Nữ người mẫu Kbiz qua đời ở tuổi 43

Sao quốc tế 01/06/2023 14:07

Ngôi sao sàn catwalk Hàn Quốc Lee Pyeong qua đời vào ngày 31/5, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.

Người mẫu Lee Pyeong (tên thật Lee Kyung-mi), đã có quãng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cô cũng thường tiết lộ cuộc sống hàng ngày thông qua mạng xã hội để thông báo cho công chúng về tình hình sức khỏe của mình.    

Trong bài viết mới nhất được đăng tải vào ngày 3/4, khoảng hai tháng trước, cô viết: "Dạo này tôi không muốn cập nhật gì Instagram vì thấy buồn chán quá. Nhưng nếu tôi không làm điều gì đó, mọi người sẽ ngay lập tức nhắn hỏi có chuyện gì đang xảy ra không, tôi có ăn ngon, ngủ ngon không". 

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Người mẫu Lee Pyeong qua đời ở tuổi 43

Tuy nhiên, mới đây các đồng nghiệp và người quen của người mẫu, bao gồm cả người mẫu Lee Seon-jin, đang chia sẻ thông tin qua đời của nữ người mẫu bằng cách để lại bình luận dưới bài viết của cô.

Đồng nghiệp của Lee Pyeong là người mẫu Lee Seon-jin không chỉ để lại dòng tin "Tôi xin lỗi, Pyeong à" trong phần bình luận dưới bài đăng mà còn trực tiếp thông báo tin buồn của nữ người mẫu Lee Pyeong trên SNS. Lee Seon-jin đã đăng những bức ảnh về vẻ ngoài xinh đẹp của Lee Pyeong khi cô ấy còn sống và kèm bài viết: "Tôi không biết phải nói gì. Không, tôi nên làm gì để nói với bạn đây. Đã quá muộn rồi".

Người mẫu Lee Seon-jin bày tỏ sự đau buồn: "Tôi viết những dòng này, hy vọng bạn sẽ không cô đơn trên con đường của mình. Xin đừng để bị ốm ở đó, hãy cười nhiều hơn và vui vẻ lên nhé. Hẹn gặp lại sau. Tôi xin lỗi, Pyeong à. Tôi yêu bạn, Pyeong à".   

Nữ người mẫu Kbiz qua đời ở tuổi 43 - Ảnh 2
Người mẫu Lee Pyeong trải qua thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư

Theo Lee Seon-jin, người mẫu Lee Pyeong đã ốm nặng vì phải chiến đấu với căn bệnh ung thư trong một thời gian dài. Dù ốm nhưng cô ấy vẫn rất vui khi được đứng trên sàn diễn với vai trò người mẫu. 

Lee Pyeong là người mẫu đã từng xuất hiện trong các buổi trình diễn thời trang của các nhà thiết kế hàng đầu Hàn Quốc, bao gồm cả Andre Kim, Lee Sang-bong, Cho Myung-rye, Park Choon-mu, Lee Kyung-won và Kwak Hyun-joo. Năm 2016, cô đánh dấu sự nghiệp của mình khi chiến thắng hạng mục người mẫu nữ Korea Best Dressed Swan Awards lần thứ 31 và giải người mẫu Asia Beauty Awards.    

Tang lễ của cô được tổ chức tại nhà tang lễ số 23 của Bệnh viện Gangnam St. Mary ở Seoul. Tang lễ dự kiến được tổ chức nghiêm ngặt vào lúc 9 giờ sáng ngày 2/6. 

 

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