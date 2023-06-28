Vợ chồng Châu Kiệt Luân cho con gái đầu lòng đi du học ở Australia

Ngoài ra, cha của Côn Lăng nhiều khả năng sẽ giúp vợ chồng Thiên vương Đài Loan chăm sóc bé Hathaway. Trường của con gái Châu Kiệt Luân cách nhà cha vợ anh chỉ 45 phút lái xe. Những năm qua, gia đình nam ca sĩ sống ở Đài Bắc (Đài Loan). Vì vậy, nếu Hathaway học tập ở Australia, chưa rõ Châu Kiệt Luân có chuyển ra nước ngoài định cư hay không.

Trang QQ đưa tin, Châu Kiệt Luân đã quyết định cho con gái Hathaway, 8 tuổi, sang Australia du học. Nam ca sĩ chọn ngôi trường có lịch sử lâu đời 130 năm, chất lượng giáo dục hàng đầu là Ipswich Girls' Grammar School ở thành phố Brisbane. Mức học phí của ngôi trường này là hơn 32.000 USD/năm.

Australia là quê nhà của vợ Châu Kiệt Luân. "Ông hoàng nhạc pop châu Á" từng thổ lộ trên sóng truyền hình sau khi giải nghệ muốn đưa gia đình chuyển sang Australia sống. Nam nghệ sĩ đã chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của mình nhiều năm qua. Anh mua một căn biệt thự sang trọng, với giá hơn 6,4 triệu USD tại khu vực Bờ biển vàng ở Australia.

Châu Kiệt Luân kết hôn với Côn Lăng vào tháng 1/2015. Sau 8 năm về chung nhà, cặp sao được nhận xét là vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Họ được xem là gia đình đáng ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Hiện vợ chồng Châu Kiệt Luân đã có 2 con xinh đẹp - con gái Hathaway (6 tuổi) và con trai Romeo (4 tuổi). Ngày 22/4 vừa qua, thông tin về em bé thứ 3 của cặp đôi nổi tiếng xứ Đài đã vô tình được tiết lộ.

Trong một buổi phát trực tiếp với người hâm mộ, người bạn tốt của Châu Kiệt Luân là Will Liu đã vô tình tiết lộ rằng con gái của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng chào đời vào ngày 21/4 và anh đã chúc mừng cặp đôi qua điện thoại.

Trước đó, vào hồi đầu năm nay, Côn Lăng cũng đã chia sẻ thông tin về em bé thứ 3 với người hâm mộ trên tài khoản mạng xã hội của cô.