Sau biến cố hôn nhân, cựu hot girl Mi Vân thăng hạng nhan sắc

Mi Vân sinh năm 1988 là một trong những hotgirl đời đầu được yêu mến tại Hà thành. Trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cô nàng dần trở nên kín tiếng hơn trong cuộc sống.

Thời điểm ấy, Mi Vân chuyển vào TP.HCM sinh sống cùng ông xã nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc hôn nhân tan vỡ cô dọn về Hà Nội và trở thành mẹ đơn thân.

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Mi Vân bất ngờ tuyên bố kết hôn với chàng trai Sài thành Ocean vào cuối năm 2010. Cô quyết định chăm lo cho cuộc sống gia đình chồng và bản thân, bỏ mọi hoạt động trong làng giải trí Việt Nam. Năm 2011, cựu hot girl hạ sinh con gái đầu lòng tên Bào Ngư.

Năm ngoái cô bất ngờ thông báo đính hôn với bạn trai lâu nă, và hạ sinh đứa con thứ hai tên Chuồn vào tháng 5/2019.

Mới đây, nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới, Mi Vân bất ngờ chia sẻ cuộc sống của hai vợ chồng trên trang cá nhân. Cô viết: “Tròn 1 năm kể từ ngày về chung 1 nhà. 1 năm ngập trong bỉm sữa nên cũng không có thành tựu gì đáng kể ngoài con Chuồn híp và mỗi đứa lên gần chục kg thịt. Thanks my partner vì 1 năm chung giường khá là yên ả, không đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Mong năm tiếp theo sẽ làm được nhiều việc, chăm lo cho gia đình bé nhỏ hơn (và giảm cân nữa). Xa là nhớ, gần nhau là cười”.

Sau hai lần sinh nở, Mi Vân vẫn giữ được nét đẹp "mặn mà" xứng với danh "hot girl đệ nhất".

Hiện tại Mi Vân đang tận hưởng cuộc sống bình yên cùng gia đình nhỏ, dù đã rời showbiz nhưng tên tuổi của cô vẫn được cộng đồng mạng chú ý.