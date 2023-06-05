Trong đó, vai diễn "Bao Thanh Thiên" của nam diễn viên gạo cội Kim Siêu Quần được xem là linh hồn của bộ phim. Lối diễn tinh tế, dứt khoát, thể hiện một vị quan tình lý phân minh, trắng đen rõ ràng, giúp ông có được sự nghiệp thăng hoa cùng sự yêu mến của công chúng trong suốt gần 3 thập kỷ qua.

Lên sóng lần đầu tiên vào năm 1993, series phim truyền hình Bao Thanh Thiên với hơn 700 tập đã trở thành một trong những bộ phim cổ trang thành công nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Những gương mặt quen thuộc trong phủ Khai Phong: Bao Thanh Thiên, Triển Chiêu, Công Tôn Sách và bốn hộ pháp trở nên quen thuộc với mọi tầng lớp khán giả.

Từ năm 18 tuổi, Siêu Quần bắt đầu có vai diễn đầu tiên trên sân khấu. Ông diễn qua khắp các loại vai, từ tuyến phụ, phản diện đến người qua đường, nhưng đáng tiếc chưa một lần được giao kép chánh. Cũng vì lận đận mãi với nghề, ông quyết định nộp hồ sơ vào hãng phim truyền hình. Cũng từ đây, sự nghiệp tài tử gạo cội vụt sáng nhờ trúng tuyển nhân vật Bao Chửng trong dự án phim Bao Thanh Thiên.

Kim Siêu Quần sinh năm 1951 tại Đài Loan. Tuổi thơ của ông gắn liền với những ngày tháng bán hàng rong cùng bố mẹ cho đến khi được một ông bầu đoàn kịch phát hiện và nâng đỡ.

Sự nghiệp tài tử gạo cội vụt sáng nhờ trúng tuyển nhân vật Bao Chửng trong dự án phim Bao Thanh Thiên

Tính đến năm 2012, ông đã hóa thân thành vai diễn này trong hơn 700 tập phim truyền hình. Với khả năng nhập vai xuất thần, Kim Siêu Quần là Bao Công kinh điển nhất màn ảnh nhỏ. Sau này, dù cũng có nhiều nam diễn viên thử sức với nhân vật huyền thoại này, nhưng không một ai có thể vượt qua được "cái bóng" quá lớn của ông.

Ông còn tăng từ 80 kg lên đến 100 kg để có ngoại hình phù hợp với nhân vật

Đằng sau thành công vang dội của Bao Thanh Thiên là sự hi sinh, lăn xả hết mình cho vai diễn của Kim Siêu Quần. Để tiện cho việc quay phim, nam nghệ sĩ quyết định ăn ngủ ngay trên phim trường. Thậm chí, ông còn tăng từ 80 kg lên đến 100 kg để có ngoại hình phù hợp với nhân vật.

Nhưng chính điều này đã khiến ông phải "trả giá". Kể từ đó về sau, ông không thể giảm cân về như cũ, mà giữ nguyên thân hình “quá khổ” lúc đóng phim. Nam diễn viên buồn bã tâm sự: 'Năm xưa tôi cố béo để vào vai Bao Công. Sau này, vì béo mà mắc nhiều bệnh, cũng không giảm được cân'.

Từ năm 2000, Kim Siêu Quần phải sống chung với nhiều căn bệnh khó chữa như tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Ông thường xuyên bị ngưng thở khi ngủ, phải nhờ hỗ trợ thở.

Năm 2016, Kim Siêu Quần và "Công Tôn Sách" Phạm Hồng Hiên sang Thái Lan biểu diễn. Trong buổi tổng duyệt, ông bất ngờ không nhớ nổi ca từ của bài hát trong phim Bao Thanh Thiên dù trước đó đã từng hát hàng trăm lần. Khi tới bệnh viện kiểm tra, ông nhận được kết quả bị u não.

Năm 2016 nam diễn viên phát hiện bị u não

Căn bệnh quái ác khiến Kim Siêu Quần từng ba lần suýt chết. Cuối cùng, ông quyết định đánh cược với tử thần để phẫu thuật lấy khối u 10 cm ra khỏi não vào năm 2017. Trước khi phẫu thuật, vì lo lắng bản thân xảy ra bất trắc, ông thậm chí đã viết di chúc cho vợ.

Bên cạnh đó, ít ai biết rằng người vợ hiện tại của ông cũng là Trần Kỳ - nữ diễn viên đảm nhận vai Bàng Phi, con gái Bàng thái sư trong phim. Cả 2 quen biết từ thuở hàn vi, gắn bó và đến với nhau mặc sự phản đối gia đình. Trên phim trường, bà xã cũng luôn chăm sóc ông tỉ mỉ, thậm chí mang cả xoong chảo đến tận nơi để có thể nấu cơm cho chồng.

Vợ chồng Kim Siêu Quần - Trần Kỳ

Điều khiến nhiều người nuối tiếc là cả 2 vợ chồng dù hạnh phúc, mặn nồng song lại không thể có con. Tuy nhiên, Kim Siêu Quần không buồn vì cho rằng là do số phận định sẵn, ông trái lại tìm niềm vui trong cuộc sống với người vợ trẻ.

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau ca phẫu thuật u não, nhưng Kim Siêu Quần ngày càng kín tiếng. Ông cùng vợ chuyển về quê nhà ở Đài Loan (Trung Quốc). Vì không có con cái, nên cả hai sống nương tựa vào nhau. Vài năm nay, ngôi sao phim Bao Thanh Thiên gần như "biến mất" trước truyền thông và công chúng.

Lần hiếm hoi ông xuất hiện trước công chúng là tại đám tang của người bạn thân thiết vào năm 2020

Mới đây, tình hình hiện tại của ngôi sao Bao Thanh Thiên đã được nhà sản xuất nổi tiếng Dương Siêu Hồng hé lộ với truyền thông. Chia sẻ với trang Skypost, Dương Siêu Hồng cho hay ông nhiều lần tìm gặp Kim Siêu Quần, bày tỏ mong muốn có một cuộc hội ngộ công khai giữa "Bao Thanh Thiên" với "Công Tôn Sách" Phạm Hồng Hiên, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính, nhưng đều bị khước từ.

Kể từ cuộc phẫu thuật, Kim Siêu Quần sống ẩn dật, không thích gặp ai

Kể từ cuộc phẫu thuật, Kim Siêu Quần sống ẩn dật, không thích gặp ai. Người trong giới không gặp được ông, báo giới truyền thông càng không thể tiếp cận. Hiện tại, khi bước sang tuổi 72, nam nghệ sĩ chỉ chủ yếu ở nhà, bình lặng an dưỡng tuổi già bên bà xã Trần Kỳ. "Công Tôn Sách" Phạm Hồng Hiên là đồng nghiệp hiếm hoi còn được ông giữ liên lạc.