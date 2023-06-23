Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi diễn xuất, danh xưng 'phim rác' là do kịch bản?

Sao quốc tế 23/06/2023 15:09

Triệu Lộ Tư bất ngờ được đánh giá cao diễn xuất.

Tác phẩm được cho là "rác phẩm" Hậu Lãng là bộ phim được chú ý nhất nửa đầu năm 2023 của Triệu Lộ Tư. Phim nhận về nhiều ý kiến chê bai vì kịch bản, nội dung nhưng phần diễn xuất của nàng tiểu hoa lại được đánh giá là khá ổn. 

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi diễn xuất, danh xưng 'phim rác' là do kịch bản? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư có thất bại đáng quên với Hậu Lãng.

Mới đây, tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc dành lời khen ngợi cho diễn xuất "lên tay" của Triệu Lộ Tư và coi đó là điểm sáng duy nhất của phim. Cô nàng đã vào vai thành công nhân vật Tôn Đầu Đầu -  một cô gái trong sáng, nhiệt tình, tốt bụng, hào hiệp nhưng mồ côi cha mẹ từ sớm và có cuộc sống vất vả. 

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi diễn xuất, danh xưng 'phim rác' là do kịch bản? - Ảnh 2
 
Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi diễn xuất, danh xưng 'phim rác' là do kịch bản? - Ảnh 3
Tờ báo dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Triệu Lộ Tư. 

Nội dung phim bị chê kém hiểu biết về kiến thức y học cổ truyền khiến "Hậu lãng" từ một tác phẩm được kì vọng trở thành bom xịt khiến không ít khán giả chỉ trích nữ diễn viên chọn phim đại trà, thiếu cân nhắc. Mạch phim chính là một trong những yếu tố không thể gây thu hút với khán giả. 

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi diễn xuất, danh xưng 'phim rác' là do kịch bản? - Ảnh 4
Diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong Hậu Lãng được đánh giá là không tệ mà do kịch bản tệ.

Từng bị đánh giá thẳng thừng về sự hạn chế trong diễn xuất nhưng Triệu Lộ Tư gần như không có sự cải thiện qua các phim. Nữ diễn viên còn được gọi là "hố đen" diễn xuất bên cạnh nickname "nữ hoàng phim dở". Nàng tiểu hoa đã khẳng định mình sợ bước ra khỏi vùng an toàn nên chỉ chú tâm đóng những bộ phim thuộc thế mạnh của bản thân. Phát ngôn này được phần đông người xem ủng hộ khi so sánh với thất bại thảm hại của Địch Lệ Nhiệt Ba thời gian gần đây. 

Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen ngợi diễn xuất, danh xưng 'phim rác' là do kịch bản? - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư nhận những vai diễn tương đồng nhau khiến tạo hình của cô bị một màu.

Triệu Lộ Tư là ngôi sao thế hệ sau 1995 gây chú ý với khán giả. Tương lai của cô khá rộng mở sau thành công của một số tác phẩm cổ trang. Trong đó, bộ phim "Tinh hán xán lạn" đã đưa cô trở thành một trong những ngôi sao được kì vọng thay thế các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi.

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