Bê bối tình ái của Thái Từ Khôn liên lụy show Keep Running

Kể từ khi tin tức nổ ra, Thái Từ Khôn hoàn toàn giữ thái độ im lặng.

Trước khi được biết đến là 'center quốc dân' của nhóm nhạc Nine Percent, Thái Từ Khôn ra mắt với tư cách là diễn viên vào năm 2012. Sao nam sinh năm 1998 tham gia một số bộ phim như Hoàn Mỹ Giả Thê 168, Một Nửa Đồng Thoại, Tôi Sẽ Không Bị Con Gái Bắt Nạt... nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Thái Từ Khôn là lưu lượng từng được so sánh ngang hàng Ngô Diệc Phàm ở thời kỳ hoàng kim. Tên tuổi của anh bùng nổ trong làng giải trí Hoa ngữ và quốc tế sau khi làm huấn luyện viên chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2, trở thành một trong 'tứ đại lưu lượng' năm 2019. Anh là thành viên thường trực của chương trình Keep Running.

Thái Từ Khôn là thành viên thường trực của Keep Running. Sohu đưa tin những ngày qua, truyền thông Trung Quốc và công chúng chấn động trước thông tin "centrer quốc dân" Thái Từ Khôn vướng bê bối tình ái. Nam thần tượng vốn được coi là người lịch thiệp với phái nữ giờ đây bị tố chối bỏ trách nhiệm làm cha, ép người tình phá thai. Thái Từ Khôn một mực giữ im lặng trước loạt bê bối. Tối 30/6, phía nhà sản xuất chương trình truyền hình Trung Quốc Keep Running bất ngờ thông báo, 2 tập cuối cùng của mùa 11, dự kiến lên sóng buổi tối cùng ngày phải hoãn lại. Nhà sản xuất không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác về lịch lên sóng bổ sung khiến khán giả hoang mang. Keep Running là chương trình truyền hình thực tế ăn khách ở Trung Quốc với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng thuộc các lĩnh vực, đến nay đã phát hành được 11 mùa.

Thái Từ Khôn luôn được nhận định là ngôi sao trẻ tài năng, phá cách, khí chất sang trọng, thời thượng rất hợp với thời trang. Truyền thông và dân mạng Trung Quốc đã lan truyền tin đồn về việc chương trình ‘Keep Running’ sẽ hoãn chiếu tập mới vì sự xuất hiện của Thái Từ Khôn. Ngay từ sáng sớm, mạng xã hội đã dậy sóng với những cuộc tranh luận sôi nổi về vụ việc này. Khán giả cho rằng đội ngũ sản xuất đã hoãn chiếu để chờ đợi động thái chính thức của Thái Từ Khôn trước khi có những quyết định tiếp theo. Nhiều người cho rằng Keep Running hoãn chiếu do bê bối tình ái của Thái Từ Khôn. Sao nam 9X là khách mời cố định của show Keep Running từ mùa 4 (2020) và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả từ đó góp phần gia tăng sức hút cho chương trình. Ở mùa mới nhất, ngôi sao sinh năm 1998 vắng mặt vì bận rộn với lịch trình riêng và chỉ làm khách mời trong hai tập cuối. Đây là phần được đầu tư kinh phí cao, ê kíp chương trình cùng hơn chục nghệ sĩ đã tới Thái Lan ghi hình từ đầu tháng 6 và khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi những hình ảnh hậu trường được “nhá hàng”. Hai tập đặc biệt này có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng: Angelababy, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Tống Vũ Kỳ - Minnie (nhóm (G)I-DLE)… Tập cuối của Keep Running được ghi hình tại Thái Lan và được nhiều khán giả mong đợi.

Thái Từ Khôn và dàn sao Hoa ngữ vướng scandal tình ái giờ ra sao? Nhiều sao nam đánh mất sự nghiệp vì vướng bê bối tình ái, thế nhưng có người được nối lại các hoạt động nghệ thuật, có người lại bị "phong sát" hoàn toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-boi-tinh-ai-cua-thai-tu-khon-lien-luy-show-keep-running-597695.html