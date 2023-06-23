Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi diễn xuất, danh xưng 'phim rác' là do kịch bản?

Tác phẩm được cho là "rác phẩm" Hậu Lãng là bộ phim được chú ý nhất nửa đầu năm 2023 của Triệu Lộ Tư. Phim nhận về nhiều ý kiến chê bai vì kịch bản, nội dung nhưng phần diễn xuất của nàng tiểu hoa lại được đánh giá là khá ổn.

Triệu Lộ Tư có thất bại đáng quên với Hậu Lãng.

Mới đây, tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc dành lời khen ngợi cho diễn xuất "lên tay" của Triệu Lộ Tư và coi đó là điểm sáng duy nhất của phim. Cô nàng đã vào vai thành công nhân vật Tôn Đầu Đầu - một cô gái trong sáng, nhiệt tình, tốt bụng, hào hiệp nhưng mồ côi cha mẹ từ sớm và có cuộc sống vất vả.