Bị muỗi đốt và hôn mê sau khi đi du lịch, lúc tỉnh dậy tay chân đã bị cắt cụt

Thế giới 27/03/2023 06:54

Một người phụ nữ đã trải qua sự cố đáng tiếc khi đi du lịch nước ngoài, cô đã bị cắt cụt tay chân sau khi hôn mê trong một thời gian dài.

Vào ngày 25/3 (giờ địa phương), tờ Daily Mail của Anh đã giới thiệu câu chuyện về một người phụ nữ hôn mê sau khi bị muỗi đốt khi đi du lịch và thậm chí còn bị cắt cụt chân.

Tatiana Timon (35 tuổi), một phụ nữ sống ở London, Anh, đã thực hiện chuyến du lịch trong mơ tới châu Phi vào năm ngoái.

Bị muỗi đốt và hôn mê sau khi đi du lịch, lúc tỉnh dậy tay chân đã bị cắt cụt - Ảnh 1

Ảnh Daily Mail

Sau khi tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ tại điểm đến, cô ấy đột nhiên bắt đầu có các triệu chứng nhiễm trùng sau khi bị muỗi đốt.

Sau khi trở về Anh, tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn và cô rơi vào tình trạng hôn mê ngay khi được đưa đến bệnh viện.

Bị muỗi đốt và hôn mê sau khi đi du lịch, lúc tỉnh dậy tay chân đã bị cắt cụt - Ảnh 2

Ảnh Daily Mail

Tỉnh dậy sau cơn mê dài, cô bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể mình. Bởi vì tay và chân của cô đã bị cắt cụt.

Cô ấy có các triệu chứng nhiễm trùng vì cô ấy mắc bệnh sốt rét do bị muỗi đốt ở Châu Phi. Các bác sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định cắt cụt tay và chân để cứu cô.

Bị muỗi đốt và hôn mê sau khi đi du lịch, lúc tỉnh dậy tay chân đã bị cắt cụt - Ảnh 3

Ảnh Daily Mail

Đối với một vũ công thích đi du lịch, việc không có tay hoặc chân là điều quá tàn nhẫn. Nhưng cô không bỏ cuộc. Giờ đây, cô đang cố gắng sống một cuộc sống mới với chiếc chân giả và cánh tay giả.

Cô quyết chí: “Tôi sẽ trở lại với một cơ thể khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần”. "Sau khi chuyện này xảy ra, tôi cảm thấy biết ơn vì được sống và biết ơn những người xung quanh đã giúp đỡ tôi", cô nói.

Ngoài ra, dù mang chân giả nhưng cô vẫn bày tỏ ý chí muốn nhảy múa trở lại như trước và cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Theo Insight

7 căn phòng tắm đẹp không tưởng khiến bạn không thể không cởi...

7 căn phòng tắm đẹp không tưởng khiến bạn không thể không cởi...

Đắm mình trong một bồn tắm xa hoa có là mong muốn của rất nhiều người. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không điểm qua 7 phòng tắm sang chảnh này rồi chọn ra phòng tắm bạn thích nhất nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   nhiễm trùng vì mắc bệnh sốt rét muỗi đốt

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 41 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích