưởng anh trai Tang Diên mới đi "phẫu thuật" nên mới đẹp trai như vậy. Ngược lại, Đoàn Gia Hứa cũng chỉ xem Tang Trĩ là em gái.

'Vụng Trộm Không Thể Giấu' lên sóng chưa lâu, khán giả đòi gỡ gấp phim của Triệu Lộ Tư vì nhân vật nam chính quá sai trái - Ảnh 3
Nhiều tình tiết phim gây tranh cãi kịch liệt

Thế nhưng, QQ nhận định đoàn phim đã có thể tinh tế hơn bằng việc tuyển một diễn viên trẻ vào vai Đoàn Gia Hứa giai đoạn này, thay vì để Trần Triết Viễn đảm nhận luôn. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, cộng thêm việc diễn viên vào vai Tang Trĩ lúc nhỏ chỉ mới 10 tuổi khiến nhiều khán giả khó chịu khi xem phim.

Mặt khác, cũng có một số khán giả cảm thấy vị biên kịch Thiếu Nữ Toàn Phong đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Có ý kiến cho rằng phim chỉ khai thác một mối tình thầm mến thời đi học, điều mà không ít nữ sinh từng trải qua một cách thường tình. Cả hai nhân vật cũng giữ khoảng cách, chưa từng có cử chỉ thân mật quá đáng nào. Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa luôn tôn trọng, ủng hộ đối phương trưởng thành chứ không tiêu cực như nhiều người nghĩ.

'Vụng Trộm Không Thể Giấu' lên sóng chưa lâu, khán giả đòi gỡ gấp phim của Triệu Lộ Tư vì nhân vật nam chính quá sai trái - Ảnh 4

Vụng Trộm Không Thể Giấu đã lên sóng được một thời gian và gây ra những cuộc tranh luận với khán giả

Theo nhiều người đánh giá, phim sử dụng mô-típ nội dung quá cũ - khi nói về chuyện thanh xuân vườn trường. Ở những phim trước đó, chủ đề tình yêu của tuổi cắp sách đến trường, những ước mơ hoài bão của người trẻ đã được đạo diễn khai thác triệt để. Ở Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn chưa có nhiều nét diễn.

Hơn nữa, nhiều người bày tỏ quan điểm không ưng ý việc nhà sản xuất để giọng gốc của Triệu Lộ Tư trộn lẫn giọng lồng tiếng của người khác. Điều đó cho thấy sự cẩu thả, thiếu chỉn chu của biên tập.

Được biết, Trần Triết Viễn vốn là ca sĩ đá chéo sân, cũng chưa có nhiều thành tích trên địa hạt phim ảnh. Ngôi sao sinh năm 1996 từng đóng phim Tân Tuyệt Đại Song Kiêu, Thập Nhị Đàm, Bí Mật Nơi Góc Tối, Bạn Trai Phản Diện Của Tôi... tuy nhiên, không để lại dấu ấn. Sina đánh giá, sự nghiệp tài tử khá lận đận khi tham gia nhiều bộ phim được kì vọng như Thanh Trâm HànhPhong Hỏa Lưu Kim (chuyển thể từ tiểu thuyết Sát Phá Lang), Lang Quân Không Như Ý, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 4 nhưng đều chưa được phát sóng.

'Vụng Trộm Không Thể Giấu' lên sóng chưa lâu, khán giả đòi gỡ gấp phim của Triệu Lộ Tư vì nhân vật nam chính quá sai trái - Ảnh 5
Trần Triết Viễn vốn là ca sĩ đá chéo sân, cũng chưa có nhiều thành tích trên địa hạt phim ảnh
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