Khoai Lang Thang bức xúc 'góp ý' về việc diện trang phục không phù hợp trên sông Nho Quế

Nhịp sống trẻ 24/03/2023 11:17

Mới đây, Chàng travel blogger nổi tiếng - Khoai Lang Thang đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm về việc khách du lịch diện trang phục Tây Tạng, Mông Cổ khi chụp trên sông Nho Quế.

Mới đây, YouTuber Khoai Lang Thang chia sẻ cảm thấy buồn bã khi nhìn thấy nhiều du khách diện trang phục Tây Tạng, Mông Cổ đến sông Nho Quế chụp ảnh.

Khoai Lang Thang tâm sự trên trang cá nhân: "Bà con cô bác mình ơi! Nếu mình có đi du lịch sông Nho Quế, Hà Giang hay bất cứ cảnh đẹp tự nhiên nào của Việt Nam mình. Mình hạn chế mặc đồ của những nước khác nha. Gần đây Khoai thấy nhiều bạn mặc đồ Tây Tạng, Mông Cổ khi chụp với sông Nho Quế. Bạn Khoai người nước ngoài hỏi Khoai là: 'Nho Quế có phải của Việt Nam không?'. Thật lòng nghe câu đó cùng mấy tấm hình bạn ấy đưa thì mình cũng có chút buồn thật! Mặc trang phục nào là quyền tự do của cá nhân mọi người, không là sai trái nên xin đừng ai công kích cá nhân ai nha mọi người ơi. Chỉ là một chút cảm xúc cá nhân của Khoai thôi".

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Nam YouTuber Khoai Lang Thang chia sẻ cảm thấy buồn bã khi nhìn thấy nhiều du khách diện trang phục Tây Tạng, Mông Cổ đến sông Nho Quế chụp ảnh - Ảnh: Chụp màn hình

Con sông Nho Quế xanh mướt nổi tiếng là địa điểm thơ mộng, trữ tình bậc nhất Hà Giang. Cũng vì thế mà nơi đây trở thành địa điểm du lịch được khách trong và ngoài nước vô cùng ưa chuộng. Có dịp đến con sông trứ danh này, nhiều du khách sẽ không thể bỏ qua việc chụp hình khi đi thuyền trên sông. Tưởng chừng như việc chụp hình này là một nét đẹp du lịch vùng cao nhưng không ngờ nó lại dấy lên một vấn đề đáng lo ngại. 

Nam travel blogger cũng mong sau này trang phục dân tộc của đất nước sẽ nắm bắt được thị hiếu khách du lịch nhiều hơn, để mọi người có thể mặc trang phục truyền thống của chính dân tộc đó ngay tại đất nước của họ. 

Khoai Lang Thang bức xúc 'góp ý' về việc diện trang phục không phù hợp trên sông Nho Quế - Ảnh 2Khoai Lang Thang bức xúc 'góp ý' về việc diện trang phục không phù hợp trên sông Nho Quế - Ảnh 3
Việc sử dụng trang phục có phần giống với Tây Tạng, Mông Cổ và chụp ảnh tại sông Nho Quế đang khiến trang phục của các tộc người sống tại đây bị ảnh hưởng ít nhiều - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, bên dưới dòng trạng thái, rất nhiều ý kiến, bình luận được đưa ra. Dù ý kiến nào cũng có, gió chiều nào cũng thổi nhưng có lẽ, đa phần mọi người đều đồng tình với quan điểm mà Khoai Lang Thang đưa ra. 

Khoai Lang Thang bức xúc 'góp ý' về việc diện trang phục không phù hợp trên sông Nho Quế - Ảnh 4Khoai Lang Thang bức xúc 'góp ý' về việc diện trang phục không phù hợp trên sông Nho Quế - Ảnh 5
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và hoa hậu Đỗ Thị Hà từng diện trang phục gần giống với trang phục của Mông Cổ - Ảnh: FBNV

Sau bài đăng của nam YouTuber, netizen tinh ý nhận ra, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và hoa hậu Đỗ Thị Hà từng diện trang phục gần giống với trang phục của Mông Cổ. Đây chỉ một số ít trong những trường hợp bị sai lệch về nguồn gốc của những bộ trang phục được thuê, mượn tại địa điểm du lịch.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng hãy giữ nguyên giá trị truyền thống và không cần diện những trang phục rườm rà, lộng lẫy mà hãy tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên bằng những trang phục đơn giản hoặc đậm nét văn hóa dân tộc Việt.

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Từ khóa:   Khoai Lang Thang sông Nho Quế trang phục Việt Nam

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