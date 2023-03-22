Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc

Nhịp sống trẻ 22/03/2023 15:03

Cả Xoài Non và Á hậu Trịnh Thùy Linh đều sinh năm 2002, mỗi người có một vẻ đẹp riêng khó so bì.

Xoài Non được biết đến là một hotgirl đình đám trên mạng xã hội. Kể từ khi kết hôn với nam streamer nổi tiếng, giàu có nhất Việt Nam Xemesis, Xoài Non ngày càng nhận được nhiều hơn sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh sự tò mò về cuộc sống làm dâu nhà hào môn, thì nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô nàng vẫn luôn là một chủ đề chưa bao giờ hết hot.

Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc - Ảnh 1
Xoài Non vốn sở hữu ngoại hình xinh đẹp như búp bê, vẻ đẹp lai Tây cuốn hút đôi khi còn khiến nhiều người lầm tưởng cô nàng là con lai

Xoài Non vốn sở hữu ngoại hình xinh đẹp như búp bê, vẻ đẹp lai Tây cuốn hút đôi khi còn khiến nhiều người lầm tưởng cô nàng là con lai. Nhưng thực tế Xoài Non lại là người Việt 100%.

Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc - Ảnh 2
Với làn da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng xinh xinh, cô nàng vẫn đẹp rạng ngời bất chấp trong mọi hoàn cảnh.

Nhan sắc của nàng hotgirl đúng là không thể đùa được, bất chấp cả ảnh chụp bằng camera thường, không qua các ứng dụng chỉnh ảnh, hay cả ảnh dìm thì Xoài Non cũng không bao giờ chìm. Đây là điều ước trong mơ của nhiều cô gái bởi lẽ hiện nay, có nhiều hotgirl bị bóc mẽ hình ảnh kém xinh, không hề lung linh như ảnh đăng tải trên mạng.

Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc - Ảnh 3
Nhiều người còn lầm tưởng cô nàng là con lai bởi nét đẹp lai tây cực phẩm

 Ấy vậy mà, mỹ nhân GenZ lại có khoảnh khắc trở nên nhạt nhoà khi đọ sắc với một mỹ nhân mới trong làng hương sắc. Đó chính là nàng Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 - Trịnh Thuỳ Linh. Mới đây, Thuỳ Linh và Xoài Non vừa có khoảnh khắc chung khung hình. Dù bức ảnh được chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng, Trịnh Thuỳ Linh vẫn gây ấn tượng với nhan sắc bừng sáng khiến bà xã Xemesis bỗng hoá nhạt nhoà.

Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc - Ảnh 4
Xoài Non (phải) đọ sắc cùng Á hậu 1 Trịnh Thùy Linh
Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc - Ảnh 5
 Trịnh Thùy Linh được khen ngợi với diện mạo thanh tú, Xoài Non lựa chọn phong cách quyến rũ

Trong khi Á hậu Trịnh Thùy Linh được khen ngợi với diện mạo thanh tú, kiêu sa thì Xoài Non lại nhận nhiều ý kiến trái chiều khi lựa chọn phong cách quyến rũ, trưởng thành. Nhiều người nhận xét bà xã Xemesis nhìn có phần già dặn hơn so với nàng hậu cùng trang lứa.

Được biết Trịnh Thùy Linh giành ngôi á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 trong chung kết tối 23/12. Cô sinh năm 2002, là sinh viên ngành Kinh doanh và Marketing của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc - Ảnh 6
Ngoài vóc dáng thanh mảnh, Thùy Linh tự tin ở nụ cười rạng rỡ của mình.

Ngoài vóc dáng thanh mảnh, Thùy Linh tự tin ở nụ cười rạng rỡ của mình. Cô được khen kỹ năng trình diễn tốt, gương mặt hài hòa, sáng sân khấu. Cô nói bản thân tự tin với kỹ năng catwalk do từng có thời gian dạy ở các lớp mẫu nhí.

Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc - Ảnh 7
Trong chung kết, cô còn nhận giải thưởng phụ 'Người có làn da đẹp nhất'.

Thùy Linh nói điểm mạnh của cô là sức trẻ, sức khỏe. Cô tự nhận bản thân là người có tính cách vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi. Thi Hoa hậu Việt Nam, cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn, trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, toàn diện về tài năng, trí tuệ, nhân cách, đồng thời làm những việc có ích cho xã hội... là định hướng cô muốn phát triển.

Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc - Ảnh 8
Thùy Linh được khen có năng khiếu múa, vẽ.

Bí quyết giữ làn da luôn căng mịn rạng ngời của Trịnh Thuỳ Linh

Trịnh Thùy Linh cho biết để có được làn da như hiện tại, cô luôn tẩy trang kỹ mỗi khi về nhà chung sau một ngày tập luyện căng thẳng. "Ngoài ra, việc ăn uống rất quan trọng. Tôi luôn bổ sung nước, rau xanh để cơ thể khỏe khoắn và có làn da khỏe mạnh", Thùy Linh chia sẻ.

Danh tính mỹ nhân Thanh Hóa 'có làn da đẹp nhất' khiến bà xã streamer giàu nhất Việt Nam bỗng nhạt nhòa khi đọ sắc - Ảnh 9
Nhan sắc đời thường của Thùy Linh.

Thuỳ Linh cho biết bí quyết của cô là tẩy trang thật kỹ và bổ sung độ ẩm cho da từ bên trong bằng cách uống thật nhiều nước.

Sau loạt ảnh lộ "bụng lùm lùm", Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cận mặt, tiết lộ bộ phận có độ dài kỷ lục trong suốt 26 năm cuộc đời

Sau loạt ảnh lộ "bụng lùm lùm", Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cận mặt, tiết lộ bộ phận có độ dài kỷ lục trong suốt 26 năm cuộc đời

Sau khi kết hôn với ông xã thiếu gia, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kín tiếng trong chuyện đời tư. Nàng hậu hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thay vào đó lại thường xuyên xuất hiện bên ông xã trên sân bóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Xoài Non Trịnh Thuỳ Linh bà xã streamer giàu nhất Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'