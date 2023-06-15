'Công tố tinh anh' của Địch Lệ Nhiệt Ba chạm đáy rating khiến khán giả thất vọng tràn trề

Công tố tinh anh là bộ phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc, trong đó đảm nhận vai nam - nữ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ. Phim được phát sóng song song trên 2 đài Bắc Kinh và Chiết Giang, đồng thời lên sóng trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, tỷ lệ rating trên sóng đài truyền hình và nền tảng của bộ phim lại thấp bất ngờ.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công tố tinh anh

Cụ thể, rating trung bình 2 tập đầu phim là 0,4% trên đài Bắc Kinh và 0,2% trên đài Chiết Giang. Ngày thứ 5 lên sóng rating của phim vẫn tiếp tục giảm. Đài Bắc Kinh tập 1 - 2 với rating 0.4447% giảm còn 0.2820% ở tập 9. Đài Chiết Giang tập 1 - 2 với rating 0.2260% giảm còn 0.1855% ở tập 9. Cho tới hiện tại, khi bộ phim đã phát sóng được hơn nửa, con số rating vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên nhiều.