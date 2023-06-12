Địch Lệ Nhiệt Ba hóa quý cô thanh lịch trong bộ trang phục tím diễm lệ

Hôm 11/6, nhiều ngôi sao Trung Quốc tham gia sự kiện “Dior in Red" do thương hiệu Dior kết hợp với Voguefilm tổ chức, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Quốc Tế Thượng Hải 2023. Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm sự kiện khi xuất hiện với vai trò đại sứ thương hiệu Dior. Nữ diễn viên mặc chiếc váy quây màu tím đậm, nằm trong bộ sưu tập Pre-Fall 2023 của Dior. Nhiệt Ba kết hợp với kiểu tóc búi cao gọn gàng, trang điểm rực rỡ.

Cô xuất hiện nền nã trong bộ váy tím.

Lối trang điểm đậm chất Á châu khiến cô nổi bật hơn.

Xuất hiện tại sự kiện, Nhiệt Ba diện đầm tím cúp ngực cùng mái tóc búi cao thanh lịch. Không chỉ vậy, bộ trang phục còn được phối đồng điệu cùng trang sức giúp Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên vẻ đẹp thanh thoát, quý phái. Ngay cả kiểu trang điểm của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được đánh giá cao.