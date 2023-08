Đang trên đà 'đỉnh cao' của sự nghiệp, Thái Từ Khôn bị bóc phốt đời tư vì lật mặt với sếp lớn?

Mới đây, blogger giải trí Đổng Qua Qua livestream hé lộ thêm về góc khuất cuộc sống riêng của nam thần tượng bị lộ vì mẹ con Thái Từ Khôn đắc tội với một ông lớn trong ngành giải trí. Cụ thể, vào tháng 7/2021, khi Thái Từ Khôn và bạn tình một đêm C. xảy ra tranh chấp vì chuyện mang thai, mẹ nam ca sĩ đã nhờ cậy một người trung gian có máu mặt trong giới giúp giải quyết vụ việc. Sếp lớn này cho biết chỉ nhúng tay can thiệp nếu Thái Từ Khôn đồng ý hợp tác với công ty mình. Đối với yêu cầu này, mẹ của nam ca sĩ đồng ý.

Trước đó, cư dân mạng xứ Trung "dậy sóng" trước thông tin Thái Từ Khôn ép bạn gái phá thai. Theo đó, vào ngày 26/6, một cô gái (gọi là C.) tố Thái Từ Khôn chối bỏ trách nhiệm làm cha, ép cô phá thai vào năm 2021. Khi biết chuyện, mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ C. gài bẫy con mình. Bà một mặt đề nghị bồi thường, mặt khác thuê thám tử tư theo dõi, lắp camera mini trước cửa nhà C.

Sau khi hành vi xâm phạm đời tư của mẹ nam ca sĩ bị phát hiện, cô C. báo cảnh sát. Thái Từ Khôn, mẹ và thám tử tư đã bị cơ quan chức năng triệu tập điều tra.

Tháng 7/2021, mẹ Thái Từ Khôn chuyển cho cô C. 62.000 USD phí đền bù và bồi dưỡng hậu phá thai. Đến tháng 9 cùng năm, hai bên ký hợp đồng hòa giải. Trong đó, cô C. đồng ý nhận bồi thường với cam kết không tiết lộ bê bối và truy tố hình sự vụ bị phía Thái Từ Khôn xâm phạm đời tư.

Theo Giang Tiểu Yến, Thái Từ Khôn không chỉ có con với cô C. Nam ca sĩ bí mật quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ. Anh được tiết lộ còn có con với 3 người phụ nữ khác.

Theo QQ, tai tiếng đời tư của Thái Từ Khôn gây sốc cho showbiz Hoa ngữ. Nam ca sĩ được biết đến là nghệ sĩ trẻ có tài năng nổi trội, nghiêm túc làm nghề. Nếu thông tin tố cáo của C. lẫn các blogger chính xác, Thái Từ Khôn nhiều khả năng sẽ đánh mất sự nghiệp ở tuổi 25. Khán giả Trung Quốc hiện đã mất lòng tin, thất vọng với đời tư lộn xộn của nam ca sĩ trẻ.