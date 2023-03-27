Bị muỗi đốt và hôn mê sau khi đi du lịch, lúc tỉnh dậy tay chân đã bị cắt cụt

Một người phụ nữ đã trải qua sự cố đáng tiếc khi đi du lịch nước ngoài, cô đã bị cắt cụt tay chân sau khi hôn mê trong một thời gian dài.

Vào ngày 25/3 (giờ địa phương), tờ Daily Mail của Anh đã giới thiệu câu chuyện về một người phụ nữ hôn mê sau khi bị muỗi đốt khi đi du lịch và thậm chí còn bị cắt cụt chân.

Tatiana Timon (35 tuổi), một phụ nữ sống ở London, Anh, đã thực hiện chuyến du lịch trong mơ tới châu Phi vào năm ngoái.

Ảnh Daily Mail

Sau khi tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ tại điểm đến, cô ấy đột nhiên bắt đầu có các triệu chứng nhiễm trùng sau khi bị muỗi đốt.

Sau khi trở về Anh, tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn và cô rơi vào tình trạng hôn mê ngay khi được đưa đến bệnh viện.

Ảnh Daily Mail

Tỉnh dậy sau cơn mê dài, cô bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể mình. Bởi vì tay và chân của cô đã bị cắt cụt.

Cô ấy có các triệu chứng nhiễm trùng vì cô ấy mắc bệnh sốt rét do bị muỗi đốt ở Châu Phi. Các bác sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định cắt cụt tay và chân để cứu cô.

Ảnh Daily Mail

Đối với một vũ công thích đi du lịch, việc không có tay hoặc chân là điều quá tàn nhẫn. Nhưng cô không bỏ cuộc. Giờ đây, cô đang cố gắng sống một cuộc sống mới với chiếc chân giả và cánh tay giả.

Cô quyết chí: “Tôi sẽ trở lại với một cơ thể khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần”. "Sau khi chuyện này xảy ra, tôi cảm thấy biết ơn vì được sống và biết ơn những người xung quanh đã giúp đỡ tôi", cô nói.

Ngoài ra, dù mang chân giả nhưng cô vẫn bày tỏ ý chí muốn nhảy múa trở lại như trước và cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Theo Insight

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