Địch Lệ Nhiệt Ba hóa quý cô thanh lịch trong bộ trang phục tím diễm lệ

Sao quốc tế 12/06/2023 10:02

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn biết cách làm mới mình mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Hôm 11/6, nhiều ngôi sao Trung Quốc tham gia sự kiện “Dior in Red" do thương hiệu Dior kết hợp với Voguefilm tổ chức, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Quốc Tế Thượng Hải 2023. Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm sự kiện khi xuất hiện với vai trò đại sứ thương hiệu Dior. Nữ diễn viên mặc chiếc váy quây màu tím đậm, nằm trong bộ sưu tập Pre-Fall 2023 của Dior. Nhiệt Ba kết hợp với kiểu tóc búi cao gọn gàng, trang điểm rực rỡ.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa quý cô thanh lịch trong bộ trang phục tím diễm lệ - Ảnh 1
Cô xuất hiện nền nã trong bộ váy tím. 
Địch Lệ Nhiệt Ba hóa quý cô thanh lịch trong bộ trang phục tím diễm lệ - Ảnh 2
Lối trang điểm đậm chất Á châu khiến cô nổi bật hơn.

Xuất hiện tại sự kiện, Nhiệt Ba diện đầm tím cúp ngực cùng mái tóc búi cao thanh lịch. Không chỉ vậy, bộ trang phục còn được phối đồng điệu cùng trang sức giúp Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên vẻ đẹp thanh thoát, quý phái. Ngay cả kiểu trang điểm của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được đánh giá cao.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa quý cô thanh lịch trong bộ trang phục tím diễm lệ - Ảnh 3
 
Địch Lệ Nhiệt Ba hóa quý cô thanh lịch trong bộ trang phục tím diễm lệ - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba luôn xứng danh nữ hoàng thảm đỏ. 

 Màu tím được cho là một màu không dễ mặc, nhưng nhờ lợi thế làn da trắng và cách trang điểm, làm tóc phù hợp, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tỏa sáng. Với những góc chụp từ fan hâm mộ, nhan sắc cô nàng cũng không hề bị dìm.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa quý cô thanh lịch trong bộ trang phục tím diễm lệ - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba qua camera thường.

Vóc dáng của cô nàng cũng lập tức gây chú ý khi để lộ xương cánh bướm vô cùng xinh đẹp. Ngay sau đó từ khóa "lưng cánh bướm" của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng ngay lập tức lên hot search. Nhiều người trầm trồ xuýt xoa với vẻ đẹp tuổi ngoài 30 của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa quý cô thanh lịch trong bộ trang phục tím diễm lệ - Ảnh 6
Chiếc xương cánh bướm leo lên top 1 tìm kiếm của nữ diễn viên Công Tố Tinh Anh. 
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Với diễn xuất trong thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được netizen nhận xét chỉ nên đi thảm đỏ.

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Từ khóa:   diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba #sao hoa ngữ sao Cbiz Dior Công tố tinh anh

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