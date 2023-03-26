Nữ sinh 17 tuổi được gọi là "nàng thơ" mới nổi trong làng thời trang Việt

Nhịp sống trẻ 26/03/2023 06:29

Uyên Nhi hiện đang là học sinh lớp 12 Chuyên Anh Trường THPT Năng khiếu, Đại học Tân Tạo. Cô nàng không những học giỏi mà từng vinh dự lọt Top 5 Miss Teen International Việt Nam 2022.

Nguyễn Ngọc Uyên Nhi hiện đang là học sinh lớp 12 Chuyên Anh Trường THPT Năng khiến, Đại học Tân Tạo. Cô nàng từng giành được giải thưởng Người đẹp Nhân ái trong cuộc thi Miss Teen International Vietnam 2022 (Hoa hậu Thanh thiếu niên Quốc tế Việt Nam).

Nữ sinh 17 tuổi được gọi là 'nàng thơ' mới nổi trong làng thời trang Việt - Ảnh 1

Từng ghi điểm bởi ngoại hình sáng, gương mặt ấn tượng, khả năng ngoại ngữ, ứng xử tốt, đặc biệt nhìn Uyên Nhi rạng rỡ tỏa sáng trong đêm chung kết, ít người biết rằng đó là lần đầu tiên Uyên Nhi mang giày cao gót trên sân khấu.

Cô chia sẻ thêm cô không phải người thích kiểu hào quang chỉ đến trong một đêm, bởi cô hiểu cái gì dễ đến thì sẽ dễ đi. Với cô, việc học vẫn là quan trọng nhất. Uyên Nhi nói rằng vẫn còn một kỳ thi quan trọng hơn phía trước đó là thi đại học, và sau đó, cô mới tính đến chuyện tham gia nhiều hoạt động hơn.

Nữ sinh 17 tuổi được gọi là 'nàng thơ' mới nổi trong làng thời trang Việt - Ảnh 2
Người đẹp Nhân ái Uyên Nhi thướt tha trong bộ áo dài truyền thống

Một ấn tượng khác của Uyên Nhi là rất giỏi môn tiếng Anh và Văn. Hồi lớp 7 và lớp 9, Uyên Nhi từng tham gia hùng biện tiếng Anh ở trường và cả hai lần đều được giải nhì. Lên cấp ba, Uyên Nhi tiếp tục tham gia giao lưu, hùng biện tiếng Anh với các anh chị trong trường và giành phần thưởng giải khuyến khích.

Nữ sinh 17 tuổi được gọi là 'nàng thơ' mới nổi trong làng thời trang Việt - Ảnh 3
Cô nàng thích mang giày bata, giày bệt hơn là cao gót 

Sau cuộc thi với gương mặt khả ái, sự tự tin và ngoại ngữ tốt, cô nhận được không ít lời mời biểu diễn nhưng Uyên Nhi đã chọn việc học.

Nữ sinh 17 tuổi được gọi là 'nàng thơ' mới nổi trong làng thời trang Việt - Ảnh 4
Gương mặt vô cùng khả ái của cô nàng khiến nhiều người phải "say nắng" 

Cho chia sẻ ưu tiên hàng đầu của mình là việc học. Với những show diễn trùng lịch học quá nhiều, phải nghỉ học để đi show, cô sẽ chọn từ chối. Bố mẹ cô không ngăn cấm việc cô đi diễn nhưng tự bản thân cô cảm thấy phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. 

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