Sau loạt ảnh lộ "bụng lùm lùm", Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cận mặt, tiết lộ bộ phận có độ dài kỷ lục trong suốt 26 năm cuộc đời

Trong video, Hoa hậu Việt Nam 2016 diện một chiếc áo dài màu hồng phấn kèm theo mấn đội đầu đồng màu. Visual của nàng hậu vẫn nhã nhặn, nhẹ nhàng như mọi khi. Tuy nhiên, hai cánh tay của Đỗ Mỹ Linh đặt trước bụng khiến khán giả nhận ra vòng eo to rõ của cô, netizen chắc nịch cô nàng đang có tin vui với ông xã thiếu gia.

Thời gian trước Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang khiến công chúng chú ý khi cùng nhau lộ diện. Đáng nói, ở góc chụp cận, Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 2 lùm lùm rõ. Ngoài ra, Đỗ Mỹ Linh còn mang dép bệt trong lần xuất hiện này. Thậm chí, nhiều người còn dự đoán rằng nàng hậu đang bước vào những tháng giữa thai kì. Tuy nhiên đây chỉ là nghi vấn của người hâm mộ, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh chưa phản hồi về việc có tin vui.

Mới đây, trên trang cá nhân Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi đăng tải bức ảnh cận mặt, khoe nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ nhận được nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt, cô khoe mái tóc dài kỷ lục trong suốt 26 năm cuộc đời của mình.

Chia sẻ về cuộc sống trong gia đình hào môn, Đỗ Mỹ Linh từng tâm sự với chúng tôi: "Sau khi kết hôn, tôi trở thành nàng dâu, thành vợ hay làm mẹ thì những kỹ năng đó chắc chắn phải học thôi. Tôi sẽ học dần từng thứ, chứ không phải lập tức đăng ký một lớp học nào đấy. Tôi nghĩ những vai trò đó đôi khi đã là bản năng của người phụ nữ và mình sẽ học hỏi, hoàn thiện bản thân từng ngày".

Mỹ nhân Hà thanh nhận nhiều lời khen về nhan sắc rạng rỡ. Đặc biệt, Đỗ Mỹ Linh còn khoe mái tóc dài thướt tha của mình, nàng Hậu cho biết đây là độ dài kỷ lục trong suốt 26 năm cuộc đời của cô.

Vào thời điểm sau 2 năm đăng quang, người đẹp còn không ngại khoe gương mặt vừa ngủ dậy và hoàn toàn không có phấn son. Thay vì hình ảnh nhợt nhạt, kém sắc thì cô lại khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ với vẻ rạng rỡ cùng làn da trắng mịn không tỳ vết. Tuy vẫn có nhược điểm là quầng thâm ở mắt nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Cận cảnh gương mặt hoàn toàn không có son phấn của "Hoa hậu Việt Nam 2016".

Đỗ Mỹ Linh nhận được rất nhiều lời khen ngợi với gương mặt rạng rỡ cùng làn da trắng mịn.

Ngoài ra mỗi khi Đỗ Mỹ Linh thường xuyên xuất hiện ở sân bóng vẫn ngời ngời tự tin với nhan sắc của mình. Do tại đây, toàn bộ đèn và ánh sáng ngoài trời khá tốt khiến nàng hậu sinh năm 1996 không bị dìm hàng. Trong giai đoạn chuẩn bị kết hôn, cựu Hoa hậu Việt Nam vẫn chăm chút bản thân với các phương pháp làm đẹp khác nhau.

Đỗ Mỹ Linh đã trải qua 6 năm kể từ khi chiến thắng vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Hầu hết, toàn bộ các người đẹp sau khi đăng quang và mang trên mình danh hiệu hoa - á hậu đều phải chịu nhiều ánh mắt soi xét hơn của công chúng về mặt nhan sắc, hình thể. Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh đã trải qua 6 năm kể từ khi chiến thắng vương miện Hoa hậu Việt Nam. Do đó, nếu cộng đồng mạng đòi hỏi nàng hậu vẫn luôn lung linh như tuổi đôi mươi thời đi nhan sắc, thì quả thực là vô cùng khắc khe.

