Nữ người mẫu nổi tiếng qua đời sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, gia đình kêu gọi gây quỹ để có chi phí tổ chức tang lễ

Thế giới 28/04/2023 13:35

Bản sao của người mẫu, doanh nhân tỷ phú Kim Kardashian qua đời sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngày 27/4 (giờ địa phương), tờ Daily Mail của Anh đưa tin, người mẫu Christina Ashten Gourkani nổi tiếng vì có ngoại hình giống Kim Kardashian đã qua đời tại bệnh viện sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo báo cáo, Christina Ashten Gourkani, 34 tuổi, đã tử vong vì đau tim khi đang hồi phục sau ca phẫu thuật thẩm mỹ tại một bệnh viện ở California vào ngày 20/4.

Nữ người mẫu nổi tiếng qua đời sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, gia đình kêu gọi gây quỹ để có chi phí tổ chức tang lễ - Ảnh 1
Người mẫu Christina Ashten Gourkani - Ảnh: Instagram 'ashtens_empire'

Gia đình tang quyến của Christina cho biết: "Vào thời điểm đó, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, Christina lên cơn đau tim đột ngột và sức khỏe của cô đang xấu đi nhanh chóng". 

Christina là một người có ảnh hưởng với 630.000 người theo dõi trên Instagram và được vô số người hâm mộ yêu mến vì cô là một người mẫu trưởng thành.

Đặc biệt, Christina đã gây được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội với ngoại hình giống siêu mẫu Kim Kardashian từ khuôn mặt đến vóc dáng. Trên thực tế, Christina được cho là đã chi hàng nghìn đô la cho phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống im Kardashian. 

Nữ người mẫu nổi tiếng qua đời sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, gia đình kêu gọi gây quỹ để có chi phí tổ chức tang lễ - Ảnh 2
Người mẫu Christina Ashten Gourkani - Ảnh: Instagram 'ashtens_empire'

Gia đình của Christina, đã đăng tải câu chuyện của cô lên trang web GoFundMe để kêu gọi người hâm mộ gây quỹ, giúp chi trả chi phí tang lễ.  Theo câu chuyện được gia đình tang quyến đăng trên GoFundMe, Christina bị đau tim sau ca phẫu thuật thẩm mỹ và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hiện gia đình cô đã yêu cầu điều tra bệnh viện nơi thực hiện ca phẩu thuật thẩm mỹ. 

Được biết cái chết của cô đang được điều tra như một vụ giết người tiềm ẩn liên quan đến một thủ tục y tế đang xuống cấp. 

Nữ người mẫu nổi tiếng qua đời sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, gia đình kêu gọi gây quỹ để có chi phí tổ chức tang lễ - Ảnh 3
Người mẫu Christina Ashten Gourkani - Ảnh: Instagram 'ashtens_empire'

Cuối cùng, gia đình tang quyến bày tỏ sự mong mỏi của họ thông qua GoFundMe, nói rằng: "Cristina là một người có tinh thần tự do, quan tâm, yêu thương và luôn nở nụ cười với mọi người mà cô ấy gặp".

Tang lễ của Christina sẽ được tổ chức vào tuần tới, dự kiến ngày 4/5 và trang GoFundMe hiện vẫn đang được sử dụng để gây quỹ cho người mẫu bạc mệnh. 

 

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tử vong vì phẩu thuật thẩm mỹ

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