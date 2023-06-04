Sau 10 năm bị cấm sóng, người mẫu tai tiếng Can Lộ Lộ bất ngờ khoe ảnh con gái, sắc vóc gây chú ý

Can Lộ Lộ bất ngờ sinh con khiến người hâm mộ bất ngờ.

Sinh năm 1985, Can Lộ Lộ từng là "hiện tượng giải trí" của showbiz Hoa ngữ. Cô từng gây sốc một thời vì lối ăn mặc phản cảm không giống ai. Can Lộ Lộ từng thường xuất hiện tại các triển lãm xe hay đi sự kiện với những bộ đồ không thể thiếu vải hơn. Can Lộ Lộ từng là mỹ nhân tai tiếng một thời. Trên Weibo, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Can Lộ Lộ đăng bức ảnh chụp cùng một bé gái kháu khỉnh, xinh xắn và tiết lộ cô đã làm mẹ. Cô bày tỏ niềm vui với vai trò mới: "Con là sở thích đơn thuần nhất, cũng là lớn lao nhất của mẹ. Thế giới rộng lớn nhưng hạnh phúc thì nhỏ bé. Đừng bận tâm đến thế giới, con gái của mẹ, công chúa nhỏ của mẹ, hãy luôn hạnh phúc nhé. Chúc con luôn lớn lên trong yêu thương, được như trẻ thơ, không bị bất cứ điều gì bó buộc. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi".

Can Lộ Lộ bất ngờ khoe ảnh con gái, sắc vóc gây chú ý. Nữ diễn viên bị nhiều khán giả nhận xét rằng cô có phần xuống sắc hơn xưa, nhất là việc lộ bụng ngấn mỡ. Bên cạnh đó, cư dân mạng mong muốn cô sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con gái và xây đắp hạnh phúc gia đình. Tuy hé lộ về con gái nhưng Can Lộ Lộ không chia sẻ về danh tính ông xã. Trước đó vài năm, cô từng vướng tin đồn đã kết hôn. Gần đây, Can Lộ Lộ thay đổi phong cách, cô ăn diện có phần kín đáo hơn. Can Lộ Lộ từng là "hiện tượng giải trí" một thời vì lối ăn mặc không giống ai. Cô thường xuất hiện tại các triển lãm oto hay đi sự kiện với phong cách hở hang hết cỡ. Một thời gian dài, Can Lộ Lộ bị cấm vận. Hiện tại, cô sống kín tiếng, trang cá nhân có hơn một triệu người theo dõi nhưng chủ yếu đăng hình ảnh của con gái.

Khán giả tò mò về người chồng hiện tại của cô, tuy nhiên cô hầu như không đề cập. Một thời gian cư dân mạng rộ tin đồn Can Lộ Lộ và đạo diễn Đặng Kiến Quốc có quan hệ tình cảm khi thấy cô đăng ảnh selfie của hai người lên trang cá nhân. Hai người thường xuyên có mặt cùng nhau trong các sự kiện, khiến rộ tin đồn cặp đôi chú – cháu chênh nhau 22 tuổi này sẽ tổ chức lễ đính hôn. Tuy nhiên, cô lên tiếng phủ nhận, cho biết hai người chỉ là bạn bè lâu năm. Hiện tại, vị đạo diễn 60 tuổi cũng đã có gia đình. Cô từng rộ tin đồn hẹn hò vị đạo diễn hơn cô 22 tuổi.

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