Người phụ nữ nhập viện để mổ u xơ tử cung, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện cánh tay bị cắt cụt

Thế giới 27/04/2023 09:44

Một phụ nữ nhập viện để phẫu thuật u xơ tử cung đã bật khóc khi tỉnh dậy sau cơn gây mê vì phát hiện ra rằng cánh tay trái của mình đã bị cắt cụt.

Ngày 24/4 (giờ địa phương), tờ Daily Mail của Anh đưa tin về câu chuyện đáng buồn của người phụ nữ tên Alessandra dos Santos Silva, 35 tuổi, vũ công samba người Brazil, bị cắt cụt cánh tay trái phía trên khuỷu tay sau khi phẫu thuật cắt bỏ tử cung do u xơ tử cung. 

Người phụ nữ nhập viện để mổ u xơ tử cung, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện cánh tay bị cắt cụt - Ảnh 1
Ảnh: TV Globo

Theo các phương tiện truyền thông, vào tháng 8 năm ngoái, Alessandra đau bụng và ra máu, cô đã đi khám tại bác sĩ sản phụ khoa và được chẩn đoán là u xơ tử cung.

Cô ở trong tình trạng tồi tệ và phải trải qua phẫu thuật. Vào sáng ngày 3/2, cô được đưa vào Bệnh viện Da Mulher Helloneida Studart ở Rio de Janeiro, Brazil và được tiến hành phẫu thuật.

 

Nhưng đêm hôm đó, bác sĩ phát hiện ra máu và ngày hôm sau chẩn đoán rằng cô sẽ phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung. 

Vào ngày mùng 5/2, hai ngày sau ca phẫu thuật, khi người thân đến thăm Alessandra, họ phát hiện các đầu ngón tay trái của Alessandra đã chuyển sang màu đen.

Tình trạng của Alessandra tiếp tục trở nên tồi tệ đến mức tay và chân của cô phải băng bó. Lúc này, Alessandra cảm thấy vô cùng lạnh. 

Người phụ nữ nhập viện để mổ u xơ tử cung, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện cánh tay bị cắt cụt - Ảnh 2
Ảnh: TV Globo

Vào ngày 6/2, nhân viên y tế nói với gia đình Alessandra rằng cô cần được chuyển đến Viện Tim mạch Quốc gia Aloisio de Castro ở Botafogo. Lúc này, cánh tay của Alessandra gần như chuyển sang màu đen.

Vào ngày 10, khoảng 8 ngày sau ca phẫu thuật, các nhân viên y tế nói với gia đình rằng Alessandra không thể sống nếu không cắt bỏ cánh tay của mình. Chức năng thận và gan của cô bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu thực hiện không đúng cách sẽ có nguy cơ nhiễm trùng toàn thân. Alessandra chỉ phát hiện ra cánh tay của mình đã bị cắt cụt khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật gây mê.

Cô nhập viện trong tình trạng tứ chi còn nguyên vẹn và xuất viện vào ngày 15 với cánh tay trái bị mất. “Giờ tôi phải múa một tay hoặc làm ở thẩm mỹ viện cũng không biết có kiếm sống được không”, cô rơm rớm nước mắt.

Bệnh viện đã không giải thích cho Alessandra hay gia đình cô biết tại sao cánh tay của cô bị hoại tử.

Đáp lại, Alessandra bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi đã trả đúng số tiền. Bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Họ đã kết liễu cuộc đời tôi. Họ đã hủy hoại công việc, sự nghiệp và ước mơ của tôi".

Người phụ nữ nhập viện để mổ u xơ tử cung, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện cánh tay bị cắt cụt - Ảnh 3
Ảnh:G1

Bệnh viện không giải thích lý do cho Alessandra, nhưng các chuyên gia tin rằng đây là do nhiễm trùng do kim tiêm gây ra, vì cô có thể đã gặp sự cố sau khi tiêm tĩnh mạch.

Trong khi đó, tại Brazil, hồi tháng 1 vừa qua cũng xảy ra một vụ việc tương tự gây tranh cãi.

Vào thời điểm đó, một bà mẹ 24 tuổi đến bệnh viện để sinh con đã bị cắt cụt cánh tay trái sau khi bị hoại tử do nhiễm trùng tiêm tĩnh mạch (IV). 

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Một người phụ nữ đã trải qua sự cố đáng tiếc khi đi du lịch nước ngoài, cô đã bị cắt cụt tay chân sau khi hôn mê trong một thời gian dài.

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội sự cố y khoa

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