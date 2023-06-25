Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã quá chán nản đáp lại tin đồn ly hôn, Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn nữ chính Công Tố nhờ kỹ năng diễn xuất?

Sao quốc tế 25/06/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hot search của Tăng Khả Ny trong show tỷ tỷ đều là cô ấy bỏ tiền ra mua, tổ chương trình không hề quan tâm tới cô ấy.

2. Triệu Lộ Tư vừa thay stylist, hiệu quả hiện tại khá tốt và được người hâm mộ khen ngợi.

3. Quách Phú Thành đối với con trai là thật sự rất mong chờ, hiện tại còn treo thưởng cho vợ hàng chục triệu khi sinh con trai.

4. Khánh Dư Niên là một dự án lớn cấp S+, là kiểu phim "bạo" tập thể. Cho dù là vai phụ, chỉ cần marketing tốt hiệu quả còn tốt hơn cả vai chính một bộ phim truyên hình nhỏ.

5. Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã quá chán nản đáp lại tin đồn ly hôn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã quá chán nản đáp lại tin đồn ly hôn, Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn nữ chính Công Tố nhờ kỹ năng diễn xuất? - Ảnh 1

6. Vụng Trộm Không Thể Giấu mới phát sóng nhưng thành tích rất tốt. Mã Bá Khiên là người hưởng lợi nhất phim này.

7. Quách Bích Đình lúc trước ghi hình giải trí nói mình không thích ăn tôm, Hướng Tá khi phát truyền hình trực tiếp lại nói vợ thích ăn tôm, cả đời liền lột tôm cho vợ.

8. Trịnh Khải thuê 4,5 người giúp việc trong nhà để chăm sóc vợ và các con.

9. Bản thân Tần Tiêu Hiền là phú nhị đại, đối với tiền cũng không quá coi trọng.

10. Nhân viên thuộc ekip sản xuất Công Tố tiết lộ lý do Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn đảm nhận vai nữ chính của phim, đó là bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô nàng thuộc hàng đỉnh nhất trong lứa diễn viên thế hệ sau 90, bản thân lại rất kính nghiệp, vượt qua mong đợi của mọi người trong đoàn. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã quá chán nản đáp lại tin đồn ly hôn, Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn nữ chính Công Tố nhờ kỹ năng diễn xuất? - Ảnh 2

11. Quốc Siêu thật sự là người rất thích nói chuyện, khi đoàn làm phim không có ai để ý tới anh, anh sẽ tự mình nói chuyện với mình, không ngừng kể chuyện, tuyệt đối không cảm thấy nhàm chán

12. Trần Tinh Húc thuộc tuýt người chỉ muốn đứng trong vùng an toàn của bản thân. Nền tảng anh ấy hợp tác nhiều nhất là Youku.

13. Bộ phim "Nếu ốc sên có tình yêu" phiên bản Thái Lan tung poster mới, chính thức phát sóng độc quyền trên Tencent từ ngày 25/6

14. Có 1 kịch bản muốn mời Ngu Thư Hân và Tống Uy Long hợp tác. Phía Ngu Thư Hân đang chờ phản hồi từ Tống Uy Long, nếu anh ấy ký thì cô ấy cũng ký.

15. Hiện Địch Lệ Nhiệt Ba không suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Cô ấy cũng tiếp xúc với 1 bộ phim chủ đề niên đại nhưng đoàn làm phim cảm thấy hình tượng của cô ấy không hợp vai diễn nên hợp tác thất bại.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2023: Dương Tử được nhiều nhà đầu tư phim yêu thích, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã cắt đứt liên lạc với Hoàng Cảnh Du?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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