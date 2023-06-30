Đang trên đà 'đỉnh cao' của sự nghiệp, Thái Từ Khôn bị bóc phốt đời tư vì lật mặt với sếp lớn?

Sao quốc tế 30/06/2023 14:43

Mới đây, blogger giải trí Đổng Qua Qua livestream hé lộ thêm nhiều thông tin xoay quanh bê bối đời tư của Thái Từ Khôn.

Mới đây, blogger giải trí Đổng Qua Qua livestream hé lộ thêm về góc khuất cuộc sống riêng của nam thần tượng bị lộ vì mẹ con Thái Từ Khôn đắc tội với một ông lớn trong ngành giải trí. Cụ thể, vào tháng 7/2021, khi Thái Từ Khôn và bạn tình một đêm C. xảy ra tranh chấp vì chuyện mang thai, mẹ nam ca sĩ đã nhờ cậy một người trung gian có máu mặt trong giới giúp giải quyết vụ việc. Sếp lớn này cho biết chỉ nhúng tay can thiệp nếu Thái Từ Khôn đồng ý hợp tác với công ty mình. Đối với yêu cầu này, mẹ của nam ca sĩ đồng ý.

 

Tuy nhiên, sau khi vụ việc hòa giải êm đẹp, mẹ con Thái Từ Khôn phớt lờ, không thực hiện thỏa thuận và lan truyền nhiều tin đồn xấu về vị sếp nói trên. Hành vi "qua cầu rút ván" của phía nam thần tượng khiến người trung gian tức giận. Vì vậy, ông đã đưa hết chứng cứ về bê bối của Thái Từ Khôn cho blogger.

Đang trên đà 'đỉnh cao' của sự nghiệp, Thái Từ Khôn bị bóc phốt đời tư vì lật mặt với sếp lớn? - Ảnh 1

Trước đó, cư dân mạng xứ Trung "dậy sóng" trước thông tin Thái Từ Khôn ép bạn gái phá thai. Theo đó, vào ngày 26/6, một cô gái (gọi là C.) tố Thái Từ Khôn chối bỏ trách nhiệm làm cha, ép cô phá thai vào năm 2021. Khi biết chuyện, mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ C. gài bẫy con mình. Bà một mặt đề nghị bồi thường, mặt khác thuê thám tử tư theo dõi, lắp camera mini trước cửa nhà C.

Sau khi hành vi xâm phạm đời tư của mẹ nam ca sĩ bị phát hiện, cô C. báo cảnh sát. Thái Từ Khôn, mẹ và thám tử tư đã bị cơ quan chức năng triệu tập điều tra.

Tháng 7/2021, mẹ Thái Từ Khôn chuyển cho cô C. 62.000 USD phí đền bù và bồi dưỡng hậu phá thai. Đến tháng 9 cùng năm, hai bên ký hợp đồng hòa giải. Trong đó, cô C. đồng ý nhận bồi thường với cam kết không tiết lộ bê bối và truy tố hình sự vụ bị phía Thái Từ Khôn xâm phạm đời tư.

Theo Giang Tiểu Yến, Thái Từ Khôn không chỉ có con với cô C. Nam ca sĩ bí mật quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ. Anh được tiết lộ còn có con với 3 người phụ nữ khác.

Đang trên đà 'đỉnh cao' của sự nghiệp, Thái Từ Khôn bị bóc phốt đời tư vì lật mặt với sếp lớn? - Ảnh 2

Theo QQ, tai tiếng đời tư của Thái Từ Khôn gây sốc cho showbiz Hoa ngữ. Nam ca sĩ được biết đến là nghệ sĩ trẻ có tài năng nổi trội, nghiêm túc làm nghề. Nếu thông tin tố cáo của C. lẫn các blogger chính xác, Thái Từ Khôn nhiều khả năng sẽ đánh mất sự nghiệp ở tuổi 25. Khán giả Trung Quốc hiện đã mất lòng tin, thất vọng với đời tư lộn xộn của nam ca sĩ trẻ.

Lùm xùm ép bạn gái phá thai chưa lặng, Thái Từ Khôn tiếp tục 'gây sốc' khi rộ tin có con với nhiều phụ nữ

Lùm xùm ép bạn gái phá thai chưa lặng, Thái Từ Khôn tiếp tục 'gây sốc' khi rộ tin có con với nhiều phụ nữ

Mới đây, blogger giải trí Giang Tiểu Yến tiếp tục livestream để đưa tin về bê bối đời tư của Thái Từ Khôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Từ Khôn sao châu á sao hoa ngữ scandal của Thái Từ Khôn Thái Từ Khôn ép bạn tình phá thai

TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm ép bạn gái phá thai chưa lặng, Thái Từ Khôn tiếp tục 'gây sốc' khi rộ tin có con với nhiều phụ nữ

Lùm xùm ép bạn gái phá thai chưa lặng, Thái Từ Khôn tiếp tục 'gây sốc' khi rộ tin có con với nhiều phụ nữ

HOT: 'Đỉnh lưu Cbiz' Thái Từ Khôn bị tố ép bạn tình phá thai, có hẳn clip ghi âm cuộc hội thoại giữa mẹ ruột và nạn nhân?

HOT: 'Đỉnh lưu Cbiz' Thái Từ Khôn bị tố ép bạn tình phá thai, có hẳn clip ghi âm cuộc hội thoại giữa mẹ ruột và nạn nhân?

Trước bê bối tình cảm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn có động thái thế nào?

Trước bê bối tình cảm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, ngôi sao thần tượng Thái Từ Khôn có động thái thế nào?

Thái Từ Khôn vướng lùm xùm tình ái khiến Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc cũng bị 'vạ lây'

Thái Từ Khôn vướng lùm xùm tình ái khiến Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc cũng bị 'vạ lây'

Trần Triết Viễn bị đào lại phát ngôn 'nửa đùa nửa thật' giữa tâm bão scandal của Thái Từ Khôn

Trần Triết Viễn bị đào lại phát ngôn 'nửa đùa nửa thật' giữa tâm bão scandal của Thái Từ Khôn

Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do?

Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 47 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu