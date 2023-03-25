Hot girl đẹp nhất nhóm hài BB&BG một thời Lâm Á Hân sau 14 năm: Từ ồn ào ly hôn làm mẹ đơn thân đến yêu đại gia giàu có

Vào lúc đấy, BB&BG từng tạo thành "cơn sốt" trên mạng xã hội thông qua các clip hài ‘cực duyên’, khiến các thành viên cũng dần được công chúng quan tâm. Không chỉ diễn xuất tự nhiên, nàng hot girl 9X còn sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, nhiều người nhận xét rằng cô nàng không hề kém cạnh bất kỳ hot girl nào thời đó.

Lâm Á Hân sinh năm 1994 tại TP.HCM. Cô hoạt động từ năm 2006 với vai trò người mẫu và bắt đầu nổi tiếng từ năm 2009 khi tham gia nhóm hài BB&BG cùng với BB Trần, Tiko Tiến Công, Kim Nhã…

Sau khi chia tay bạn trai Minh Tú, nàng hot girl 9X cũng không còn xuất hiện nhiều trong các tác phẩm chung của nhóm hài BB&BG và vào năm 2016, Lâm Á Hân chính thức rời nhóm.

Cũng trong thời gian đấy, Lâm Á Hân từng có mối tình ngọt ngào kéo dài 6 năm với Minh Tú (nickname Tuti, sinh năm 1990, cũng là thành viên của nhóm hài BB&BG). Tuy nhiên, cuộc tình đã kết thúc vào năm 2015 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Vào cùng năm, Lâm Á Hân bất ngờ kết hôn với rapper/DJ Phạm Hồng Hải, rồi sinh con trai đầu lòng, từ khi kết hôn cô cũng dần gác lại sự nghiệp diễn xuất của mình để chăm lo cho gia đình nhỏ.

Vào năm 2016, nàng hot girl 9X bất ngờ thông báo kết hôn với nam rapper Phạm Hồng Hải

Dù hôn nhân bị gia đình và bạn bè ngăn cản, cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau và đã 2 mặt con

Nhưng đến cuối năm 2016, cô gây sốc khi livestream gọi điện cãi vã với Phạm Hồng Hải đang chuẩn bị thủ tục ly hôn người chồng bạo hành và liên tục đi ngoại tình. Bên cạnh đó, nàng hot girl Sài Thành tiếp tục đưa ra tuyên bố chấm dứt tình bạn với các thành viên nhóm BB&BG vì cho rằng họ có ý kiến không hay về chuyện riêng của cô.

Tuy nhiên đến tháng 11/2016, Lâm Á Hân gây sốc với livestream tố chồng ngoại tình và bạo hành mình

Những tưởng Lâm Á Hân và Phạm Hồng Hải đã chính thức chấm dứt, nhưng sau mọi ồn ào, người đẹp vẫn quyết định quay lại hàn gắn với chồng DJ khiến khán giả bức xúc và cho rằng cả 2 đang "chiêu trò" PR để thúc đẩy công việc kinh doanh. Thời gian mang bầu con gái, cô tiếp tục "tố" chồng ‘dẫm vào vết xe đỗ’ ngoại tình và cặp đôi đã chính thức chia tay.

Sau mọi chuyện, Lâm Á Hân vẫn quyết định hàn gắn lại với chồng khiến cho dư luận phẫn nộ cho rằng đang PR bản thân

Sau khi ly hôn, Lâm Á Hân quay trở lại giới giải trí và gây bất ngờ khi đăng ký tham gia The Face Vietnam 2018. Không chỉ vậy, cô xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình truyền hình, gameshow nhưng không còn tạo được tiếng vang, và dấu ấn trong lòng khán giả như trước.

Người đẹp Sài Thành gây bất ngờ khi đăng ký tham gia The Face Vietnam 2018

Sau hôn nhân ồn ào, chồng cũ cũng cấm Lâm Á Hân gặp con, khiến cho nàng hot girl 9X khóc rất nhiều. Nàng hot girl cũng kín tiếng hơn về chuyện tình cảm của mình và tập trung nuôi dạy con cái.

Sau mọi ồn ào, Lâm Á Hân sống kín tiếng hơn và tập trung nuôi dạy con cái

Đến năm 2018, Lâm Á Hân tiếp tục gây bất ngờ với hâm mộ khi đăng ảnh nắm tay một chàng trai. Thông qua phần trả lời bình luận úp mở của Lâm Á Hân, dân mạng tin rằng người trong ảnh là bạn trai mới của cô và gửi lời chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ.

Năm 2018, cô nàng úp mở về việc có bạn trai mới

Cư dân mạng nhanh chóng soi ra bạn trai mới của cô nàng là Bùi Công Kha

Được biết, bạn trai mới của Lâm Á Hân là Bùi Công Kha, anh là chủ của một thương hiệu thời trang đường phố nổi tiếng ở Sài Gòn. Ngoài kinh doanh, bạn trai Lâm Á Hân có đam mê đặc biệt với xe phân khối lớn.

Cùng ngắm nhan sắc hiện tại của cô nàng:

Nhan sắc hiện tại của bà mẹ 2 con vẫn cực kỳ 'bén'