Trước bê bối tình cảm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn có động thái thế nào?

Sao quốc tế 30/06/2023 10:01

Trước nghi vấn Thái Từ Khôn ép bạn tình phá thai và có mối quan hệ với nhiều phụ nữ khác, nam thần tượng vẫn giữ im lặng.

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc chấn động trước thông tin ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn vướng nghi vấn ép bạn gái phá thai và từng có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ. Trước bê bối này, Thái Từ Khôn được xem là ngôi sao trẻ kiểu mẫu của làng giải trí Trung Quốc với tài năng, danh tiếng và hình tượng đẹp trong lòng công chúng.

Trước bê bối tình cảm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn có động thái thế nào? - Ảnh 1
Truyền thông Trung Quốc chấn động trước thông tin ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn vướng bê bối tình cảm 

Theo nguồn tin của tay săn ảnh Giang Tiểu Yến, Thái Từ Khôn có quan hệ tình cảm với một cô gái vào năm 2021. Tuy nhiên, khi bạn gái cho biết đã mang thai, nam ca sĩ đã đề nghị cô phá thai.

Trước bê bối tình cảm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn có động thái thế nào? - Ảnh 2
Thái Từ Khôn và mẹ bị cô gái báo cảnh sát vì tội xâm phạm đời tư

Mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ cô gái này cố tình gài bẫy con trai nên bà đã thuê thám tử điều tra và lắp camera trước nhà để theo dõi đời tư của cô. Thái Từ Khôn và mẹ bị cô gái báo cảnh sát vì tội xâm phạm đời tư. Vụ việc sau đó được giải quyết bằng cách hòa giải. 

Tháng 7/2021, hai bên đã ký giấy hòa giải nhưng sự việc đã bại lộ và trở thành cú sốc lớn với ngành giải trí. Tay săn ảnh Giang Tiểu Yến, người công khai bí mật đời tư của Thái Từ Khôn, còn tiết lộ nam ca sĩ có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ và có con với 3 người khác.

Trước bê bối tình cảm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn có động thái thế nào? - Ảnh 3
 Nam ca sĩ có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ và có con với 3 người khác

Thông tin liên quan đến scandal của Thái Từ Khôn trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Trước những thông tin tiêu cực, Thái Từ Khôn không lên tiếng về vụ việc. Nam ca sĩ dường như biến mất trên mạng xã hội.

Công ty quản lý của anh cũng giữ im lặng những ngày qua. Việc nam ca sĩ sinh năm 1998 không thanh minh, không phủ nhận khiến nhiều người nghi ngờ tiết lộ của tay săn ảnh là đúng.

Trước bê bối tình cảm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn có động thái thế nào? - Ảnh 4
Công ty quản lý của anh giữ im lặng những ngày qua

Thái Từ Khôn sinh năm 1998, nổi lên sau khi giành hạng nhất trong show tuyển chọn thần tượng Idol Produce 2018. Nhờ tài năng, vẻ ngoài điển trai, nam ca sĩ được yêu thích nhất chương trình và chiến thắng với 47 triệu phiếu bình chọn từ khán giả. Từ một thực tập sinh tự do, không có công ty chống lưng, anh vượt lên các đối thủ có gia thế giàu có, công ty mạnh khác.

Theo Sina, tại thời điểm đó, tên tuổi của Thái Từ Khôn nổi tiếng khắp châu Á. Nam ca sĩ được coi là thế hệ thần tượng mới, thay thế những cái tên cũ như Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm. Anh được gọi là "center quốc dân" (center là vị trí trung tâm, gương mặt đại diện nhóm nhạc).

Trước bê bối tình cảm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn có động thái thế nào? - Ảnh 5
Nam ca sĩ được coi là thế hệ thần tượng mới

Năm 2020, ở tuổi 22, nam ca sĩ đã giữ vai trò dẫn dắt chương trình và cố vấn thí sinh trong show tuyển chọn nhóm nữ Thanh xuân có bạn 2. Cuối năm 2020, Thái Từ Khôn lọt top 4 nghệ sĩ nam nổi bật nhất Trung Quốc - cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dịch Dương Thiên Tỉ, theo đánh giá của Sohu.

Tuy nhiên, sự nghiệp rực rỡ và danh tiếng đỉnh cao của Thái Từ Khôn sụp đổ sau khi vướng bê bối tình ái. Nam ca sĩ vốn luôn được khen ngợi là người biết giữ đời tư sạch sẽ, lại vướng lùm xùm tình một đêm, dẫn đến đối phương mang thai. Không những thế, anh bị tố chối bỏ trách nhiệm, yêu cầu người tình phá thai.

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Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc cũng bị ảnh hưởng không nhỏ vì scandal của Thái Từ Khôn.

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