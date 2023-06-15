Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, đây mới là 'mỹ nhân Tân Cương' làm triệu người mê đắm

Trong khi hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có nhiều hoạt động mới thì Cổ Lực Na Trát lại tích cực xuất hiện trước công chúng, tham gia nhiều chương trình giải trí hơn trước.

Danh xưng "mỹ nhân Tân Cương" không còn quá xa lạ với khán giả của màn ảnh Hoa ngữ. Trong số 5 mỹ nhân Tân Cương nổi bật nhất showbiz Hoa ngữ (Đồng Lệ Á, Nhiệt Y Trát, Địch Lệ Nhiệt Ba , Cổ Lực Na Trát , Cáp Ni Khắc Tư) thì hai tiểu hoa trẻ Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát luôn được dân tình chú ý dù là trên màn ảnh hay ở những hoạt động bên ngoài.

Mới đây nhất, khi tham gia chương trình " Manh Thám Tra Án ", Cổ Lực Na Trát đã có màn cosplay "cũ nhưng mới" khiến cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt. Nữ diễn viên "mạo hiểm" khi hóa thân thành nhân vật Bạch Thiển - vai diễn của đàn chị Dương Mịch trong bộ phim làm mưa làm gió năm 2017 "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa". Tại thời điểm đó, "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" không những nâng tầm hai diễn viên chính là Dương Mịch và Triệu Hựu Đình mà còn góp phần đưa nữ phụ Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành đỉnh lưu.

Cổ Lực Na Trát cosplay thành nhân vật Nữ Hỗ Lộc Chân Hoàn của Tôn Lệ trong bộ phim "Chân Hoàn truyện"

Trước đó, Cổ Lực Na Trát cũng khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi hóa thân thành nhân vật Nữ Hỗ Lộc Chân Hoàn của "nữ hoàng rating" Tôn Lệ trong bộ phim "Chân Hoàn truyện". Sau khi nhìn loạt tạo hình của Cổ Lực Na Trát trong chương trình "Manh Thám Tra Án" lần này, nhiều khán giả nhận xét cô nàng rất hợp với tạo hình cổ trang và hi vọng nữ diễn viên có thể có một dự án cổ trang mới trong tương lai.

Cổ Lực Na Trát chia sẻ bộ ảnh cổ trang thực hiện trên mặt băng ở Bắc Kinh dưới thời tiết âm 11 độ C cũng nhận được nhiều lời khen ngợi

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, sở hữu chiều cao nổi bậc 1m72 cùng nhan sắc trời ban giúp nữ diễn viên vô cùng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Năm 15 tuổi Cổ Lực Na Trát được làm quen với ống kính qua vai trò người mẫu tại các cửa hàng váy cưới, shop thời trang hay tạp chí. Ít lâu sau đó mỹ nhân 9X thi vào trường Điện ảnh Bắc Kinh và tại đây cô được ví là hot girl vì sở hữu nhan sắc ấn tượng với nét lai Tây lạ lẵm.

Khán giả hi vọng mỹ nhân sinh năm 1992 này có thể có một dự án cổ trang mới trong tương lai.

"Mỹ nhân Tân Cương" Cổ Lực Na Trát được công chúng biết đến qua các bộ phim: "Trạch Thiên Ký", "Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân", "Phong khởi nghê thường",... Thế nhưng cô cũng chỉ mang danh là "bình hoa di động" vì ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên chưa có nhiều nổi bật trong diễn xuất.