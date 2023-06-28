Lý do Địch Lệ Nhiệt Ba mãi loay hoay tìm cho mình một hướng đi phù hợp trong Cbiz

Sao quốc tế 28/06/2023 07:38

Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư đều là những mỹ nhân thành danh từ các phim cổ trang Hoa ngữ. Sau đó, họ chuyển hướng sang dòng phim hiện đại.

Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư đều là những mỹ nhân thành danh từ các phim cổ trang Hoa ngữ. Sau đó, họ chuyển hướng sang dòng phim hiện đại. Với Triệu Lộ Tư, cô không được đánh giá là diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư biết thực lực của mình đến đâu nên cách cô chọn các phim để trở lại đều có mô tuýp quen thuộc, dễ diễn xuất, nhập vai. Sau đó, khi chuyển sang "Vụng trộm không thể giấu", ngoài chuyện tuổi tác, nhiều người xem đánh giá cô đã trở về đúng thế mạnh với những tác phẩm thanh xuân vườn trường.

Lý do Địch Lệ Nhiệt Ba mãi loay hoay tìm cho mình một hướng đi phù hợp trong Cbiz - Ảnh 1

Trong khi với Triệu Lệ Dĩnh, người đẹp luôn có hướng đi chắc chắn và cẩn trọng hơn. Sau loạt phim cổ trang tạo tiếng vang, khi chuyển hướng đóng phim chính kịch, hiện đại, nữ diễn viên được đánh giá cao.

Truyền thông Hoa ngữ còn dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và đánh giá cô là một trong những sao nữ 8X thực lực của màn ảnh. Thậm chí, với những bộ phim chính kịch như "Gió thổi Bán Hạ", "Hạnh Phúc đến Vạn gia", cô còn được đề cử giải nữ chính xuất sắc của Bạch Ngọc Lan.

Lý do Địch Lệ Nhiệt Ba mãi loay hoay tìm cho mình một hướng đi phù hợp trong Cbiz - Ảnh 2

Ngược lại, khi nhìn lại Địch Lệ Nhiệt Ba, rõ ràng không phải nữ diễn viên không có sự tính toán cho riêng mình, tuy nhiên cô bị đuối sức với một dòng phim bản thân không có thế mạnh như "Cô tố tinh anh". Và cho đến hiện tại, phim trở thành "bước thụt lùi" trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Lý do Địch Lệ Nhiệt Ba mãi loay hoay tìm cho mình một hướng đi phù hợp trong Cbiz - Ảnh 3

Vốn là đỉnh lưu nổi bật nhất của lứa diễn viên nữ hậu 1990 nhưng những năm gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba đang tuột dốc sự nghiệp "không phanh". Bộ phim "Công tố tinh anh" của cô kết thúc trong thầm lặng. Theo trang 163, lần đầu thử sức với phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thành công. Trong "Cuộc bình chọn các bộ phim dở nhất năm 2023" của trang 163, "Công tố tinh anh" trở thành phim có thành tích kém nhất.

Phim được chiếu trên 2 đài truyền hình của Trung Quốc gồm Bắc Kinh và Chiết Giang, nhưng tỷ suất bạn xem đài gần chạm đáy. Nếu đặt lên bàn cân so với Triệu Lệ Dĩnh - người cũng chuyển hướng đóng phim chính kịch, rõ ràng Địch Lệ Nhiệt Ba đang đuối sức hẳn. Nữ diễn viên vẫn loay hoay tìm lại vị thế của mình sau những thành công của "Em là niềm kiêu hãnh của anh".

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