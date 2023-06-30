Thái Từ Khôn và dàn sao Hoa ngữ vướng scandal tình ái giờ ra sao?

Thái Từ Khôn là một ca sĩ, diễn viên và một producer tài năng. Vụ lùm xùm tình ái của mỹ nam "center quốc dân" chỉ mới xuất hiện gần đây khi rộ lên thông tin và bằng chứng cho rằng Thái Từ Khôn đã quen một cô gái (tạm gọi là C) mà anh gặp ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam nghệ sĩ và cô gái này đã có qua hệ tình dục và 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô C liên lạc với Thái Từ Khôn về vấn đề này nhưng lại bị nam ca sĩ yêu cầu phá thai. Đoạn ghi âm giao dịch giữa mẹ Thái Từ Khôn và cô C hé lộ bà đã đưa ra số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) để cô phá thai.

Ngay giữa tâm bão scandal của Thái Từ Khôn, hàng loạt diễn viên, chương trình và nhãn hàng đang hợp tác với anh đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Hiện công chúng vẫn chờ phía Thái Từ Khôn và phòng làm việc của nam idol lên tiếng về những thông tin này.

"Thái tử Cbiz" Trần Phi Vũ: Lộ ảnh phòng the với người đã có gia đình

Trong hai năm qua, có thể thấy Trần Phi Vũ có độ phủ sóng rộng khắp màn ảnh Hoa ngữ với các bộ phim thành công như "Chiếu sáng anh, sưởi ấm em", "Chiếc bật lửa và váy công chúa". Trần Phi Vũ sinh ngày 9/4/2000 là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "mỹ nhân cổ trang" Trần Hồng nên anh chàng được mệnh danh là "Thái tử Cbiz". Cha mẹ Trần Phi Vũ là những người có thể chi phối giới giải trí nên sự nghiệp của nam diễn viên cũng được nâng đỡ ít nhiều. Thế nhưng, đầu tháng 2 vừa qua, Trần Phi Vũ khiến giới giải trí Hoa ngữ chấn động khi lộ ảnh giường chiếu với hot girl mạng Hồ Diệc Lâm. Đáng nói hơn, sao nam trẻ sinh năm 2000 còn bị nghi ngờ có quan hệ tình ái với người đã có gia đình.

Trần Phi Vũ trở lại giới giải trí như chưa có chuyện gì xảy ra

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Phi Vũ phải thừa nhận anh là nhân vật chính trong loạt ảnh giường chiếu với Hồ Diệc Lâm. Tuy nhiên, "Thái tử Cbiz" vẫn cố gắng giãi bày với người hâm mộ rằng cả hai quen nhau khi đang trong trạng thái độc thân. Vụ bê bối này khiến hình tượng "Thái tử Cbiz" của Trần Phi Vũ sụp đổ hoàn toàn, đồng thời mất một lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Trần Phi Vũ vẫn không vi phạm đạo đức, không phải kẻ ngoại tình phá vỡ hôn nhân của người khác. Hiện tại, mỹ nam đang từng bước quay lại giới giải trí, tích cực tham gia vào các chương trình, sự kiện lớn nhỏ.

"Thiên Triều tứ tử" Ngô Diệc Phàm: Dính cáo buộc cưỡng hiếp nhiều cô gái, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên

Ngô Diệc Phàm bị phán quyết 13 năm tù giam cho tội danh cưỡng hiếp, dâm loạn tập thể. Hiện nam nghệ sĩ đang thụ án tại Bắc Kinh

Đầu tháng 6/2021, Ngô Diệc Phàm bị bạn thân của một cô gái tên là Đô Mỹ Trúc tố “bắt cá 2 tay". Theo thông tin, hai người hẹn hò từ tháng 12/2020. Tuy nhiên tới tầm tháng 4/2021, nam ca sĩ bắt đầu lạnh nhạt với Đô Mỹ Trúc khiến cô rơi vào "trầm cảm". Theo lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc, Ngô Diệc Phàm bị công an điều tra. Hiện tại, Ngô Diệc Phàm thụ án tại Bắc Kinh. Nam ca sĩ sinh năm 1990 bị phán quyết 13 năm tù giam cho tội danh cưỡng hiếp, dâm loạn tập thể. Trong đó, 11 năm 6 tháng tù giam cho tội cưỡng hiếp, 1 năm 10 tháng tù giam cho hành vi tụ tập thác loạn, quan hệ tình dục bất hợp pháp. Vụ bê bối này khiến "Thiên Triều tứ tử" Ngô Diệc Phàm đánh mất sự nghiệp đỉnh cao, trở thành "đỉnh lưu" đầu tiên của Trung Quốc đi tù. Được biết, có thông tin rằng, sau khi mãn hạn tù, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.