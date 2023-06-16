Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng không thương tiếc vì phát ngôn 'vạ miệng' khi phim mới thất bại

Sao quốc tế 16/06/2023 11:00

Công Tố Tinh Anh tưởng chừng là tác phẩm để đời nhưng lại trở thành tác phẩm đáng quên trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Công Tố Tinh Anh là bộ phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc, trong đó Đồng Đại Vỹ và Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nam - nữ chính. Phim được phát sóng song song trên 2 đài Bắc Kinh và Chiết Giang, đồng thời lên sóng trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, tỷ lệ rating trên sóng đài truyền hình và nền tảng của bộ phim lại thấp bất ngờ.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng không thương tiếc vì phát ngôn 'vạ miệng' khi phim mới thất bại - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại với Công Tố Tinh Anh bằng diễn xuất tệ hại. 

Trong lần trả lời phỏng vấn nhân vật An Ni (phim Công Tố Tinh Anh) mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba lại thêm một lần nữa khiến cư dân mạng hoang mang vì có phát ngôn “tự hủy”, khi cho biết cô sợ cái bóng của mình quá lớn sẽ làm lu mờ nhân vật đang đóng. “Tôi không thể làm được thay đổi quá lớn, tôi không thể thay đổi mặt mình. Tôi chỉ có thể dùng khuôn mặt này để diễn, dựa vào cách xây dựng nhân vật khiến mọi người tin đó là kiểm sát viên”, cô nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng không thương tiếc vì phát ngôn 'vạ miệng' khi phim mới thất bại - Ảnh 2
Đứng trước thành tích tệ hại, Địch Lệ Nhiệt Ba lại có phát ngôn đổ lỗi. 

Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là chỉ nên đi thảm đỏ chứ không thích hợp diễn xuất. Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại một lần nữa khiến khán giả ngán ngẩm. Nhiều người chẳng rõ vì “thế lực” gì mà mỹ nhân Tân Cương lại có diễn xuất dở tệ đến vậy, thậm chí còn chẳng bằng một số diễn viên tay ngang.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng không thương tiếc vì phát ngôn 'vạ miệng' khi phim mới thất bại - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ thích hợp đi thảm đỏ. 
Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng không thương tiếc vì phát ngôn 'vạ miệng' khi phim mới thất bại - Ảnh 4
Các tác phẩm trước đó của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị chê bai diễn xuất đơ cứng, một màu.

Tuy nhiên, thực tế chứng minh, phần thể hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công Tố Tinh Anh quả thực không hề ra dáng một kiểm sát viên, mọi thứ tệ tới nỗi nhiều cư dân mạng đã phải tự đặt ra câu hỏi về cái giải thưởng “Thị hậu Kim Ưng” của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng không thương tiếc vì phát ngôn 'vạ miệng' khi phim mới thất bại - Ảnh 5
Thị Hậu Kim Ưng của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn bị anti-fan của cô đem ra mỉa mai bởi diễn xuất tệ hại đến khó hiểu. 

 Cùng đối đầu trên một khung giờ, theo truyền thông Hoa ngữ, rating phim Tiêu Chiến trên đài CCTV8 đã vượt mốc 1.5%, có thời điểm cao nhất lên tới 2,0797%, dẫn đầu tất cả các kênh phát sóng cùng thời điểm, trong đó có cả phim của Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng không thương tiếc vì phát ngôn 'vạ miệng' khi phim mới thất bại - Ảnh 6
Đến thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có tác phẩm nào đáng nhớ.

Nhiều người nhận xét nguyên nhân Địch Lệ Nhiệt Ba đi xa được đến vậy trong làng giải trí là nhờ nhan sắc, chứ không liên quan gì tới tác phẩm. Bên cạnh đó, một số netizen lại cảm thấy, diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương lúc mới vào nghề còn ổn hơn bây giờ.  

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