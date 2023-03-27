Sau biến cố hôn nhân, cựu hot girl Mi Vân thăng hạng nhan sắc

Nhịp sống trẻ 27/03/2023 09:19

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Mi Vân đã có được cuộc sống hôn nhân viên mãn với chồng thứ hai và các con thân yêu.

Mi Vân sinh năm 1988 là một trong những hotgirl đời đầu được yêu mến tại Hà thành. Trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cô nàng dần trở nên kín tiếng hơn trong cuộc sống. 

Sau biến cố hôn nhân, cựu hot girl Mi Vân thăng hạng nhan sắc - Ảnh 1

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Mi Vân bất ngờ tuyên bố kết hôn với chàng trai Sài thành Ocean vào cuối năm 2010. Cô quyết định chăm lo cho cuộc sống gia đình chồng và bản thân, bỏ mọi hoạt động trong làng giải trí Việt Nam. Năm 2011, cựu hot girl hạ sinh con gái đầu lòng tên Bào Ngư. 

Thời điểm ấy, Mi Vân chuyển vào TP.HCM sinh sống cùng ông xã nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc hôn nhân tan vỡ cô dọn về Hà Nội và trở thành mẹ đơn thân. 

Năm ngoái cô bất ngờ thông báo đính hôn với bạn trai lâu nă, và hạ sinh đứa con thứ hai tên Chuồn vào tháng 5/2019. 

Sau biến cố hôn nhân, cựu hot girl Mi Vân thăng hạng nhan sắc - Ảnh 2

Mới đây, nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới, Mi Vân bất ngờ chia sẻ cuộc sống của hai vợ chồng trên trang cá nhân. Cô viết: “Tròn 1 năm kể từ ngày về chung 1 nhà. 1 năm ngập trong bỉm sữa nên cũng không có thành tựu gì đáng kể ngoài con Chuồn híp và mỗi đứa lên gần chục kg thịt. Thanks my partner vì 1 năm chung giường khá là yên ả, không đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Mong năm tiếp theo sẽ làm được nhiều việc, chăm lo cho gia đình bé nhỏ hơn (và giảm cân nữa). Xa là nhớ, gần nhau là cười”.

Sau biến cố hôn nhân, cựu hot girl Mi Vân thăng hạng nhan sắc - Ảnh 3

Sau hai lần sinh nở, Mi Vân vẫn giữ được nét đẹp "mặn mà" xứng với danh "hot girl đệ nhất". 

Sau biến cố hôn nhân, cựu hot girl Mi Vân thăng hạng nhan sắc - Ảnh 4

Sau biến cố hôn nhân, cựu hot girl Mi Vân thăng hạng nhan sắc - Ảnh 5Sau biến cố hôn nhân, cựu hot girl Mi Vân thăng hạng nhan sắc - Ảnh 6

Hiện tại Mi Vân đang tận hưởng cuộc sống bình yên cùng gia đình nhỏ, dù đã rời showbiz nhưng tên tuổi của cô vẫn được cộng đồng mạng chú ý. 

Nữ sinh 17 tuổi được gọi là "nàng thơ" mới nổi trong làng thời trang Việt

Nữ sinh 17 tuổi được gọi là "nàng thơ" mới nổi trong làng thời trang Việt

Uyên Nhi hiện đang là học sinh lớp 12 Chuyên Anh Trường THPT Năng khiếu, Đại học Tân Tạo. Cô nàng không những học giỏi mà từng vinh dự lọt Top 5 Miss Teen International Việt Nam 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Mi Vân Hot girl 8X nhịp sống trẻ

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