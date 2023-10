Mỹ nhân Bao Thanh Thiên chiều con đến mức ly hôn chồng, đến lúc về già vẫn 'bao bọc' con như em bé

Tôn Bằng hiền lành, ân cần và rất quan tâm đến Địch Oanh, anh cũng lắng nghe bạn gái của mình trong nhiều việc và chưa bao giờ phản bác ý kiến ​​​​của cô. Sau đó, mối quan hệ trở nên ổn định và cả hai tiến đến hôn nhân một cách tự nhiên. Vì bận rộn công việc nên mãi sau Địch Oanh mới sinh con trai Tiểu An.

Hơn nữa, hai người vì đứa bé này mà vất vả rất lâu, Địch Oanh lúc mang thai cực kỳ cẩn thận, sợ đụng phải con bất cứ lúc nào. Sau khi sinh con, Tiểu An lại càng được yêu thương vô bờ bến, bất kể là đồ ăn thức uống hay những nhu yếu phẩm hàng ngày đều được mẹ dành cho những thứ tốt nhất. Địch Oanh quá thương con, dù đã con đã lớn nhưng cô vẫn không muốn cai sữa cho Tiểu An. Và rồi con trai cô cũng hình thành thói quen từ đó, thậm chí còn uống sữa mẹ suốt 12 năm.

Sau đó, Địch Oanh ngày càng trở nên kiểm soát cuộc sống của gia đình, không chỉ để ý đến từng điều nhỏ nhặt của Tiểu An mà còn bắt đầu có những yêu cầu vô lý với Tôn Bằng, muốn anh phải nghe lời mình trong mọi việc. Ham muốn chiếm hữu khủng khiếp như vậy cuối cùng đã khiến Tôn Bằng mất hết hy vọng vào cuộc hôn nhân này, và khi thực sự không thể chịu đựng được, anh đã ly hôn.

Địch Oanh không quan trọng việc ly hôn, không có Tôn Bằng, cô dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu An. Địch Oanh ngủ cùng con 15 năm, dù Tiểu An đã lên cấp 2. "Tình yêu" lệch lạc như vậy khiến nhiều cư dân mạng bị sốc. Cũng chính tình yêu "dị dạng" của Địch Oanh đã khiến Tiểu An chỉ thích làm bất cứ điều gì mình muốn, đánh nhau và quậy phá ở trường, đồng thời giao du với nhiều bạn đã bỏ học.

Mỗi khi gặp rắc rối, cậu đều nói với Địch Oanh rằng, với tư cách là một người mẹ, cô phải giải quyết những chuyện này. Thái độ như vậy càng khiến đứa trẻ trở nên vô kỷ luật hơn. Sau khi Tiểu An học xong trung học, cậu đề nghị đi du học, Địch Oanh không chút suy nghĩ liền đồng ý. Nhưng lần này Tiểu An không muốn cô đi cùng, cậu cảm thấy mình đã lớn rồi, không muốn mẹ đi theo nữa.

Hai mẹ con dù ở xa nhau nhưng ngày nào cũng gọi điện, trò chuyện video. Mãi cho đến một thời điểm, Địch Oanh không liên lạc được với Tiểu An, cô mới vội vàng bay ra nước ngoài. Hóa ra cậu đã tàng trữ rất nhiều vũ khí và bị bắt vào tù. Sau khi được tại ngoại, Địch Oanh vẫn vô cùng cưng chiều con trai, bất kể Tiểu An làm gì, cô đều cảm thấy nó có lý do. Trong mắt Địch Oanh, Tiểu An luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, cho dù cậu làm gì cô cũng cảm thấy đó là điều nên làm. Đối mặt với con trai, Địch Oanh luôn bao dung, che chở, hết lần này đến lần khác tha thứ, rồi lại càng cưng chiều hơn. Đối với mối quan hệ mẹ con như vậy, nhiều cư dân mạng sau khi nghe xong đã không thể tin nổi, không biết đến bao giờ mới chấm dứt được kiểu tình yêu "dị dạng" này.