Người đàn ông cao thêm 45 cm sau khi cắt bỏ u não

Thế giới 28/03/2023 06:23

Câu chuyện về người đàn ông cao hơn 45 cm trong vài tháng ở Anh đang trở thành chủ đề nóng.

Birmingham Live, truyền thông Anh mới đây giới thiệu câu chuyện của Jamie Connolly (35 tuổi, nam) sống tại Rollie Ridges, miền trung nước Anh đang nhận được nhiều sự quan tâm. 

Khi còn nhỏ, Jamie thường bị trêu chọc vì thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa. Thời còn là một thiếu niên, anh chỉ cao khoảng 124 cm.

Tuy nhiên, năm tuổi 16, Jamie bị co giật khi đang chơi điện tử. Kết quả chụp MRI (chụp cộng hưởng từ) cho thấy một khối u đang phát triển bên trong đầu anh.

Sau khi phát hiện ra lý do khiến anh có vóc dáng thấp bé là do khối u trong đầu, Jamie đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Người đàn ông cao thêm 45 cm sau khi cắt bỏ u não - Ảnh 1

Jamie Kernley thời thơ ấu. Ảnh Birmingham Live

Theo truyền thông đưa tin, Jamie bị 'u não tế bào hình sao', một loại u thần kinh đệm. Chúng xuất hiện chủ yếu ở thùy trán và thùy thái dương của đại não, hiếm khi được xác định ở thân não, tủy sống và tiểu não.

Jamine nói: “Mãi sau này tôi mới phát hiện ra rằng khối u đang phát triển trong não chịu trách nhiệm về các chức năng chính, bao gồm cả sự phát triển và tăng trưởng". 

Jamie đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên vào năm 2004 và anh đã tăng thêm khoảng 45 cm trong vòng vài tháng sau cuộc phẫu thuật. Chiều cao hiện tại của Jamie được biết là vào khoảng 1m70.

Jamie đã trải qua 3 ca phẫu thuật bổ sung trong 10 năm sau ca phẫu thuật đầu tiên. Tuy nhiên, việc loại bỏ tất cả các khối u còn sót lại có thể gây liệt, vì vậy Jamie vẫn còn một phần khối u trong não.

Hiện tại, anh vẫn đang được kiểm tra định kỳ tại bệnh viện để xem xét những thay đổi của khối u trong đầu.

Theo Nate

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Từ khóa:   u não u não tế bào hình sao kiểm tra sức khỏe định kỳ

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