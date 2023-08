Thái Từ Khôn và dàn sao Hoa ngữ vướng scandal tình ái giờ ra sao?

“Center quốc dân” Thái Từ Khôn: Bê bối ép bạn tình phá thai

Thái Từ Khôn là một ca sĩ, diễn viên và một producer tài năng. Vụ lùm xùm tình ái của mỹ nam "center quốc dân" chỉ mới xuất hiện gần đây khi rộ lên thông tin và bằng chứng cho rằng Thái Từ Khôn đã quen một cô gái (tạm gọi là C) mà anh gặp ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam nghệ sĩ và cô gái này đã có qua hệ tình dục và 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô C liên lạc với Thái Từ Khôn về vấn đề này nhưng lại bị nam ca sĩ yêu cầu phá thai. Đoạn ghi âm giao dịch giữa mẹ Thái Từ Khôn và cô C hé lộ bà đã đưa ra số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) để cô phá thai.