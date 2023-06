Từ Khai Sính vấp phải sự tẩy chay của công chúng, đoàn phim Take It, Till You Make It đã loại anh khỏi dự án, thay thế bằng nam diễn viên Hàn Đông Quân. Đoàn phim Vua bầu trời xóa hình ảnh Từ Khai Sính ra khỏi poster. Hiện tại, phim Chiếu sáng cho em cũng thay thế Từ Khai Sính. Anh đã trở thành nghệ sĩ có vết nhơ danh tiếng. Ngoài ra, nam diễn viên còn có hai tác phẩm đang chờ phát sóng, gồm phim cổ trang Hoa Khê ký và Quyến luyến hồng trần. Bê bối tình ái có thể khiến Từ Khai Sính phải đền bù thiệt hại cho đoàn phim.

Hiện tại, các hợp đồng đóng phim đều yêu cầu nghệ sĩ không được để xảy ra bê bối, tránh làm ảnh hưởng tới dự án. Khi vướng scandal, diễn viên phải bồi thường thiệt hại gấp vài lần so với thù lao nhận được.

Ngoài Từ Khai Sính, đoàn phim Chiếu sáng cho em còn phải thay thế nam diễn viên Vương Đông bằng hình ảnh AI. Vương Đông vướng cáo buộc bạo hành vợ cũ vào tháng 8/2022. Vợ Vương Đông đăng tải video nam diễn viên đánh đập cô dã man trong thời gian chung sống. Trong clip, tài tử Ngự giao ký ném các vật nặng, bóp cổ, dùng chân đá vào người và lăng mạ vợ khi xảy ra mâu thuẫn. Đáng nói thời điểm này, vợ Vương Đông đang mang thai ở tháng thứ 7. Cô cho biết cơ thể bầm dập và tâm lý bất ổn sau khi chịu trận đòn roi.