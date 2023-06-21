Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Sao quốc tế 21/06/2023 11:30

Dù phim dở tệ không ai xem nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khiến Lưu Diệc Phi tụt hạng.

Cách đây không lâu, dự án chính kịch Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã được lên sóng. Không ngoài dự đoán, màn tái xuất của nàng mỹ nữ Tân Cương thất bại thảm hại với mức rating chạm đáy. Ngoài kịch bản phim bị đánh giá kém, diễn xuất đơ cứng, vô hồn của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là nguyên nhân khiến Công Tố Tinh Anh không được lòng khán giả.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy - Ảnh 1
Công Tố Tinh Anh là tác phẩm đáng quên trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tuy nhiên, dù Công Tố Tinh Anh lên sóng không được thành công như mong đợi, thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khiến nhiều sao nữ e ngại. Theo đó, trong danh sách nhân vật có chỉ số Vlinkage phá 9 năm 2023, An Ni của nàng mỹ nữ Tân Cương xếp thứ 2 với 9.23 điểm, chỉ sau Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến) trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy 9.34 điểm. Từ đó có thể thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn rất lớn dù phim thành công hay thất bại.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy - Ảnh 2
Diễn xuất gây trang cãi của mỹ nhân Tân Cương khiến người ta ngán ngẩm. 

Việc Địch Lệ Nhiệt Ba vươn lên đứng thứ 2 trong danh sách nhân vật có chỉ số Vlinkage phá 9 năm 2023 đồng nghĩa với việc Lưu Diệc Phi đã bị đẩy xuống hạng 3. Trước đó, nhân vật Hứa Hồng Đậu của thần tiên tỷ tỷ trong Đi Đến Nơi Có Gió vẫn giữ vững ngôi nhì bảng với 9.18 điểm.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn sâu đậm trong tác phẩm chữa lành Đi Đến Nơi Có Gió.

Tham gia bộ phim mang cảm giác chữa lành - Đi đến nơi có gió, Lưu Diệc Phi nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Sự tương tác ngọt ngào của nữ diễn viên với bạn diễn Lý Hiện tạo cảm giác nhẹ nhàng cho người xem. Gu thời trang của cô cũng được khen duyên dáng và phù hợp với phong cách của phim. 

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy - Ảnh 4
Diễn xuất của Lưu Diệc Phi luôn được khán giả đánh giá cao.

Trên thực tế, danh sách nhân vật có chỉ số Vlinkage phá 9 năm 2023 là do fan cày. Do vậy nên ngôi sao nào có lưu lượng cao, fan đông sẽ lên top rất nhanh. Việc xuất hiện trong bản này không thể hoàn toàn đánh giá năng lực của diễn viên được.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy - Ảnh 5
Nhiệt Ba được yêu mến nhờ nhan sắc.

Khả năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba từng là chủ đề gây tranh cãi khi cô vượt Tôn Lệ, Lưu Đào để nhận danh hiệu Thị hậu tại giải Kim Ưng năm 2018. Một số thậm chí tố cáo cô mua giải để tự xây dựng thương hiệu cho bản thân.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy - Ảnh 6
Cô bị khán giả cho rằng chỉ thích hợp đi thảm đỏ. 

Một ví dụ điển hình là Ngô Cẩn Ngôn của Diên Hi Công Lược là tấm gương cho việc xinh đẹp nhưng một màu trên màn ảnh, dẫn đến sự nghiệp sớm nở chóng tàn. Showbiz Trung Quốc luôn là nơi cạnh tranh, nếu không tự làm mới thì khả năng bị đào thải rất cao.

Mặc dù, thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang có một chỗ đứng tốt trong làng giải trí. Thế nhưng, khoảng cách giữa đỉnh cao và sườn dốc sự nghiệp của một minh tinh thường rất ngắn.

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