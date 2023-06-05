Từ Khai Sính bị 'xóa mặt' vì dính lùm xùm ngoại tình với 'mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát

Sao quốc tế 05/06/2023 13:45

Từ Khai Sính bị xóa mặt, thay bằng hình ảnh diễn viên khác trong bộ phim "Chiếu Sáng Cho Em"

Soi sáng cho em (hay còn gọi Chiếu sáng em) chuyển thể từ tiểu thuyết Thời gian như hẹn chính thức lên sóng và nhanh chóng nhận sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Đồng thời, tác phẩm truyền hình xoay quanh công việc của người lính cứu hỏa này cũng trở thành chủ đề bàn luận bởi cách "thay vai" Từ Khai Sính gây tranh cãi.

Cụ thể, trong Soi sáng cho em, Từ Khai Sính ban đầu đóng vai phụ Phương Hoài, một người lính cứu hỏa kề vai sát cánh bên nam chính Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình đóng). Tuy nhiên, mỹ nam họ Từ dính phốt tình cảm "bắt cá nhiều tay" hồi năm ngoái, nên anh bị ê kíp lẳng lặng "xóa mặt" trong phim và vai Phương Hoài chuyển sang cho nam diễn viên Vương Tử Duệ.

Từ Khai Sính bị 'xóa mặt' vì dính lùm xùm ngoại tình với 'mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát - Ảnh 1Từ Khai Sính bị 'xóa mặt' vì dính lùm xùm ngoại tình với 'mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát - Ảnh 2
Phía phim Soi sáng cho em "ghép mặt" Vương Tử Duệ vào thân Từ Khai Sính 

Sự nghiệp của Từ Khai Sinh lao đao sau bê bối tình cảm vào tháng 8/2022. Nữ diễn viên Trương Thiên Ái tung file ghi âm tố cáo nam diễn viên phụ bạc mình, có quan hệ tình cảm với người khác, cụ thể là mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát. Trước đó, Cổ Lực Na Trát và Từ Khai Sính hợp tác trong phim Quyến luyến hồng trần. Tuy nhiên, sau khi vướng vào chuyện tình tay ba, Cổ Lực Na Trát khẳng định cô cũng bị lừa dối và chỉ trích Từ Khai Sính.

Từ Khai Sính bị 'xóa mặt' vì dính lùm xùm ngoại tình với 'mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát - Ảnh 3

 

Từ Khai Sính vấp phải sự tẩy chay của công chúng, đoàn phim Take It, Till You Make It đã loại anh khỏi dự án, thay thế bằng nam diễn viên Hàn Đông Quân. Đoàn phim Vua bầu trời xóa hình ảnh Từ Khai Sính ra khỏi poster. Hiện tại, phim Chiếu sáng cho em cũng thay thế Từ Khai Sính. Anh đã trở thành nghệ sĩ có vết nhơ danh tiếng. Ngoài ra, nam diễn viên còn có hai tác phẩm đang chờ phát sóng, gồm phim cổ trang Hoa Khê ký và Quyến luyến hồng trần. Bê bối tình ái có thể khiến Từ Khai Sính phải đền bù thiệt hại cho đoàn phim.

Từ Khai Sính bị 'xóa mặt' vì dính lùm xùm ngoại tình với 'mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát - Ảnh 4

Hiện tại, các hợp đồng đóng phim đều yêu cầu nghệ sĩ không được để xảy ra bê bối, tránh làm ảnh hưởng tới dự án. Khi vướng scandal, diễn viên phải bồi thường thiệt hại gấp vài lần so với thù lao nhận được.

Ngoài Từ Khai Sính, đoàn phim Chiếu sáng cho em còn phải thay thế nam diễn viên Vương Đông bằng hình ảnh AI. Vương Đông vướng cáo buộc bạo hành vợ cũ vào tháng 8/2022. Vợ Vương Đông đăng tải video nam diễn viên đánh đập cô dã man trong thời gian chung sống. Trong clip, tài tử Ngự giao ký ném các vật nặng, bóp cổ, dùng chân đá vào người và lăng mạ vợ khi xảy ra mâu thuẫn. Đáng nói thời điểm này, vợ Vương Đông đang mang thai ở tháng thứ 7. Cô cho biết cơ thể bầm dập và tâm lý bất ổn sau khi chịu trận đòn roi.

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