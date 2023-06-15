'Công tố tinh anh' của Địch Lệ Nhiệt Ba chạm đáy rating khiến khán giả thất vọng tràn trề

Sao quốc tế 15/06/2023 10:41

Bộ phim 'Công tố tinh anh' có sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba có rating thấp khiến khán giả đặc biệt chú ý.

Công tố tinh anh là bộ phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc, trong đó đảm nhận vai nam - nữ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ. Phim được phát sóng song song trên 2 đài Bắc Kinh và Chiết Giang, đồng thời lên sóng trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, tỷ lệ rating trên sóng đài truyền hình và nền tảng của bộ phim lại thấp bất ngờ.

'Công tố tinh anh' của Địch Lệ Nhiệt Ba chạm đáy rating khiến khán giả thất vọng tràn trề - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công tố tinh anh 

Cụ thể, rating trung bình 2 tập đầu phim là 0,4% trên đài Bắc Kinh và 0,2% trên đài Chiết Giang. Ngày thứ 5 lên sóng rating của phim vẫn tiếp tục giảm. Đài Bắc Kinh tập 1 - 2 với rating 0.4447% giảm còn 0.2820% ở tập 9. Đài Chiết Giang tập 1 - 2 với rating 0.2260% giảm còn 0.1855% ở tập 9. Cho tới hiện tại, khi bộ phim đã phát sóng được hơn nửa, con số rating vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên nhiều.

'Công tố tinh anh' của Địch Lệ Nhiệt Ba chạm đáy rating khiến khán giả thất vọng tràn trề - Ảnh 2
 Con số rating vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên nhiều

Trong Công tố tinh anh, Địch Lệ Nhiệt Ba lột xác với hình ảnh mới, dẫn dắt một bộ phim về đề tài hành động, phá án. Đây là một màu sắc khác biệt so với những tác phẩm trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba. Khán giả từng kỳ vọng nhờ tác phẩm này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thăng hạng sự nghiệp, thoát khỏi vòng luẩn quẩn với những bộ phim thần tượng, tiên hiệp cổ trang.

'Công tố tinh anh' của Địch Lệ Nhiệt Ba chạm đáy rating khiến khán giả thất vọng tràn trề - Ảnh 3
Có không ít bình luận trái chiều về diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba
'Công tố tinh anh' của Địch Lệ Nhiệt Ba chạm đáy rating khiến khán giả thất vọng tràn trề - Ảnh 4
Diễn xuất của cô không tới nỗi tệ nhưng dường như cô chưa thực sự nhập vai

Công tố tinh anh được phục dựng dựa trên các vụ án có thật về tội phạm không gian mạng. Nhân vật chính là kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của Viện kiểm sát Giang Thành (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra về vụ án sinh viên đại học mất tích.

'Công tố tinh anh' của Địch Lệ Nhiệt Ba chạm đáy rating khiến khán giả thất vọng tràn trề - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo Sina, Công tố tinh anh là bộ phim được đầu tư kịch bản với nội dung hấp dẫn, xây dựng từ những vụ án có thật. Tác phẩm còn sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng là Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vi, Hàn Đống, Cao Hâm... Tuy vậy, phim vẫn không thể thành công. Nguyên nhân được cho là do kịch bản còn yếu. Bên cạnh đó, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba - trong vai trò nữ chính - chưa thể đủ sức níu chân người xem với bộ phim. Sự tương tác giữa nữ diễn viên và Đồng Đại Vỹ cũng không tạo sức hút.

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