Tạo hình đeo mắt kính và màn tương tác ngọt ngào với Triệu Lộ Tư sau hậu trường của Trần Triết Viễn khiến cộng đồng mạng 'tan chảy'

Sao quốc tế 25/06/2023 18:59

Từng bị chê là không hợp vai Đoàn Gia Hứa nhưng loạt ảnh mới đây của Trần Triết Viễn khiến dân tình phải 'đứng ngồi không yên'.

Màn ảnh nhỏ xứ Trung gần đây nóng hơn bao giờ hết với bộ phim ' Vụng trộm không thể che giấu'. Dù chỉ mới lên sóng những tập đầu tiên nhưng nhân vật Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư thủ vai đã leo lên top 1 nhân vật được quan tâm nhất màn ảnh nhỏ, Datwin của Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng chính thức phá 2 và đứng ở vị trí số 1.

Bên cạnh nhân vật Tang Trĩ thì Đoàn Gia Hứa do Trần Triết Viễn thủ vai ban đầu không được đón nhận do cộng đồng mạng thấy Triết Viễn không hợp với hình tượng gốc của nhân vật. Cho tới khi phim phát sóng nam diễn viên đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Mới đây Trần Triết Viễn tung hình ảnh anh đeo kính, mặc sơ mi đen trong phim đã khiến dân tình được phen choáng ngợi vì quá điển trai.

Tạo hình đeo mắt kính và màn tương tác ngọt ngào với Triệu Lộ Tư sau hậu trường của Trần Triết Viễn khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' - Ảnh 1
Tạo hình của Trần Triết Viễn trong vai Đoàn Gia Hứa

Trong tạo hình áo sơ mi đen, đường nét gương mặt Trần Triết Viễn càng trở nên nổi bật. Sống mũi cao, thẳng cùng cặp kính mắt giúp “bạn trai” Triệu Lộ tư trông nam tính, phong độ hơn hẳn. Khán giả đang vô cùng mong đợi những màn thể hiện tiếp theo của anh chàng ở Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Không những thế, những tương tác của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư sau hậu trường cực ngọt ngào khiến dân tình đứng ngồi không yên. Hậu trường ghi lại cảnh hai diễn viên đang đóng cảnh tình cảm giữa Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa, lúc này Tang Trĩ đã trường học. Tang Trĩ ôm ghì Đoàn Gia Hứa và khóc làm nũng với anh.

Tạo hình đeo mắt kính và màn tương tác ngọt ngào với Triệu Lộ Tư sau hậu trường của Trần Triết Viễn khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư giang tay muốn ôm Trần Triết Viễn

Trần Triết Viễn lúc này cũng tiến tới ôm chầm lấy Triệu Lộ Tư. Bầu không khí giữa cả hai bùng nổ ngọt ngào. Cả hai cứ như vậy xúc động ôm chặt lấy nhau. Từ ngoại hình trẻ trung tràn đầy sức sống đan xen nét trưởng thành cho đến chênh lệch chiều cao đều được đánh giá cao vì mang đến cho người xem sự rung cảm tuyệt vời. 

Tạo hình đeo mắt kính và màn tương tác ngọt ngào với Triệu Lộ Tư sau hậu trường của Trần Triết Viễn khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' - Ảnh 3
Hậu trường cực ngọt ngào của cặp đôi

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện đang là một trong những dự án thu hút sự chú ý của khán giả. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng, tác phẩm nhanh chóng gây được tiếng vang ngay sau khi công bố. 

Được biết, Trần Triết Viễn vốn là ca sĩ đá chéo sân, cũng chưa có nhiều thành tích trên địa hạt phim ảnh. Ngôi sao sinh năm 1996 từng đóng phim Tân Tuyệt Đại Song Kiêu, Thập Nhị Đàm, Bí Mật Nơi Góc Tối, Bạn Trai Phản Diện Của Tôi... tuy nhiên, không để lại dấu ấn. Sina đánh giá, sự nghiệp tài tử khá lận đận khi tham gia nhiều bộ phim được kì vọng như Thanh Trâm Hành, Phong Hỏa Lưu Kim (chuyển thể từ tiểu thuyết Sát Phá Lang), Lang Quân Không Như Ý”, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 4 nhưng đều chưa được phát sóng.

Tạo hình đeo mắt kính và màn tương tác ngọt ngào với Triệu Lộ Tư sau hậu trường của Trần Triết Viễn khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' - Ảnh 4
Trần Triết Viễn vốn là ca sĩ đá chéo sân, cũng chưa có nhiều thành tích trên địa hạt phim ảnh

Vậy nên, khi Vụng Trộm Không Thể Giấu ra mắt, đây là cơ hội quan trọng tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của mĩ nam họ Trần. Tuy nhiên, cũng có khả năng đây sẽ là bước lùi trong sự nghiệp của cặp sao, khi phim đang vướng nhiều bất lợi. Mặt khác, trên nhiều trang Fanpage liên quan đến tác phẩm, khán giả thậm chí còn muốn đổi tên phim thành “Tuyệt vọng không thể giấu”.

Tạo hình đeo mắt kính và màn tương tác ngọt ngào với Triệu Lộ Tư sau hậu trường của Trần Triết Viễn khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' - Ảnh 5
Poster phim Vụng Trộm Không Thể Giấu

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. Mặc dù gây nhiều tranh cãi ngay từ khi mới khai máy nhưng không thể phủ nhận sức hút của dự án này ở thời điểm hiện tại, khi các tác phẩm cổ trang chiếm sóng với tần suất dày đặc gây nhàm chán. 

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