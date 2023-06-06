Mới đây, Cổ Lực Na Trát đã chính thức mở khóa phần bình luận trên toàn bộ bài đăng Weibo sau 7 năm bị bạo lực mạng.

Mới đây, Cổ Lực Na Trát đã chính thức mở khóa phần bình luận trên toàn bộ bài đăng Weibo sau 7 năm bị bạo lực mạng. Cô viết trên trang cá nhân: "Chớp mắt đã 7 năm trôi qua. Những gì trước đây tôi không thể đối mặt, hiện tại không sao rồi. Bình luận ác ý sẽ không làm ảnh hưởng, tổn thương tôi được nữa. Tôi từng trốn tránh nhưng bây giờ bản thân có đủ bản lĩnh để tuyên bố 'tôi không sợ nữa đâu'".

Việc bị bạo lực mạng khiến Cổ Lực Na Trát gặp vấn đề tâm lý, bị rụng tóc và stress nghiêm trọng nên phải khóa bình luận trên trang cá nhân. Không chỉ sao nữ, người thân của cô cũng bị tấn công. Cô nói trong nước mắt: "Tôi cảm nhận được sự khủng khiếp từ việc bị người khác tấn công bằng bình luận trên mạng, là khi cha tôi qua đời. Ai đó đã nhắn tin bảo cha tôi bị giết chết và hãy chờ đợi để thấy mẹ tôi trong nhà xác. Tôi chấp nhận để họ chê tôi xấu, mắng tôi diễn xuất tệ hay đời tư bê bối. Nhưng sao có thể nói cha mẹ tôi như vậy được. Thật quá tàn nhẫn". Được biết, vào năm 2016, Cổ Lực Na Trát công khai tình cảm với Trương Hàn và bị những người hâm mộ của Trịnh Sảng công kích nặng nề vì cho rằng cô là ‘hồ ly tinh’. Cô đã phải khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân vào năm 2016 vì không chịu nổi sự ác ý của cư dân mạng.

Cách đây 1 năm, cô còn bị chỉ trích là kẻ thứ ba, khiến Từ Khai Sính phụ bạc Trương Thiên Ái. Thời điểm ấy, cô khẳng định bị Từ Khai Sính lừa, không biết anh đã có bạn gái: "Tôi không phải kẻ thứ ba. Trước đây, hiện tại và sau này càng không". Đại diện Na Trát cho biết sự việc khiến diễn viên suy sụp, tổn hại danh dự. Công ty quản lý yêu cầu những người liên quan xóa bài viết không đúng về cô. Phía Na Trát cũng liên hệ luật sư, thu thập chứng cứ kiện người xúc phạm, tung tin thất thiệt. Dù có nhan sắc động lòng người, đến nay Cổ Lực Na Trát vẫn chỉ được đánh giá là ngôi sao hạng B, “bình hoa di động” trong giới giải trí Hoa Ngữ. Điểm yếu của cô chính là diễn xuất chưa tốt, Na Trát chưa có vai diễn gắn liền với tên tuổi, tạo được điểm nhấn trong sự nghiệp. Cổ Lực Na Trát đang trong thời gian tạm nghỉ đóng phim, cô chỉ làm khách mời trong các show giải trí. Những scandal tình ái khiến một số nhà sản xuất không muốn hợp tác với Cổ Lực Na Trát. Họ lo sợ nữ diễn viên vướng bê bối khiến khán giả quay lưng với phim, dự án không thể lên sóng. Do đó, thời gian qua, Cổ Lực Na Trát không có thêm phim mới. Đến nay, Cổ Lực Na Trát vẫn trong hành trình lấy lại tình cảm của công chúng.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát đã chính thức nhận giấy phép phát sóng. Dù mê mẩn với visual hoàn mỹ của cặp đôi chính nhưng netizen vẫn e ngại một điều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-luc-na-trat-mo-khoa-binh-luan-sau-7-nam-bi-bao-luc-mang-vi-gan-mac-ho-ly-tinh-589351.html