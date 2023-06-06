Cổ Lực Na Trát mở khóa bình luận sau 7 năm bị bạo lực mạng vì gắn mác 'hồ ly tinh'

Sao quốc tế 06/06/2023 10:03

Mới đây, Cổ Lực Na Trát đã chính thức mở khóa phần bình luận trên toàn bộ bài đăng Weibo sau 7 năm bị bạo lực mạng.

Mới đây, Cổ Lực Na Trát đã chính thức mở khóa phần bình luận trên toàn bộ bài đăng Weibo sau 7 năm bị bạo lực mạng. Cô viết trên trang cá nhân: "Chớp mắt đã 7 năm trôi qua. Những gì trước đây tôi không thể đối mặt, hiện tại không sao rồi. Bình luận ác ý sẽ không làm ảnh hưởng, tổn thương tôi được nữa. Tôi từng trốn tránh nhưng bây giờ bản thân có đủ bản lĩnh để tuyên bố 'tôi không sợ nữa đâu'".

Cổ Lực Na Trát mở khóa bình luận sau 7 năm bị bạo lực mạng vì gắn mác 'hồ ly tinh' - Ảnh 1

Việc bị bạo lực mạng khiến Cổ Lực Na Trát gặp vấn đề tâm lý, bị rụng tóc và stress nghiêm trọng nên phải khóa bình luận trên trang cá nhân. Không chỉ sao nữ, người thân của cô cũng bị tấn công. Cô nói trong nước mắt: "Tôi cảm nhận được sự khủng khiếp từ việc bị người khác tấn công bằng bình luận trên mạng, là khi cha tôi qua đời. Ai đó đã nhắn tin bảo cha tôi bị giết chết và hãy chờ đợi để thấy mẹ tôi trong nhà xác. Tôi chấp nhận để họ chê tôi xấu, mắng tôi diễn xuất tệ hay đời tư bê bối. Nhưng sao có thể nói cha mẹ tôi như vậy được. Thật quá tàn nhẫn".

Được biết, vào năm 2016, Cổ Lực Na Trát công khai tình cảm với Trương Hàn và bị những người hâm mộ của Trịnh Sảng công kích nặng nề vì cho rằng cô là ‘hồ ly tinh’. Cô đã phải khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân vào năm 2016 vì không chịu nổi sự ác ý của cư dân mạng.

Cổ Lực Na Trát mở khóa bình luận sau 7 năm bị bạo lực mạng vì gắn mác 'hồ ly tinh' - Ảnh 2

Cách đây 1 năm, cô còn bị chỉ trích là kẻ thứ ba, khiến Từ Khai Sính phụ bạc Trương Thiên Ái. Thời điểm ấy, cô khẳng định bị Từ Khai Sính lừa, không biết anh đã có bạn gái: "Tôi không phải kẻ thứ ba. Trước đây, hiện tại và sau này càng không".

Cổ Lực Na Trát mở khóa bình luận sau 7 năm bị bạo lực mạng vì gắn mác 'hồ ly tinh' - Ảnh 3

Đại diện Na Trát cho biết sự việc khiến diễn viên suy sụp, tổn hại danh dự. Công ty quản lý yêu cầu những người liên quan xóa bài viết không đúng về cô. Phía Na Trát cũng liên hệ luật sư, thu thập chứng cứ kiện người xúc phạm, tung tin thất thiệt.

Dù có nhan sắc động lòng người, đến nay Cổ Lực Na Trát vẫn chỉ được đánh giá là ngôi sao hạng B, “bình hoa di động” trong giới giải trí Hoa Ngữ. Điểm yếu của cô chính là diễn xuất chưa tốt, Na Trát chưa có vai diễn gắn liền với tên tuổi, tạo được điểm nhấn trong sự nghiệp.

Cổ Lực Na Trát mở khóa bình luận sau 7 năm bị bạo lực mạng vì gắn mác 'hồ ly tinh' - Ảnh 4

Cổ Lực Na Trát đang trong thời gian tạm nghỉ đóng phim, cô chỉ làm khách mời trong các show giải trí. Những scandal tình ái khiến một số nhà sản xuất không muốn hợp tác với Cổ Lực Na Trát. Họ lo sợ nữ diễn viên vướng bê bối khiến khán giả quay lưng với phim, dự án không thể lên sóng. Do đó, thời gian qua, Cổ Lực Na Trát không có thêm phim mới. Đến nay, Cổ Lực Na Trát vẫn trong hành trình lấy lại tình cảm của công chúng.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều?

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát đã chính thức nhận giấy phép phát sóng. Dù mê mẩn với visual hoàn mỹ của cặp đôi chính nhưng netizen vẫn e ngại một điều.

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Lực Na Trát mỹ nhân Tân Cương sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều?

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều?

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều?

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều?

Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới

Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong phân cảnh nhấp son môi: Phạm Băng Băng thần thái đỉnh cao, Cổ Lực Na Trát diễn xuất tệ nhưng nhờ nhan sắc cứu cánh

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Từ Khai Sính bị 'xóa mặt' vì dính lùm xùm ngoại tình với 'mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát

Từ Khai Sính bị 'xóa mặt' vì dính lùm xùm ngoại tình với 'mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 19 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 28 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu