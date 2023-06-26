Trần Triết Viễn tiết lộ anh thường xuyên xem tin đồn về các dự án mới trên mạng xã hội, nếu thấy hợp anh và ê-kíp mới liên hệ đoàn phim.

Thời gian qua, Trần Triết Viễn gây chú ý khi đóng chính phim “Vụng trộm không thể giấu” cùng Triệu Lộ Tư. Theo các diễn biến mới nhất, tình cảm của Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) với Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dần có bước tiến mới. Gia Hứa nghĩ đến Tang Trĩ nhiều hơn, và bất giác mỉm cười khi nghĩ đến những việc mà cô đã làm cho mình. Hiện tình cảm của Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) với Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dần có bước tiến mới Cả hai còn đi ăn tối cùng nhau trước thềm đón năm mới. Dù tại đây, họ bị Khương Dĩnh làm phiền, tuy nhiên, thái độ thẳng thừng và quyết tâm bảo vệ Gia Hứa của Tang Trĩ khiến anh không khỏi cảm động.

Sau đó, khi cùng nhau ra về, họ may mắn được ngắm tuyết đầu mùa. Trong khi Tang Trĩ ước mơ Gia Hứa có thể tránh xa mọi việc không vui, và hi vọng người có thể ở bên cạnh anh là mình, thì Gia Hứa cũng cầu nguyện bản thân anh và cô gái bên cạnh có thể sống vui vẻ, mạnh khỏe. Ảnh minh họa: Internet Bỏ qua những chê bai vì tạo hình không giống nguyên tác, diễn xuất của cặp chính chỉ dừng ở mức tròn vai, tác phẩm xoay quanh chuyện tình yêu thuần túy vẫn được lòng một bộ phận khán giả.

Theo thống kê mới nhất, trên Datawin, độ quan tâm/thảo luận của phim đứng top 1 với chỉ số 2.065. Trong khi đó, trên Vlinkage, phim đứng thứ 2, sau phim “Trường phong độ” của Bạch Kính Đình, Tống Dật. Theo đó, chỉ số hai phim lần lượt ghi nhận là 87,69 điểm và 86,84 điểm. Tạo hình được đánh giá cao của Trần Triết Viễn Từng bị nhận xét là không hợp vai Đoàn Gia Hứa trong nguyên tác Vụng Trộm Không Thể Giấu, thế nhưng khi chiếu, Trần Triết Viễn cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Mới đây, hình ảnh anh chàng đeo kính, mặc sơ mi đen trong phim đã khiến dân tình được phen choáng ngợp vì quá điển trai. Được biết, Trần Triết Viễn luôn tự đi tìm các dự án phim cho mình, theo cách khá đặc biệt. Nam diễn viên chia sẻ trong một bài phỏng vấn, anh thường xuyên xem được tin đồn sắp có dự án mới, trong khi bản thân còn chưa biết đến tên phim. Song thay vì lên tiếng phủ nhận, anh âm thầm đi tìm hiểu về kịch bản và nhân vật của dự án đó. Và nếu cảm thấy phù hợp với bản thân, Trần Triết Viễn sẽ nhờ nhân viên nghe ngóng và tiến cử với đoàn phim. Hiện Vụng Trộm Không Thể Giấu đang là dự án phim ngôn tình nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng Hiện Vụng Trộm Không Thể Giấu đang là dự án phim ngôn tình nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Với đà này, nhiều ý kiến cho rằng phim sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa ở những tập sau.

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