'Triển Chiêu' Hà Gia Kính tiết lộ điều bất ngờ về phim Bao Thanh Thiên sau 30 năm giấu kín

Sao quốc tế 23/02/2023 22:17

Bao Thanh Thiên là bộ phim làm nên tên tuổi của Hà Gia Kính và nhiều diễn viên khác như Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên,...

Chinatimes đưa tin, mới đây Hà Gia Kính đã chia sẻ về những bí mật trong quá trình ghi hình cho bộ phim Bao Thanh Thiên (1993). Được biết, thời điểm phát sóng, bộ phim gây sốt không chỉ ở Đài Loan mà cả Hong Kong, Trung Quốc và Hàn Quốc sau đó là toàn châu Á.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính tiết lộ điều bất ngờ về phim Bao Thanh Thiên sau 30 năm giấu kín - Ảnh 1
30 năm kể từ khi phim được khởi quay, tình anh em giữa Hà Gia Kính, Kim Siêu Quần và Phạm Hồng Hiên vẫn thân thiết như xưa - Ảnh: Internet

Thành công của Bao Thanh Thiên đồng thời đã khiến tên tuổi của dàn diễn viên được "bay xa" như Hà Gia Kính, Kim Siêu quần, Phạm Hồng Hiên, Tiêu n Tuấn, cặp anh em song sinh Tống Dật Dân và Tống Đạt Dân.

Theo chia sẻ của Hà Gia Kính, Bao Thanh Thiên ban đầu chỉ dự tính có 10 tập, nhưng sau đó lại kéo dài đến 236 tập và phải quay liên tục trong một năm. Vì vậy, tiến độ làm việc phải vô cùng nhanh, mỗi tập phim phải hoàn thành quay trong 1 ngày đến 1 ngày rưỡi.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính tiết lộ điều bất ngờ về phim Bao Thanh Thiên sau 30 năm giấu kín - Ảnh 2

Vì phải quay phim liên tục nên các diễn viên rất vất vả, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tạo phim trường, lúc nào cũng có 7 chiếc ghế xếp đặt sẵn để các diễn viên và nhân viên đoàn làm phim nghỉ ngơi nếu chẳng may bị ngất hoặc nằm để truyền dịch lấy sức.

Tuy thời gian đó rất vất vả, nhưng Hà Gia Kính cho biết mọi người đều vô cùng sung sức. Riêng vai diễn của anh vì có nhiều cảnh hành động nhất phim nên đã bị thương khá nhiều trong thời gian ghi hình.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính tiết lộ điều bất ngờ về phim Bao Thanh Thiên sau 30 năm giấu kín - Ảnh 3
Cơ sở kinh doanh của Hà Gia Kính tại Đại lục - Ảnh: Internet

Giờ đây, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và đầu tư kinh doanh, Hà Gia Kính đã trở thành một triệu phú đích thực của làng giải trí Hoa ngữ khi nắm trong tay khối tài sản ròng trị giá 17 triệu USD (gần 400 tỷ đồng). Ở tuổi 64, nam tài tử sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền và loạt xe sang như Bentley, Rolls Royce...

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