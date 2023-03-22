Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc

Cả Xoài Non và Á hậu Trịnh Thùy Linh đều sinh năm 2002, mỗi người có một vẻ đẹp riêng khó so bì.

Xoài Non được biết đến là một hotgirl đình đám trên mạng xã hội. Kể từ khi kết hôn với nam streamer nổi tiếng, giàu có nhất Việt Nam Xemesis, Xoài Non ngày càng nhận được nhiều hơn sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh sự tò mò về cuộc sống làm dâu nhà hào môn, thì nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô nàng vẫn luôn là một chủ đề chưa bao giờ hết hot. Xoài Non vốn sở hữu ngoại hình xinh đẹp như búp bê, vẻ đẹp lai Tây cuốn hút đôi khi còn khiến nhiều người lầm tưởng cô nàng là con lai Xoài Non vốn sở hữu ngoại hình xinh đẹp như búp bê, vẻ đẹp lai Tây cuốn hút đôi khi còn khiến nhiều người lầm tưởng cô nàng là con lai. Nhưng thực tế Xoài Non lại là người Việt 100%.

Với làn da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng xinh xinh, cô nàng vẫn đẹp rạng ngời bất chấp trong mọi hoàn cảnh. Nhan sắc của nàng hotgirl đúng là không thể đùa được, bất chấp cả ảnh chụp bằng camera thường, không qua các ứng dụng chỉnh ảnh, hay cả ảnh dìm thì Xoài Non cũng không bao giờ chìm. Đây là điều ước trong mơ của nhiều cô gái bởi lẽ hiện nay, có nhiều hotgirl bị bóc mẽ hình ảnh kém xinh, không hề lung linh như ảnh đăng tải trên mạng. Nhiều người còn lầm tưởng cô nàng là con lai bởi nét đẹp lai tây cực phẩm Ấy vậy mà, mỹ nhân GenZ lại có khoảnh khắc trở nên nhạt nhoà khi đọ sắc với một mỹ nhân mới trong làng hương sắc. Đó chính là nàng Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 - Trịnh Thuỳ Linh. Mới đây, Thuỳ Linh và Xoài Non vừa có khoảnh khắc chung khung hình. Dù bức ảnh được chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng, Trịnh Thuỳ Linh vẫn gây ấn tượng với nhan sắc bừng sáng khiến bà xã Xemesis bỗng hoá nhạt nhoà.

Xoài Non (phải) đọ sắc cùng Á hậu 1 Trịnh Thùy Linh Trịnh Thùy Linh được khen ngợi với diện mạo thanh tú, Xoài Non lựa chọn phong cách quyến rũ Trong khi Á hậu Trịnh Thùy Linh được khen ngợi với diện mạo thanh tú, kiêu sa thì Xoài Non lại nhận nhiều ý kiến trái chiều khi lựa chọn phong cách quyến rũ, trưởng thành. Nhiều người nhận xét bà xã Xemesis nhìn có phần già dặn hơn so với nàng hậu cùng trang lứa. Được biết Trịnh Thùy Linh giành ngôi á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 trong chung kết tối 23/12. Cô sinh năm 2002, là sinh viên ngành Kinh doanh và Marketing của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài vóc dáng thanh mảnh, Thùy Linh tự tin ở nụ cười rạng rỡ của mình. Ngoài vóc dáng thanh mảnh, Thùy Linh tự tin ở nụ cười rạng rỡ của mình. Cô được khen kỹ năng trình diễn tốt, gương mặt hài hòa, sáng sân khấu. Cô nói bản thân tự tin với kỹ năng catwalk do từng có thời gian dạy ở các lớp mẫu nhí. Trong chung kết, cô còn nhận giải thưởng phụ 'Người có làn da đẹp nhất'. Thùy Linh nói điểm mạnh của cô là sức trẻ, sức khỏe. Cô tự nhận bản thân là người có tính cách vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi. Thi Hoa hậu Việt Nam, cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn, trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, toàn diện về tài năng, trí tuệ, nhân cách, đồng thời làm những việc có ích cho xã hội... là định hướng cô muốn phát triển. Thùy Linh được khen có năng khiếu múa, vẽ. Bí quyết giữ làn da luôn căng mịn rạng ngời của Trịnh Thuỳ Linh Trịnh Thùy Linh cho biết để có được làn da như hiện tại, cô luôn tẩy trang kỹ mỗi khi về nhà chung sau một ngày tập luyện căng thẳng. "Ngoài ra, việc ăn uống rất quan trọng. Tôi luôn bổ sung nước, rau xanh để cơ thể khỏe khoắn và có làn da khỏe mạnh", Thùy Linh chia sẻ. Nhan sắc đời thường của Thùy Linh. Thuỳ Linh cho biết bí quyết của cô là tẩy trang thật kỹ và bổ sung độ ẩm cho da từ bên trong bằng cách uống thật nhiều nước.

Sau loạt ảnh lộ "bụng lùm lùm", Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cận mặt, tiết lộ bộ phận có độ dài kỷ lục trong suốt 26 năm cuộc đời Sau khi kết hôn với ông xã thiếu gia, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kín tiếng trong chuyện đời tư. Nàng hậu hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thay vào đó lại thường xuyên xuất hiện bên ông xã trên sân bóng.

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