Mỹ Linh và mái tóc bồng bềnh của mình.

Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh tham dự một buổi tiệc cưới cách đây vài ngày. Suối tóc dài thướt tha được Đỗ Mỹ Linh uốn xoăn chỉn chu, tôn lên những đường nét trên khuôn mặt.

Với những bộ váy sang trọng, nàng Hậu Hà thành thường ưu tiên những kiểu tóc búi cao kiêu sa.

​​​​Có thể thấy, so với hình ảnh gần nhất được Đỗ Mỹ Linh chia sẻ vào đầu tháng 2, mái tóc của cô khi đó mới chỉ dài đến ngang ngực. Dù chỉ mới hơn 1 tháng nhưng mái tóc của nàng Hậu đã có sự thay đổi khá rõ rệt. Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì mái tóc của Đỗ Mỹ Linh có tốc độ dài khá nhanh. Đặc biệt, Đỗ Mỹ Linh vốn là một mỹ nhân khá ưa chuộng kiểu tóc ngắn. Trước đây, cô thường gắn với mái tóc ngang vai hoặc chỉ quá vai một chút. Chính vì vậy, ai nấy không khỏi bất ngờ vì lần này, Đỗ Mỹ Linh quyết định nuôi tóc dài thướt tha.

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh được nhiều người biết đến là một trong những nàng hậu lăng xê kiểu tóc bob, ngắn ngang vai.

Để có được điều này, nàng hậu có những bí quyết riêng. Dưới đây là một số tips dưỡng tóc cực đơn giản mà Đỗ Mỹ Linh thường làm mỗi ngày:

- Không gội đầu thường xuyên:

"Bình thường mọi người hay gội đầu nhiều nhưng đối với Linh gội đầu 2 ngày một lần là đủ, hoặc nếu những khi có đi hoạt động xã hội, từ thiện nên ngoài trời thì Linh cũng sẽ gội sạch, còn lại những lúc cảm thấy tóc bết thì mới gội vì gội đầu nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tóc đấy. Linh cũng mới đi gội đầu ở tiệm để thư giãn và được chăm sóc tốt hơn luôn nè!"

Ảnh minh họa: Internet

- Chải tóc nhẹ nhàng:

Khi chải tóc nhất phải nhẹ tay đặc biệt là khi tóc rối những lúc mới ngủ dậy, chải nhẹ nhàng còn giúp tóc không bị gãy và còn giúp gỡ rối nhanh hơn. Dùng lược chuyên dụng với phần răng to bản cho tóc uốn, hay tóc rối và những chiếc lược mềm hơn một chút để chải tóc thường sẽ giúp tóc vào nếp đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Interne

- Hạn chế hơi nóng, keo...:

"Do công việc nên Linh làm tóc khá nhiều và tiếp tóc với mái uốn hay kẹp thẳng với nhiệt độ cao, ngoài ra còn có nhiều tác nhân như keo xịt tóc… nên tóc rất dễ bị xơ và yếu đi. Vì vậy những khi không làm việc là Linh luôn để tóc mình tự nhiên nhất, ngày xưa cắt tóc ngắn cũng vì phần đuôi tóc hư tổn hết nên cắt bỏ ấy chứ."

- Dưỡng ẩm cho tóc:

"Ngoài gội đầu nhẹ nhàng và massage cho da dầu ra thì Linh cũng dùng dầu xả và dầu dưỡng ẩm cho tóc mỗi ngày trước khi ngủ. Tuy nhiên Linh chỉ dùng dầu dưỡng tóc với thành phần thiên nhiên như ô liu, trà xanh… để bảo vệ mái tóc và sức khoẻ của mình. Dầu dưỡng tóc giúp chúng ta có một mái tóc bóng khỏe, suôn, mượt, không còn xơ rối sau khi sấy và đặc biệt là những ai tạo kiểu tóc nhiều."